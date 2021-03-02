РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15448 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Судебная реформа
2 087 21
судебная реформа (1535) судья (2576) Высший совет правосудия (544) Смирнов Андрей (44)

Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Высший совет правосудия надо немного

МВФ не требует максимально перезагрузить суды. Он побуждает нас к скорейшей корректировке деятельности Высшего совета правосудия.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, комментируя судебную реформу.

"Спросите меня, кто должен быть "фронтменами" судебной реформы, и я отвечу: Верховная Рада и Высший совет правосудия. Сначала парламент должен принимать качественные законы, которыми регулировать все аспекты деятельности судей, прописать нормы в различных кодексах таким образом, чтобы обе стороны процесса не злоупотребляли своими правами. Надо менять "правила игры". Законодательство Украины, прежде всего процессуальное, "изнасиловано и переизнасиловано неестественным способом" больше, чем 300 соучастниками в зале парламента в течение последних 30 лет. Поэтому Верховная Рада должна исправить ситуацию. Второй субъект - ВСП, должна работать над совершенствованием своей практики по дисциплинарным производством в отношении судей, которые, мягко говоря, подрывают авторитет судебной власти", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования

"Я вам приведу пример, который касается решений судов общей юрисдикции о привлечении к административной ответственности людей за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Там просто жесть! Законом установлен предельный срок - три месяца для привлечения к административной ответственности. Когда протокол "заходит" в суд, дело не рассматривается в этот установленный срок. Поэтому нарушитель освобождается от административной ответственности. Принимаются очень странные решения, когда человека отпускают на поруки трудовых коллективов, но ходатайства от них в суд не поступают. Я в этой ситуации выхожу из следующего: если человек, которого остановили сотрудники полиции и предложили пройти алкотест, начинает лепить из себя большого адвоката или предлагает отвести его в частную клинику для сдачи анализа крови, надо исходить из презумпции виновности этого лица. Поэтому он должен понести административную ответственность. Что делают отдельные судьи? Они находят в протоколе полицейских какую-то маленькую неточность и апеллируют к тому, что документ составлен некачественно - пропущена какая-то цифра, плохой почерк или еще что. Это не может быть реабилитирующим обстоятельством для нарушителя! Такие вещи надо жестко пресекать. Если у судей есть претензия к почерку инспектора, пропущенной запятой или другие недостатки зрения, надо "лечить". Хотя вопрос не только к судьям. Полицейские должны не забывать прийти на заседание суда для рассмотрения протокола. С расстройствами памяти тоже нужно что-то делать", - детализировал замглавы ОП.

"Вообще скажу так: без эффективной реакции Высшего совета правосудия "кина не будет". Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть". Мы внесли в парламент законопроект, которым хотим предусмотреть механизмы проверки членов ВСП на доброчестность. Этот вопрос зафиксирован в Меморандуме с Международным валютным фондом. Он дискуссионный. ВСП была и остается органом с конституционным статусом. Одна попытка исправить ситуацию уже не прошла конституционный контроль в КСУ. Более того, получила отрицательное заключение Венецианской комиссии. Было заявление Комитета Министров ЕС. Поэтому вопрос по Высшему совету правосудия прямо сейчас открыт. Масштаб проблемы мы понимаем. Знаем, с каким темпом надо двигаться. Хотим сделать более автономной службу дисциплинарных инспекторов при Высшем совете правосудия, чтобы исключить их зависимость от членов ВСП и предоставить возможность самостоятельно собирать всю необходимую доказательную базу по судьям. Нам предстоит долгий путь взаимопонимания по поводу того, что судебная власть и ВСП должны быть независимыми абсолютно от всех - президента, парламента, правительства, общественных активистов, правоохранительных органов и международных советников", - пояснил Смирнов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Смирнов о приговоре Стерненко: Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь, чтобы у граждан не возникали вопросы

"МВФ не требует максимально перезагрузить суды. Он побуждает нас к скорейшей корректировке деятельности Высшего совета правосудия. Чем мы и занимаемся. Я очень часто общаюсь с представителями МВФ. Смотрите, осенью 2019 парламент принял закон, который должен был перезагрузить ВСП. Здесь можно провести такую аналогию: представьте, что мы взяли лопату и пошли копать, но впоследствии оказалось, что это не лопата, а грабли. Потому Венецианская комиссия документ раскритиковала, КСУ признал его неконституционным, а Комитет Министров ЕС вообще сказал, что мы "сошли с ума". Так вот, если мы уже выяснили, что у нас есть грабли, то во время второй попытки это, как минимум, должно быть учтено, как максимум - мы должны не допустить, чтобы наступить на них еще раз", - резюмировал он.

