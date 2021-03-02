Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой: Это позволит нам снова жить без ограничений (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса сегодня, 2 марта, вместе с воинами c передовой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Получил вакцину от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и которую получили миллионы людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Топ комментарии
+63 jklpqrs
показать весь комментарий02.03.2021 12:53
+41 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий02.03.2021 12:56
+39 Роман с камнем
показать весь комментарий02.03.2021 13:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А чому не в реакторі Чорнобильської АЕС?
а так все ок.
Потому шо вы прирожденные клоуны и все, шо вы делаете - это клоунада.Увы..
Банальная оптическая иллюзия, когда хорошей оптикой снимают.
тьфу..
Воно думає, що там є на що дивитися ? Нема. Руки до ліктів тонкі, а потім, типу, щось накачав. Тьху. Таке тльки на зебілів подіє.
А чого воно без чарівної масочки ? Чому ніхто картиночку не тулить про те, що коли, двоє в масках, то =вірогідність= зараженння - майже 0 ?
І не треба тулити про те, що воно =перехворіло=. Про це ніхто не знає. Всіх інших (і перехворілих) примушують носити.
Хлопців жаль. Пресують їх, уроди. Як не забороною захищатися, так вакцинками незрозумілими.
...........
- Маню......Маню.......Я тебе хочу......
-- Ти шо мене будиш!! Ти шо, не знаєш де шо?!
(С)
В горящем танке...
Я счастлив! Только нахрена второй раз прививаться?
2) 04.03 - мендельинын пост о готовности бубочки бороться против олигархов
3)?????
4) PROFIT!!!1