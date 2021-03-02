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Новости Политика Украины Судебная реформа
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) Высший совет правосудия (544) Голос партия (490) Осадчук Андрей (37)

"Слуги народа" предлагают сформировать ВККС нереформированным Высшим советом правосудия, - нардеп "Голоса" Осадчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Голос" не поддержит законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей, поскольку она может быть сформирована нереформированным Высшим советом правосудия.

Об этом рассказал нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не будем поддерживать никаких частных, половинчатых, или ситуативных решений. Мы хотим стратегию судебной реформы и, которую мы готовы поддержать... Нам в этом законопроекте больше всего не нравится, что решающее влияние на формирование Высшей квалификационной комиссии судей отдается нереформированному Высшему совету правосудия. Это невозможно допустить. ВСП регулярно принимает, мягко говоря, очень странные решения. Они отмазывают судей, которые принимают очень странные решения, вчера они отказались поддержать проект положения НАПК по контролю за декларациями судей и образу жизни судей. Они постоянно демонстрируют демарш", - считает Осадчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей

Напомним, раннее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание честных и прозрачных судов в Украине.
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Потрібно просто прислухатися до порад дєда Джо. Він нічого поганого Для України не пропонує.
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02.03.2021 11:56 Ответить
Нарешті Голос щось розумне пропонує.
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02.03.2021 11:54 Ответить
"Слуги народу" пропонують сформувати ВККС нереформованою Вищою радою правосуддя, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 5233
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02.03.2021 12:06 Ответить
разве нельзя уволить всех судей, набрать новых или нанять в Польше или Англии ?
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02.03.2021 12:20 Ответить
Простіше давати по10 з конфіскаціею.
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02.03.2021 12:25 Ответить
 
 