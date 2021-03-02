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Рада назначила внеочередные выборы сельских и городских глав в пяти населенных пунктах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала назначение на 31 октября внеочередных выборов сельских и городских голов в пяти населенных пунктах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ
Так, нардепы поддержали проект постановления о назначении внеочередных выборов Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области и Малолюбошанського сельского председателя Ривненской области.
Кроме того, Рада назначила внеочередные выборы Теребовлянского городского председателя Тернопольской области, Липовецкого городского головы Винницкой области и Комарнивского городского головы Львовской области.
Выборы назначены на 31 октября 2021 года.
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Игнатьев Фион
показать весь комментарий02.03.2021 12:40 Ответить Мне нравится 1
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