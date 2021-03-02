В Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника, - Шабунин

Нардепы планируют провести внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос увольнения Сытника, уже начался сбор подписей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника. Процесс координирует народный депутат Артем Дмитрук: именно он получил у спикера подписные листы", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, "делать такое во время визита в Украину Президента Европейского Совета - это сознательно разрушать отношения Украины с ЕС".

"Кстати, как раз завтра Президент ЕС Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже в четверг Рада будет сносить последнего по политическим мотивам. А еще депутатам врут, что Западные союзники и МВФ все это согласовали. Не согласовывали. И не могли согласовать, потому что это прямое нарушение, например, подписанного Зеленским Меморандума с МВФ. ... Но без Зеленского и внеочередная сессия, и тем более такое голосование - просто невозможны", - подчеркнул глава ЦПК.

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