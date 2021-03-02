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Зеленский начал поездку в зону проведения ООС, где встретится с главой Евросовета Мишелем, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский начал поездку в зону проведения ООС, где встретится с главой Евросовета Мишелем, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский встретится с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент и Мишель обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.

Также Зеленский и Президент Европейского совета Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения Операции объединенных сил.

Также читайте: Наблюдатели ОБСЕ лишились беспилотника на оккупированном Донбассе

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
не забыл нагрудный памперс? Он очень органично сочетается с его героическим взглядом из-под каски.
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02.03.2021 12:16
+5
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 4120
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02.03.2021 12:20
+4
Хотя уклонист-сцыкун дальше Славянска врядли сунется)))
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02.03.2021 12:17
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Надеюсь поездка только в одну сторону.
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02.03.2021 12:16 Ответить
Хотя уклонист-сцыкун дальше Славянска врядли сунется)))
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02.03.2021 12:17 Ответить
не забыл нагрудный памперс? Он очень органично сочетается с его героическим взглядом из-под каски.
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02.03.2021 12:16 Ответить
Лучше сериал "Сваты "пригласил Мишеля посмотреть, да и контрактникам лучше сериал "Сваты", чем идти в ... Украинская армия превращается постепенно в советскую украинскую армию Зеленский начал поездку в зону проведения ООС, где встретится с главой Евросовета Мишелем, - ОП - Цензор.НЕТ 9395
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02.03.2021 12:19 Ответить
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 4120
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02.03.2021 12:20 Ответить
только одну ногу найдут...президентскую...)
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02.03.2021 12:21 Ответить
Интересно, памперс у шмаркли с лампасами? Говнокамандывающий все-таки... Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 3140
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02.03.2021 12:33 Ответить
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 7750
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02.03.2021 12:34 Ответить
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 1431
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02.03.2021 13:22 Ответить
наш гавнокомандующий!
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02.03.2021 12:48 Ответить
что ему солдаты подарят, опять значок?
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02.03.2021 12:53 Ответить
Якщо на той період там буде дійсно "тиша", то краще там і залишитися, творити "перемир*я".
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02.03.2021 13:08 Ответить
 
 