Карантинные ограничения в некоторых отраслях экономики Европы сократили спрос на украинских заробитчан, – экономист

Кроме того, в связи с карантинными ограничениями на границе, у украинцев мало шансов легально приехать на заработки в Европу.

Ограничения в некоторых отраслях экономики, которые действуют в Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив.

"Раньше было так: люди просто ехали за границу по туристической визе, искали себе там работодателя и, если находили, то приступали там к работе. Сейчас эта возможность уменьшена просто потому, что безвизовые поездки закрыты. Плюс в Европейском Союзе из-за локдауна не развиваются новые направления и действуют серьезные ограничения в секторах перемещения, предоставления услуг и гостиничного бизнеса, то есть все те места, где обычно работают гастарбайтеры из других стран и Украины в том числе. То есть это ограничивает возможности трудоустроится в странах Европы. Рынки не требуют такого количества посторонней рабочей силы", - сказала она.

По словам экономиста, если посмотреть на статистику, например, Германии и Польши, в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 годом немного ухудшилась ситуация с занятостью, безработица выросла на полпроцента. А для таких стабильных экономик - это достаточно серьезная цифра. Соответственно, уменьшился спрос на рабочую силу извне, в первую очередь нелегальную.

"Из-за коронакризиса темпы потенциального экономического роста в Европе замедлились, поэтому, я думаю, что спрос на нелегальных работников уменьшился. Тут вопрос, как этим нелегалам туда пробраться? Один из способов был – это просто поездка по туристической визе и там уже на месте поиск работодателя, если их там не нашли, не отловили и не выгнали. То сейчас в ЕС с туристической целью гражданам Украины приехать нельзя", - пояснила эксперт.

Кузякив считает, что действующие сейчас ограничения для выезда украинцев за рубеж являются огромным потенциалом для развития нашего государства.

"Сейчас те, кто могли бы выехать, остаются в Украине, и это огромный потенциал для украинской экономики. Согласно последним исследованиям, нехватка рабочей силы – это существенная преграда для развития бизнеса в Украине. Поэтому сейчас у бизнеса есть такая возможность и ей нужно воспользоваться", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать за рубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты за проделанную работу. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Также у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не возвратить его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.







