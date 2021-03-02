Фиксированная годовая цена на газ может появиться во втором квартале 2021 года, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут появиться уже во втором квартале 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

При участии и.о. министра энергетики Юрия Витренко, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева были рассмотрены вопросы внедрения всеми участниками рынка газа годовых продуктов для потребителей по фиксированной цене.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

Во время совещания стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале. Глава правительства также дал поручение главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

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