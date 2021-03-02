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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Офис Президента (1694) Смирнов Андрей (44) Татаров Олег (350)

Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования

Олег Татаров неоднократно под зданием суда делал заявления о том, что докажет свою невиновность. Стратегию самозащиты человек выбирает самостоятельно.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, комментируя дело замглаві ОП Олега Татарова.

"Я вообще избегаю общения об этом деле. Недавно были внесены изменения в распоряжение о распределении обязанностей. Вопросы взаимодействия с НАБУ, САП, органами прокуратуры, СБУ перепоручили мне. Поэтому во избежание в действиях Татарова потенциального возможного конфликта интересов мы не обсуждаем обстоятельства этого кейса", - рассказал он.

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Отвечая на замечание, почему Татарова не отстранили на время расследования Смирнов заявил: "Вопрос, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время проведения досудебного расследования, следует задать самому Олегу. Это личное и индивидуальное отношение к обстоятельствам дела. Он неоднократно под зданием суда делал заявления о том, что докажет свою невиновность. Стратегию самозащиты человек выбирает самостоятельно".

"Офис президента может работать (без Татарова. - Ред.), а незаменимых людей не бывает. Если смотреть на это дело именно через призму общественных и доступных общественности аргументов, которіе озвучивало НАБУ, их претензии могут вызвать вопросы. В конце концов я бы не хотел комментировать этот кейс. Чем все завершится, мы пока не знаем. Сейчас трудно давать оценку", - резюмировал Смирнов.

С полным текстом интервью Андрея Смирнова можно ознакомиться здесь.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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Топ комментарии
+15
Тобто, главу КС, незалежної гілки влади, преЗедент відсторонює своїм указом, а свого підлеглого та призначенця Татарова НІ.
Нє-нє, це не сеча в очі лохів ...
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02.03.2021 11:49
+14
А чому маньяки-вбивці самі не просять завести на них кримінальні справі?
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02.03.2021 11:50
+10
Прикинь! Отстранить Татарова может только Татаров! У шмаркли повноважень не хватило! Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования - Цензор.НЕТ 4816
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02.03.2021 11:59
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не верю Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования - Цензор.НЕТ 9954
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02.03.2021 11:47 Ответить
Тобто, главу КС, незалежної гілки влади, преЗедент відсторонює своїм указом, а свого підлеглого та призначенця Татарова НІ.
Нє-нє, це не сеча в очі лохів ...
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02.03.2021 11:49 Ответить
А чому маньяки-вбивці самі не просять завести на них кримінальні справі?
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02.03.2021 11:50 Ответить
Действительно странно...
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02.03.2021 11:53 Ответить
Прикинь! Отстранить Татарова может только Татаров! У шмаркли повноважень не хватило! Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования - Цензор.НЕТ 4816
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02.03.2021 11:59 Ответить
А что зе-лупу уже сместили или смели?))) воновже нийух не може,только заглядывать в очко х..у..йлу...?))))
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02.03.2021 12:02 Ответить
А призначав себе в адміністрацію, він теж сам? Тож якщо президент ні на що не впливає, то навіщо його обрали,чи він теж сам? Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування - Цензор.НЕТ 8825
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02.03.2021 12:04 Ответить
Мда, дна нет, доказано 73% быдлом
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02.03.2021 12:13 Ответить
Зеленский тупо стебётся с лохобанов, подкидывает говна через своих советников
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02.03.2021 12:22 Ответить
Это вопрос к Зеленскому ,зачем держать около себя такое чучело на котором уже давно пробы ставить негде ...
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02.03.2021 12:28 Ответить
Ні, це питання перш за все до президента і генпрокурорки.
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02.03.2021 12:37 Ответить
Питання до злодіїв, чому вони не перестануть красти.
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02.03.2021 12:50 Ответить
що за дурні питання? Поки він при владі то може сам впливати на хід розслідування та "щимити" НАБУ, САП та навіть суддів...А якщо його відсторонять то це вже буде напряму не можливо і треба буде за все це платити...і дуже і дуже не мало....Де кошти ?
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02.03.2021 13:53 Ответить
Вообще то, если глава Офиса Парикмахеров фээсбэшник ермак, то само собой, его зам смирнлв, должен быть законченным идиотом, а кто, в таком случае, хозяин ермака?
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02.03.2021 14:39 Ответить
Меле шо попала... Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування - Цензор.НЕТ 7915
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02.03.2021 15:39 Ответить
 
 