С полным текстом интервью замглавы ОП Андрея Смирнова можно ознакомиться здесь.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
"Немного встряхнуть", "фронтмены", "кина не будет"... Месье Смирнов, вы точно на своём месте и в трезвом уме, понимаете, что надо делать или просто словесный понос? Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 8941
показать весь комментарий
02.03.2021 12:21
+1
Так не ясно , шо Смирнов хочет - менять кровати или встряхивать судей? 😀😀😜
показать весь комментарий
02.03.2021 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх звільнити - "нових" набрати і на них заробити. (с) Офіс клоуна
показать весь комментарий
02.03.2021 12:19 Ответить
несет пургу.. получается полицайня.... может писать анонимно с ошибками а ведь к Протоколу также есть законодательно закрепленные требования... почему у нас не вводят обязательно евро протокол где надо всего то поставить галочки напротив набранных в типографии печатно пунктах и дату и роспись с фамилией человек и звание должность личный номер жетона поставит сам полицейский разборчиво... правильно суд делает что отметает нечетко и правильно заполненные протоколы с разными чернилами и даже почерком не с четко выписанной согласно КУАП причины и вида нарушения и какие доказательства для этого имеются.. например штраф за не пристёгнутый ремень безопасности почему я должен доказывать что он был пристегнут или а не навпаки.. полицай может просто идиот или за мой отказ заплатить ему 50 баксов вдогонку мне составит протокол что я покинул эфимерное место какого ДТП если попускать вседозволенностьл полицайни а их не будут бить ногами или монтировокой по голове то порядка не наступит...
показать весь комментарий
02.03.2021 12:42 Ответить
Близька мені людина працює адвокатом в обласному центрі. Вчора виграла апеляцію по130 статті КУаПУ. Це рідкість. Що творять мєнти- це просто жесть.Фальсифікують матеріали справ. До речі, в кожного патрульного є планові завдання по 130 статті. А пєдік, гомік, гей (на вибір) Смірнов (знову російське призвіще) не уявляє, що водії також громадяни України.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:43 Ответить
"Немного встряхнуть", "фронтмены", "кина не будет"... Месье Смирнов, вы точно на своём месте и в трезвом уме, понимаете, что надо делать или просто словесный понос? Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 8941
показать весь комментарий
02.03.2021 12:21 Ответить
зебилы - это цвет квартальной элиты интелигенции)))
показать весь комментарий
02.03.2021 12:26 Ответить
Перетрахивать, як той казав
показать весь комментарий
02.03.2021 12:25 Ответить
Рюзьгє, тобі хто дозволив з пляшки злісти?
показать весь комментарий
02.03.2021 12:32 Ответить
Было у отца Грабовского три сына-голубца - Миросик, Мик и Миро. Поэтому внуков у него и не было Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 4490
показать весь комментарий
02.03.2021 12:36 Ответить
Прикольно читать комменты. Ведь к сути сказанного не могут придолбаться!
показать весь комментарий
02.03.2021 12:27 Ответить
а що там тої суті? Вона виражена однією класичною фразою:
Вищу раду правосуддя потрібно трохи "струсити": без цього "кіна не буде", - заступник голови ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 6370
показать весь комментарий
02.03.2021 13:04 Ответить
Так не ясно , шо Смирнов хочет - менять кровати или встряхивать судей? 😀😀😜
показать весь комментарий
02.03.2021 12:27 Ответить
Триндіти зєшобло вміє якісно, переконливо, докладно. Відчувається багаторічна москалька школа "пустословія". За час доступу до кормобази треба встигнути наколядувати у бідь-який спосіб. Відповідальність - це для бьідла.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:29 Ответить
Підняти зп
показать весь комментарий
02.03.2021 12:48 Ответить
"...и я отвечу: Верховная Рада..."- ітіть-колотіть, так де ж ваша монобільшість? Чи ви визнаєте її відсутність? Ну, тоді, гайда на дострокові!
показать весь комментарий
02.03.2021 13:01 Ответить
только полная перезагрузка и с наказанием "папередников".
показать весь комментарий
02.03.2021 13:40 Ответить
Струсять так що включать у ВРП Портнова, Бабікова і т.д.
показать весь комментарий
02.03.2021 14:42 Ответить
Вывод из сказанного Смирновым - судебная мафия должна быть под контролем одного человека - Портнова (к тому же друга Смирнова)
показать весь комментарий
02.03.2021 15:05 Ответить
Судити повинен штучний інтелект, інакше Україна приречена - за 30 років морального розбещення неможливо створити судову систему, яка буде чинити правосуддя. Із лайна неможливо зробити кулю, а з українських корумпованих суддів неможливо створити чесне судочинство. Покидьки в мантіях - це найгірші представники народу, що наділені необмеженою владою й створили свою мафію.
показать весь комментарий
02.03.2021 17:38 Ответить
 
 