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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28732) увольнение (2508) Сытник (953) Верещук (470)

"Слуга народа" Верещук подтвердила, что в Раде собирают подписи за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть правительственный законопроект о НАБУ, принятие которого может привести к увольнению действующего директора Артема Сытника.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"О проведении внеочередного пленарного заседания по законопроекту #5070, который внес Кабинет Министров и, в частности, Министерство юстиции, Денис Малюська в том числе, - как, известно. Там ничего нет об увольнении Артема Сытника, речь идет только об упорядочении и выполнении решения Конституционного Суда", - рассказала Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника, - Шабунин

По ее словам, в Раде сейчас собирают подписи за проведение внеочередного заседания.
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Топ комментарии
+10
всраннные прокацапленые зебилы.
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02.03.2021 12:48
+7
Итог антикоррупционной политике президента... Замість тисячі слів... Міжнародні партнери оцінять!
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02.03.2021 12:51
+6
Татаров-ты что ли?
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02.03.2021 12:51
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сытая рожа, кабан вот-вот треснет, сидит на миллиардах несчастных украинцев и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ
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02.03.2021 12:48 Ответить
Та звільняйте, однак переконаний на 100%, що поставите ще більшу скотиняку. Якщо зєбіл -то це навічно.
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02.03.2021 12:50 Ответить
Сидит на чем?
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02.03.2021 12:54 Ответить
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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02.03.2021 13:24 Ответить
всраннные прокацапленые зебилы.
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02.03.2021 12:48 Ответить
сколько миллиардов ушло на то, чтобы жирная жопа сытника сидела в кресле и какой результат? НУЛЕВОЙ
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02.03.2021 12:49 Ответить
Татаров-ты что ли?
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02.03.2021 12:51 Ответить
Не більше 5 мільярдів. Але якщо рахувати в Євро, то значно менше.
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02.03.2021 12:51 Ответить
То що Ситник став вилкою в жопі ЗЄ того вартує.
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02.03.2021 13:01 Ответить
Итог антикоррупционной политике президента... Замість тисячі слів... Міжнародні партнери оцінять!
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02.03.2021 12:51 Ответить
А чем зебильё недовольно? Ну кроме сказок,что сытник ничего не делает.
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02.03.2021 12:52 Ответить
Хто б і цю "корабельну сосну" разом з усім зебільним стадом вже звільнив?
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02.03.2021 12:53 Ответить
дайте ему и верещучке селедку...
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02.03.2021 12:57 Ответить
"Волшєбніца" на "розовом" зонтікє
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02.03.2021 13:04 Ответить
что сделал сытник? на содержание ведомства пошли миллиарды, результат работы?
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02.03.2021 13:08 Ответить
Если бы он что-то сделал ему бы отрезали голову.
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02.03.2021 13:16 Ответить
Так любое дело высоких чинов сразу блокируется, татаров не даст соврать..))
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02.03.2021 17:56 Ответить
Ничего у них не получится. Требование МВФ оставить Сытника в покое.
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02.03.2021 13:15 Ответить
Іпанутим немає спокою-сядуть всі!
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02.03.2021 13:28 Ответить
хочуть уникнути відповідальності...ОЗУ
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02.03.2021 13:49 Ответить
В Вашингтоне могут"дать добро на отставку Артема Сытника" с должности директора НАБУ, если новым руководителем бюро станет бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.
Об этом говорится в статье "Могут ли США согласиться на отставку директора НАБУ Сытника?" издания "Delo.ua".
По информации издания, конфликты вокруг НАБУ и репутация Сытника, который был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения, "вряд ли устраивает даже защитников Сытника в лице США".
"Вопрос Сытника в ближайшее время может быть сдвинут с мертвой точки. В Вашингтоне видят, что ситуация с Сытником зашла в тупик, и согласны пойти на уступки и дать добро на отставку директора НАБУ, если на его место будет назначен человек, устраивающий и их. И таким человеком, по нашей информации, стал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Пока в ОП не очень рады такой кандидатуре, но вариантов для маневра пока нет", - говорится в статье. "Слуга народу" Верещук підтвердила, що в Раді збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника - Цензор.НЕТ 5173
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02.03.2021 15:49 Ответить
хм ...цікаво
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02.03.2021 17:25 Ответить
Хм. Після їхнього "упорядкування" виграють:
Татаров, Коломойський, Стєпанов та ін. які виходять сухими із води. Татаров по справі хабрництва з домом для МВС, Коломойський в справі по Приватбанку, Стєпанов у справі з придбанням "медичного обладнання та непропорційно дорогих вакцин від COVID-19".
У програшу залишається Україна:
- кредит МВФ не отримають,
- безвіз можуть скасувати
Так у ЗВІТІ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і
"Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ;
тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
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02.03.2021 16:35 Ответить
Авакова работа. Сытник вышел на Авакова, вот его депутаты и разошлись. Вертолеты с катерами, кредиты на сотни миллионов евро, кореша из Франции. Так выглядит настоящий ангел
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02.03.2021 16:57 Ответить
А ЧЕ ОН ТРОГАЕТ ТАТАРОВА,СОБАКОВА...))) НЕТ ЧТО БЫ ДЕЛО СТЫРНЕНКО ВЕСТИ,И ВПАЯТЬ ЛЕТ 15 ,ТАК НА СВЯТОЕ ЗАМАХНУЛСЯ..)))
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02.03.2021 17:53 Ответить
 
 