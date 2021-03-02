Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 марта, получит прививку от коронавируса. Его вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, президент получит прививку препаратом AstraZeneca.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.

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