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Коломойский (1763) суд (24703) Шустер (681) Высший совет правосудия (544)

Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева

Журналист и телеведущий Савик Шустер 27 февраля рассказал, что подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Киева Анзора Саадулаева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Гордон".

"Мне пришлось подать апелляцию на этого судью в ВСП", – сказал телеведущий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая выходит на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

В пресс-службе студии изданию сообщили, что Шустер подал жалобу относительно вероятного дисциплинарного проступка судьи.

Телеведущий считает, что судья, принимая решение по его иску к бизнесмену Игорю Коломойскому, действовал неправомерно и предвзято.

В сентябре 2019 года Шустер объявил, что подает против Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за его заявлений о том, что журналист якобы брал деньги с бывшего мэра Чернигова Александра Соколова и мэра Тернополя Сергея Надала за их участие в эфире программы "Шустер LIVE". Коломойский утверждал, что из-за этого Шустер ушел с канала "1+1".

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Шустер рассказывал, что 18 сентября 2015 года телеканал "1+1" снял его программу "буквально за две минуты до начала прямого эфира". "Договор с телеканалом мы подписали 3 сентября 2015 года, и он действовал до 31 августа 2018 года. Так просто сняли с эфира. Мы все равно по контракту отдавали сигнал каналу "1+1", но они нас не выпускали в эфир", – добавил он.

Соколов и Надал опровергли слова Коломойского – в сентябре 2019 года они оба заявили, что никогда не платили за участие в программе "Шустер LIVE".

В декабре 2020-го Шустер сообщил, что Саадулаев отказал ему в иске против Коломойского, так как решил, что "нет состава преступления".

В пресс-службе программы рассказали, что перед вынесением решения по иску судья "повторно истребовал дополнительные документы для выяснения определенных обстоятельств, а впоследствии отказался присоединять их к материалам дела". Эти действия в студии считают грубым нарушением процессуального права.

"По данным нашей социологической компании Liberty Report, у 61% украинцев доверие к суду уменьшилось в течение последних двух лет. У меня так же, как и у большинства, нет доверия к украинскому суду. Потому что Игорь Коломойский откровенно публично лжет, мы подаем иск, проводим лингвистическую экспертизу по требованию судьи, а этот судья не видит в публичной лжи состава преступления. Судья действует не как независимый арбитр, а как защитник Игоря Коломойского. И как тут искать справедливость?" – возмутился Шустер.

Адвокат Ярослав Романчук говорит, что в этом конкретном случае утверждение фактов было очевидным.

"И попытка на черное сказать "белое" выглядит как минимум странно. Надеемся, что коллегия судей апелляционной инстанции даст надлежащую оценку этому решению суда", – добавил он.
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Топ комментарии
+10
Порох снова насрал в штаны шмаркле! Тока не падайте. Люська Арестович заявила, что операцию по вагнеровцам слил Порох. Если она вообще была! Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021
Люська жжОт

То-то я смотрю, Ермак болгарину звонить взялся. За Пороха заступается.
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02.03.2021 12:45
+7
судью понять можно
- кто поверит что Шустер не берет деньги налом, безналом, в конверте, в карман, щенками, движимостью и недвижимостью, услугами и тд..

Шустер возвращается в Украину на запах денег - масло, холст (2019)
Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 7211
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02.03.2021 12:48
+7
Шустеру не откажешь в умении почти два десятка лет стричь деньги в Украине, продавая лапшу словоблудия в ярком фантике "свободы слова". Вот и сейчас он чутко уловил антисудейскую моду и ещё чуток подзаработает на "борьбе" с судьями и Коломойским. Главная заповедь его бизнеса: давать лохам то, что они хотят слышать. На коррупционную судейскую систему и олигархов это не имеет
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02.03.2021 13:37
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Правила форума Совет форумчан
В нашій державі свій суд мати , самий одуренний бізнес
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02.03.2021 12:43 Ответить
Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 6944
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02.03.2021 12:44 Ответить
до попы твое обращение
зеленые приняли закон по которому судья не несет ответственности за заведомо неверное решение. выкуси борцун. будешь платить.... зебобик сказал
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02.03.2021 12:44 Ответить
На славика шустрого просто насрать.
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02.03.2021 12:45 Ответить
Порох снова насрал в штаны шмаркле! Тока не падайте. Люська Арестович заявила, что операцию по вагнеровцам слил Порох. Если она вообще была! Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021
Люська жжОт

То-то я смотрю, Ермак болгарину звонить взялся. За Пороха заступается.
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02.03.2021 12:45 Ответить
Как Беня мог сделать такую глупость и по просьбе Пэтрыка выкинуть Шустера из эфира? Он что не знал кто такой Порошенко?
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02.03.2021 12:46 Ответить
Ну вот захотелось вместо славика и пэтрика чота зашкварный Квартал95 и *****... Серцу не прикажеш... Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 3705
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02.03.2021 14:17 Ответить
судью понять можно
- кто поверит что Шустер не берет деньги налом, безналом, в конверте, в карман, щенками, движимостью и недвижимостью, услугами и тд..

