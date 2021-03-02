"Слуга народа" Верещук подтвердила, что в Раде собирают подписи за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть правительственный законопроект о НАБУ, принятие которого может привести к увольнению действующего директора Артема Сытника.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"О проведении внеочередного пленарного заседания по законопроекту #5070, который внес Кабинет Министров и, в частности, Министерство юстиции, Денис Малюська в том числе, - как, известно. Там ничего нет об увольнении Артема Сытника, речь идет только об упорядочении и выполнении решения Конституционного Суда", - рассказала Верещук.

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По ее словам, в Раде сейчас собирают подписи за проведение внеочередного заседания.