Рада назначила внеочередные выборы сельских и городских глав в пяти населенных пунктах

Верховная Рада поддержала назначение на 31 октября внеочередных выборов сельских и городских голов в пяти населенных пунктах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Так, нардепы поддержали проект постановления о назначении внеочередных выборов Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области и Малолюбошанського сельского председателя Ривненской области.

Кроме того, Рада назначила внеочередные выборы Теребовлянского городского председателя Тернопольской области, Липовецкого городского головы Винницкой области и Комарнивского городского головы Львовской области.

Выборы назначены на 31 октября 2021 года.

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