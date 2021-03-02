Зеленский начал поездку в зону проведения ООС, где встретится с главой Евросовета Мишелем, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский встретится с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент и Мишель обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.
Также Зеленский и Президент Европейского совета Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения Операции объединенных сил.
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