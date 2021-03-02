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Новости Политика Украины
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В Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника, - Шабунин

Нардепы планируют провести внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Сытника, уже начался сбор подписей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника. Процесс координирует народный депутат Артем Дмитрук: именно он получил у спикера подписные листы", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, "делать такое во время визита в Украину Президента Европейского Совета - это сознательно разрушать отношения Украины с ЕС".

"Кстати, как раз завтра Президент ЕС Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже в четверг Рада будет сносить последнего по политическим мотивам. А еще депутатам врут, что Западные союзники и МВФ все это согласовали. Не согласовывали. И не могли согласовать, потому что это прямое нарушение, например, подписанного Зеленским Меморандума с МВФ. ... Но без Зеленского и внеочередная сессия, и тем более такое голосование - просто невозможны", - подчеркнул глава ЦПК.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Парламент потрібно розпускати, це кодло працює проти України!
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02.03.2021 12:00
+10
Кина не будет, но сам факт интересный. Тупое зебилье просто не понимают, что такое США. Венедиктову с клоуном поставили в позу, поставят и Дмитрука с хозяевами. А потом еще раз, и еще. До тех пор, пока не дойдет, что так делать не надо.
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02.03.2021 12:04
+9
Подивився фото Дмитрука , який збирає підписи , і зробив висновок , що Ситник все правильно робить . Дивлюсь далі : партія дмитрука "слуга народа"- я не помилився .
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02.03.2021 12:06
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Правила форума Совет форумчан
Парламент потрібно розпускати, це кодло працює проти України!
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02.03.2021 12:00 Ответить
· В неби канареечка литае
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь наш резон.
Нас чекають барышни-коханки,
Жисть така, шо просто мармелад,
Так заграй, заграй же нам, гитарка,
На вэсэлый дуже, на очень лад!
Моя мама сэрцэ добрэ мае
И папаша мають магазин,
И воны меня не обижають,
Бо одын у ных я шикарный сын!(с)
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02.03.2021 12:09 Ответить
Что укушенный в мозг выбрал, то и получил!
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02.03.2021 12:13 Ответить
чуток папазжее, как с биоматериалом разберемся.
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02.03.2021 12:46 Ответить
До зеленых придурков и продажных депутатов не доходит - разорвете отношения с Западом и повернете курс на РФ - народ вас первых разорвет на части в ваших роскошных поместьях и дворцах
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02.03.2021 13:44 Ответить
Ігорьоша, це все Рада винувата? А Зєлєнскій - ні? Він вже один раз Раду розпустив. І набрав "в дошку свою". То що сталося? Ввімкни мозок. Чи не а такої кнопки? А може просто вмикати нема що?
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02.03.2021 14:41 Ответить
Порошенко во все виноват.
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02.03.2021 11:58 Ответить
Здесь действительно больше не о чем читать. Вся лента новостей переполнена склоками и байдой про "ковид".
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02.03.2021 11:58 Ответить
Кина не будет, но сам факт интересный. Тупое зебилье просто не понимают, что такое США. Венедиктову с клоуном поставили в позу, поставят и Дмитрука с хозяевами. А потом еще раз, и еще. До тех пор, пока не дойдет, что так делать не надо.
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02.03.2021 12:04 Ответить
Та что то я не вижу что бы зе-лупу и эту старую бл"дь особо нагнули. Наших солдат отстреливают,как в тире,Стерненка закрыли. земрази все делают ,как босс-х..у..й..ло приказал.
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02.03.2021 12:15 Ответить
Это вопросы уже к нам как к народу, а американцам свое делать. Но они таки их нагнули. Иначе все бы уже вышло из-под контроля. Дальше риторики у этих зеленых баранов дело не идет. Конечно, тот или иной закон под олигарха протягивают, но все же дело могло быть хуже. ну и еще ведь не вечер, верно?
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02.03.2021 12:20 Ответить
Надеюсь.
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02.03.2021 18:09 Ответить
Подивився фото Дмитрука , який збирає підписи , і зробив висновок , що Ситник все правильно робить . Дивлюсь далі : партія дмитрука "слуга народа"- я не помилився .
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02.03.2021 12:06 Ответить
Шабунін пише, що "слуга" Дмитрук людина Авакова.
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02.03.2021 14:07 Ответить
гавнодепутатам гавнопартии колывана клоуна не сидится тихо
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02.03.2021 12:08 Ответить
Порошенко начал наезд на сытника за гулянку на курорте,эти шугают его увольнением ,т.е.всем нужен рычаг давления на НАБУ.Вся верхушка имеет свои скелеты в шкафу.Порошенко подмял всю судебную власть-вот и имеем то что имеем.Уголовные дела против добробатов,волонтеров -начались не сегодня.
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02.03.2021 12:13 Ответить
Точно Порошенко? Щось від тебе смердить немитим русошвайном. Нє?
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02.03.2021 13:23 Ответить
SAVE_NABU
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02.03.2021 12:27 Ответить
ЗЕ-ДУРКУ НЕ ВИДАТЬ ДЕНЕГ МВФ !
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02.03.2021 12:30 Ответить
Зе-дурки не постраждають, а навпаки - Каломоя їм заплатить. А от ми постраждаємо.
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02.03.2021 13:21 Ответить
дырку от бублика вы палучите, а не Шарапова.
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02.03.2021 12:49 Ответить
Маладиє честниє ліца насправді виявилися наглючими безсоромними малоосвіченими хахлами "какая разніца" аби набити собі требух ковбасою.
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02.03.2021 13:20 Ответить
Сытник мешает им делать их грязные делишки... Сначала разрушают антикоррупционные органы и создают "ручное" правосудие, а потом так "лихо" спрашивают у Байдена, почему мы не в НАТО...
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02.03.2021 13:24 Ответить
"А при чём, здезь зЕленский У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9693 ?" . =)
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02.03.2021 14:18 Ответить
Напрасно всё это. Они потом будут от своих подписей отказываться. Станут невъездными в ЕС.
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02.03.2021 13:26 Ответить
"Сытник официально признанный коррупционер, но возглавляет главное антикоррупционное ведомство в нарушение решения суда. Чтобы изменить это положение, необходимо внести изменения в законодательство, над чем сейчас и бьются в верхах. В Раде в рекордные скоки - всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ - 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности… Сытник, будучи ставленником США, немного увлёкся шпионскими играми на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав",

