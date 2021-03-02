"Слуга народа" Верещук подтвердила, что в Раде собирают подписи за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника
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Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть правительственный законопроект о НАБУ, принятие которого может привести к увольнению действующего директора Артема Сытника.
Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"О проведении внеочередного пленарного заседания по законопроекту #5070, который внес Кабинет Министров и, в частности, Министерство юстиции, Денис Малюська в том числе, - как, известно. Там ничего нет об увольнении Артема Сытника, речь идет только об упорядочении и выполнении решения Конституционного Суда", - рассказала Верещук.
По ее словам, в Раде сейчас собирают подписи за проведение внеочередного заседания.
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Об этом говорится в статье "Могут ли США согласиться на отставку директора НАБУ Сытника?" издания "Delo.ua".
По информации издания, конфликты вокруг НАБУ и репутация Сытника, который был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения, "вряд ли устраивает даже защитников Сытника в лице США".
"Вопрос Сытника в ближайшее время может быть сдвинут с мертвой точки. В Вашингтоне видят, что ситуация с Сытником зашла в тупик, и согласны пойти на уступки и дать добро на отставку директора НАБУ, если на его место будет назначен человек, устраивающий и их. И таким человеком, по нашей информации, стал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Пока в ОП не очень рады такой кандидатуре, но вариантов для маневра пока нет", - говорится в статье.
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