Шустер возвращается в Украину на запах денег - масло, холст (2019)
Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 7211
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02.03.2021 12:48 Ответить
Шустер не платит деньги в конвертах , честно ведёт бизнес. У вас есть доказательства, что он брал деньги? Тогда идите и восстановите справедливость. Выступите в защиту судьи и Коломойского. Шустер классный журналист, то, что он работает в Украине , это отлично.
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02.03.2021 12:58 Ответить
Шустеру не откажешь в умении почти два десятка лет стричь деньги в Украине, продавая лапшу словоблудия в ярком фантике "свободы слова". Вот и сейчас он чутко уловил антисудейскую моду и ещё чуток подзаработает на "борьбе" с судьями и Коломойским. Главная заповедь его бизнеса: давать лохам то, что они хотят слышать. На коррупционную судейскую систему и олигархов это не имеет
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02.03.2021 13:37 Ответить
никакого давления
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02.03.2021 13:38 Ответить
а докази є?
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02.03.2021 13:59 Ответить
Бєня з ЗЕбєнєю зробили лохів разом.
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02.03.2021 12:52 Ответить
В Южной Тоскане скоро откроется пляжный сезон.
Нужно уже начинать чистить пляжи. Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 7853
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02.03.2021 12:54 Ответить
фу пля
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02.03.2021 12:57 Ответить
срач двух жидов в Украине..., из-за денег... Кто же из них прав..!?!? Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 5357
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02.03.2021 13:07 Ответить
Шустер: Порошенко скупой, злопамятный и немножко толстый. Какая скотина!
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02.03.2021 13:09 Ответить
Сейчас "Стрелки" возьмут тебя на мушку....на святое замахнулся..)))
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02.03.2021 15:09 Ответить
"Телеведущий считает, что судья, принимая решение по его иску к бизнесмену Игорю Коломойскому, действовал неправомерно и предвзято." - как действовал Шустер с Табачником во время голосования в проекте "Великі Українці"? Табачник не тот который гармонист, а тот который сбежал в Израиль и когда немножко успокоилось приезжал в Киев за остальным наворованным.
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02.03.2021 14:02 Ответить
Шустер когда в Москве работал, про него известно, что сношается со всеми своими сотрудницами. Асистентки, гримёрши все кто в поле зрения попадал, должны давать. И в Киеве наверно как кот в масле. Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 1211
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02.03.2021 14:09 Ответить
Какое это имеет отношение к данному делу? Он кого-то насиловал? даже если гипотетически принять эти сплетни за правду
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02.03.2021 14:24 Ответить
я подумал может интересно будет. про него же такое писали. в Украине значит никому нет дела. а ещё известный спортивный ведущий Уткин обвинял Шустера в том, что тот подсидел и его передача закрылась. Шустер со своим проектом место занял.
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02.03.2021 14:32 Ответить
Евреи делят деньги.
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02.03.2021 15:00 Ответить
Просто цікаво,а є тут такі,які дивляться телевізор? Всих цих шустерів-шмустерів,та іншу наволоч і ублюдків?
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02.03.2021 15:24 Ответить
Тут порохоботи кажуть, що "насрать на Шустера". Я б ще додав, що і на Гавнопольського та Вересня-Фантомаса в пдрсівських пінжаках також. Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 102
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02.03.2021 16:41 Ответить
Скарга до ВРП закінчиться відмовою в порушенні дисциплінарного провадження.
Як і усі інші скарги на усіх інших суддів (крім політичної заказухи).
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02.03.2021 17:06 Ответить
"судья не видит в публичной лжи состава преступления"---Шустрый, у тебя в передаче постоянно присутствует публичная ложь и манипуляции---давай тебя посадим за это преступление)))
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02.03.2021 22:57 Ответить
шустрому еврею пора бы понять, что сама по себе брехня не является преступлением...- хай в тель-авиве подаст, може там задоволят его..
реально - иск с извинением и опровержением, не более, а криминал у в словах нас искать...= надо быть полным ..обом.. Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 9378
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02.03.2021 23:28 Ответить
 
 