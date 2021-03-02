Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов

МВФ не требует максимально перезагрузить суды. Он побуждает нас к скорейшей корректировке деятельности Высшего совета правосудия.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, комментируя судебную реформу.

"Спросите меня, кто должен быть "фронтменами" судебной реформы, и я отвечу: Верховная Рада и Высший совет правосудия. Сначала парламент должен принимать качественные законы, которыми регулировать все аспекты деятельности судей, прописать нормы в различных кодексах таким образом, чтобы обе стороны процесса не злоупотребляли своими правами. Надо менять "правила игры". Законодательство Украины, прежде всего процессуальное, "изнасиловано и переизнасиловано неестественным способом" больше, чем 300 соучастниками в зале парламента в течение последних 30 лет. Поэтому Верховная Рада должна исправить ситуацию. Второй субъект - ВСП, должна работать над совершенствованием своей практики по дисциплинарным производством в отношении судей, которые, мягко говоря, подрывают авторитет судебной власти", - заявил он.

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"Я вам приведу пример, который касается решений судов общей юрисдикции о привлечении к административной ответственности людей за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Там просто жесть! Законом установлен предельный срок - три месяца для привлечения к административной ответственности. Когда протокол "заходит" в суд, дело не рассматривается в этот установленный срок. Поэтому нарушитель освобождается от административной ответственности. Принимаются очень странные решения, когда человека отпускают на поруки трудовых коллективов, но ходатайства от них в суд не поступают. Я в этой ситуации выхожу из следующего: если человек, которого остановили сотрудники полиции и предложили пройти алкотест, начинает лепить из себя большого адвоката или предлагает отвести его в частную клинику для сдачи анализа крови, надо исходить из презумпции виновности этого лица. Поэтому он должен понести административную ответственность. Что делают отдельные судьи? Они находят в протоколе полицейских какую-то маленькую неточность и апеллируют к тому, что документ составлен некачественно - пропущена какая-то цифра, плохой почерк или еще что. Это не может быть реабилитирующим обстоятельством для нарушителя! Такие вещи надо жестко пресекать. Если у судей есть претензия к почерку инспектора, пропущенной запятой или другие недостатки зрения, надо "лечить". Хотя вопрос не только к судьям. Полицейские должны не забывать прийти на заседание суда для рассмотрения протокола. С расстройствами памяти тоже нужно что-то делать", - детализировал замглавы ОП.

"Вообще скажу так: без эффективной реакции Высшего совета правосудия "кина не будет". Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть". Мы внесли в парламент законопроект, которым хотим предусмотреть механизмы проверки членов ВСП на доброчестность. Этот вопрос зафиксирован в Меморандуме с Международным валютным фондом. Он дискуссионный. ВСП была и остается органом с конституционным статусом. Одна попытка исправить ситуацию уже не прошла конституционный контроль в КСУ. Более того, получила отрицательное заключение Венецианской комиссии. Было заявление Комитета Министров ЕС. Поэтому вопрос по Высшему совету правосудия прямо сейчас открыт. Масштаб проблемы мы понимаем. Знаем, с каким темпом надо двигаться. Хотим сделать более автономной службу дисциплинарных инспекторов при Высшем совете правосудия, чтобы исключить их зависимость от членов ВСП и предоставить возможность самостоятельно собирать всю необходимую доказательную базу по судьям. Нам предстоит долгий путь взаимопонимания по поводу того, что судебная власть и ВСП должны быть независимыми абсолютно от всех - президента, парламента, правительства, общественных активистов, правоохранительных органов и международных советников", - пояснил Смирнов.

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"МВФ не требует максимально перезагрузить суды. Он побуждает нас к скорейшей корректировке деятельности Высшего совета правосудия. Чем мы и занимаемся. Я очень часто общаюсь с представителями МВФ. Смотрите, осенью 2019 парламент принял закон, который должен был перезагрузить ВСП. Здесь можно провести такую аналогию: представьте, что мы взяли лопату и пошли копать, но впоследствии оказалось, что это не лопата, а грабли. Потому Венецианская комиссия документ раскритиковала, КСУ признал его неконституционным, а Комитет Министров ЕС вообще сказал, что мы "сошли с ума". Так вот, если мы уже выяснили, что у нас есть грабли, то во время второй попытки это, как минимум, должно быть учтено, как максимум - мы должны не допустить, чтобы наступить на них еще раз", - резюмировал он.

С полным текстом интервью замглавы ОП Андрея Смирнова можно ознакомиться здесь.