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Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 марта, получит прививку от коронавируса. Его вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, президент получит прививку препаратом AstraZeneca.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На вакцинацию от COVID-19 записались уже более 44 тыс. украинцев, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5510
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02.03.2021 12:35
+13
В ноябре СМИ сообщают о том , что Степанов заболел короной. В прошлый четверг в эфире Право на Владу сам Степанов заявил, что они не рекомендуют вакцинироваться людям, которые переболели не раньше чем пол года назад. Сегодня Степанов вакцинировался Вопрос: кто ****@т?
Павло Тука
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02.03.2021 12:39
+10
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5756
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02.03.2021 12:42
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Цирк на дроті.
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02.03.2021 12:33 Ответить
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5510
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02.03.2021 12:35 Ответить
Всё правильно! Кто на что учился -- тот так и работает.
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02.03.2021 12:56 Ответить
на что не пойдешь ради пиара и видосиков))
типа "переболевший"(ради видосиков) вовка шмаркля решил "вакцинироваться" ради новіх видосиков))
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Не первый, но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям, он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется".
Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9122
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02.03.2021 14:32 Ответить
От физраствора зеленые крысы дохнут?
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02.03.2021 12:33 Ответить
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5506
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02.03.2021 12:45 Ответить
Яке може бути щеплення, якщо Зеленський перехворів коронавірусом і має антитіла ще на півроку? Чи він не хворів на коронавірус?
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02.03.2021 12:33 Ответить
Зеля врет каждый раз, когда рот открывает. AstraZeneca в Украине не зарегистрирована. Зарегистрирован "ковишилд" - шмурдяк, который степашка купил у фирмочки с капиталом в 1 тыс у.е., торгующей жратвой и барахлом, даже не медикаментами.
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02.03.2021 12:55 Ответить
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7980
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02.03.2021 12:34 Ответить
"По словам советника главы ОП, президент получит прививку препаратом AstraZeneca."
а чего не "ковишилд"?
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02.03.2021 12:34 Ответить
Потому что "ковишилд" = шмурдяк, закупленный у двух индусов, торгующих шмотками, мясом, овощами и - внезапно - вакциной от ковида.

Хотя на самом деле разницы нет - зеля играет на публику, никакой "вакцины" в шприце не будет.
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02.03.2021 12:48 Ответить
От них иммунитет растёт сугубо в отрицательном направлении.
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02.03.2021 12:38 Ответить
Сделайте одолжение всей стране - есть такие вакцины для зебилов - метил или калий.
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02.03.2021 12:38 Ответить
В ноябре СМИ сообщают о том , что Степанов заболел короной. В прошлый четверг в эфире Право на Владу сам Степанов заявил, что они не рекомендуют вакцинироваться людям, которые переболели не раньше чем пол года назад. Сегодня Степанов вакцинировался Вопрос: кто ****@т?
Павло Тука
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02.03.2021 12:39 Ответить
Пусть колется, вдруг нам повезет...
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02.03.2021 13:26 Ответить
Помниться, уже была новость о вакцинации зеленского...
Это по второму кругу, что бы наверняка?
Или решил на тестировании заработать?
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02.03.2021 12:40 Ответить
Так он жеж уже переболел вродебто, видосик ещё снимал, как победил ковида.
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02.03.2021 12:40 Ответить
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5756
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02.03.2021 12:42 Ответить
Там в шлемі тре ходити.
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02.03.2021 12:40 Ответить
Такому у шоломі треба ходити постійно, навіть спати.))
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02.03.2021 12:43 Ответить
опять полу геракла едет и фотко будет из Часового Яра Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1702
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02.03.2021 12:41 Ответить
Не забудьте поставити правильну дату у довідці вакцинації, щоб не було як прошлого разу з аналізами. ЗІ Ми все пам"ятаємо. Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 333
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02.03.2021 12:42 Ответить
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4238
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02.03.2021 12:42 Ответить
Продолжает разводить лохов... 😊
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02.03.2021 12:42 Ответить
він ще аналіз мочі не здав.
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02.03.2021 12:47 Ответить
ну пока не лох шарится в оперкомандо и корчит умный вид пытаясь изобразить маленького капрала Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2698 его любимая люся разведчица обосралась Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2698 Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2819
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02.03.2021 12:48 Ответить
Воно воняло вже давно, ну ...нарешті!
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02.03.2021 13:31 Ответить
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5485
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02.03.2021 13:59 Ответить
Еще один. Он "вылечился" 23 ноября. Прошло 99 дней, т.е. 3 месяца и 9 дней. Иммунитет вроде как на полгода.
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02.03.2021 12:49 Ответить
Говорят, что страх уменьшает время иммунитета
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02.03.2021 13:32 Ответить
А шикарный может пролучиться видосик - вакцинация в бане на брудетшафт с Мендель!
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02.03.2021 12:52 Ответить
Похоже,что самым эффективным оказался принцип "хлеба и зрелищ", чем наша власть так успешно пользуется.
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02.03.2021 12:52 Ответить
Просто зрелища, без хлеба.
Вполне работоспособная схема.
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02.03.2021 14:43 Ответить
Завязывали б лучше с этой показухой -- больше б доверия им было бы. Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9715
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02.03.2021 12:52 Ответить
Пускай ему порошенко вколет вакцину, тогда поверю)
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02.03.2021 12:53 Ответить
Так вакцинується фарисей, а не президент України, десь там в тамбурі невідомо чим взагалі! Президент повинен прийти на телеефір, привести всю сім'ю, прем'єра і Міністра МОЗ та запросити журналістів, членів громадських організацій, і нехай йому і його сім'ї в вени введуть вакцину з упаковки, ту яку закупили офіційно, а всі бажаючі можуть взяти зразки ампул факцини для проведення їх аналізу. Для кого ці манси розраховані?
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02.03.2021 12:58 Ответить
А чего же его не в Буковель привили?
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02.03.2021 13:14 Ответить
А зачем эта идиотина разделась ,когда вакцинировали ?...еще бы трусы снял,кретин
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02.03.2021 14:46 Ответить
Степанов, дебіл, він же COVID-19 переболів. Уб'єш вакциною ***********!
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02.03.2021 17:24 Ответить
Ну, он уже в бытность свою ссал - а вот чем, зачем, и кто, вот ровно до сих пор ХЗ.

И тут, что хрипун, что "индус", чем и как, вот ровно никто не знает. Хрипун в силу ссыкливости, точно физраствором. Индус, наверное морфием.

Но если честно, больше всего убивает не подготовленность. Я бы пошел вакцинировался прям сщас, не делают сщас отраву. Да, как и от гриппа, лучшая прививка бельгия-голландия-франция,

но эта тоже решает - труп или полутруп. Но эти долбодятлы вообще никак не подготовились
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02.03.2021 19:47 Ответить
 
 