Вместе с тем, Запад отказывается от поддержки Сытника и ищет ему замену: "Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу", - У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5161
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02.03.2021 13:31 Ответить
Ким визнаний? Ручним беніним суддею
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02.03.2021 16:11 Ответить
В Вашингтоне могут"дать добро на отставку Артема Сытника" с должности директора НАБУ, если новым руководителем бюро станет бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.
Об этом говорится в статье "Могут ли США согласиться на отставку директора НАБУ Сытника?" издания "Delo.ua". У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2816
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02.03.2021 17:34 Ответить
Це з області фантастики. Ті, хто знімав Рябошапку за обрання його генпрокурором згоди не дадуть. Не комільфо.
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02.03.2021 17:43 Ответить
Хех.... я кажуть - хіба хочеш, мусиш .. У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7634
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03.03.2021 18:06 Ответить
Захід відмовляється від підтримки Ситника? У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8766
Європарламент у Вас "Захід"?
Так от офіційно Європарламент "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій"
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02.03.2021 16:43 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/mogut-li-ssha-soglasitsja-na-otstavku-direktora-379068/
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02.03.2021 17:32 Ответить
Мыши против кота.
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02.03.2021 13:40 Ответить
Шабунін.

Народні депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника.
Процес координує народний депутат Артем Дмитрук: саме він отримав у Спікера підписні листи.

Робити таке під час візиту в Україну Президента Європейської Ради - це свідомо руйнувати стосунки України з ЄС.
До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів.

А ще депутатам брешуть, що Західні союзники та МВФ все це погодили. НЕ ПОГОДЖУВАЛИ.
І не могли погодити, бо це пряме порушення, наприклад, підписаного Зеленським Меморандуму з МВФ.

Зато Татарова Зеленський відмазав від криміналу і продовжує на посаді тримати.

І, так, я знаю, що Дмитрук - це група Авакова (тут вітання всім увірувавшим в патріотичність останнього).

Але без Зеленського і позачергова сесія, і тим більше таке голосування - просто неможливі.
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02.03.2021 14:05 Ответить
Татаров барыжник дороже чем Сытник с его американцами.
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02.03.2021 14:20 Ответить
Нардепы планируют провести внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Сытника, уже начался сбор подписей. Источник: https://censor.net/ru/n3250933

КОЛИ ВЖЕ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ЗАЛ БУДЕ РОЗДІЛЕН НА ФРАКЦІЇ ПЕРЕД
ВСІЄЮ УКРАЇНОЮ - ТУТ ФРАКЦІЯ КОЛОМОЙСЬКОГО, ТУТ ПІНЧУКА,
ТАМ ФРАКЦІЯ ФІРТАША, А ТАМ ГРУПА НОВИНСЬКОГО, А ТАМ ФРАКЦІЯ
АХМЕТОВА ?
А то косять піл непідкупних "слуг народу", а самі після кастингу у олігархів
попали у Верховну Раду.
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02.03.2021 14:38 Ответить
Одним словом, російські агенти в Раді продовжують трудитись,ніби нічого не було. Не бояться...
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02.03.2021 14:39 Ответить
Лубянка прёт внаглую...
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02.03.2021 15:31 Ответить
Ну, що прощай безвіз У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3215 У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 301 Читаючи нещодавній
ЗВІТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"

І що ми бачимо?

- Брешуть слуги.
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02.03.2021 16:10 Ответить
А что хорошего сытник сделал за все годы на своем посту ? Снимут этого, назначат другого. Или нам опять "спасителя нации" рисуют. Незамiнний спецiалiст, по типу коболева или витренко. Сидят, ничего не делают, получают огромные зарплаты и выписывают сами себе гигантские премии, но уволить их не моги, так как они, и только они могут спасти Украину.
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02.03.2021 16:57 Ответить
" Снимут этого, назначат другого"---в этом и проблема!
Сытника избирали по конкурсу, а потерпевший хочет назначить на 100% "своего"!
Сытник , труба, Холодницкий НЕ БЫЛИ людьми Порошенко---в этом ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница!

И будет там сидеть очередная бенядиктова или портняжка, которые чмарить будут только оппозицию, а своих ворюг ни-ни!
Это прекрасно понимают все!
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02.03.2021 23:09 Ответить
 
 