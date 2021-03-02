Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 марта, получит прививку от коронавируса. Его вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - сказал Подоляк.
По словам советника главы ОП, президент получит прививку препаратом AstraZeneca.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
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типа "переболевший"(ради видосиков) вовка шмаркля решил "вакцинироваться" ради новіх видосиков))
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Не первый, но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям, он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется".
Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова.
а чего не "ковишилд"?
Хотя на самом деле разницы нет - зеля играет на публику, никакой "вакцины" в шприце не будет.
Павло Тука
Это по второму кругу, что бы наверняка?
Или решил на тестировании заработать?
Вполне работоспособная схема.
И тут, что хрипун, что "индус", чем и как, вот ровно никто не знает. Хрипун в силу ссыкливости, точно физраствором. Индус, наверное морфием.
Но если честно, больше всего убивает не подготовленность. Я бы пошел вакцинировался прям сщас, не делают сщас отраву. Да, как и от гриппа, лучшая прививка бельгия-голландия-франция,
но эта тоже решает - труп или полутруп. Но эти долбодятлы вообще никак не подготовились