РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15378 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
1 679 9
Газ (10099) Тарифы на газ (350) Шмыгаль Денис (2327)

Фиксированная годовая цена на газ может появиться во втором квартале 2021 года, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Фиксированная годовая цена на газ может появиться во втором квартале 2021 года, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут появиться уже во втором квартале 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

При участии и.о. министра энергетики Юрия Витренко, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева были рассмотрены вопросы внедрения всеми участниками рынка газа годовых продуктов для потребителей по фиксированной цене.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

Во время совещания стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале. Глава правительства также дал поручение главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

Также читайте: Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ціна буде 15гр , по проханню працівників держави.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:04 Ответить
цена будет 16 за куб, по просьбе трудящихся
показать весь комментарий
02.03.2021 13:13 Ответить
не, думаю, около 8-ми.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:15 Ответить
Шмыгаль ,ты давно должен на нарах появиться ... Фиксированная годовая цена на газ может появиться во втором квартале 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5120
показать весь комментарий
02.03.2021 13:05 Ответить
ЖИ2 -Е4...лучше нєту в целом мірє
показать весь комментарий
02.03.2021 13:07 Ответить
Ну правильно. После окончания отопительного сезона. Вот гнида
показать весь комментарий
02.03.2021 13:16 Ответить
Я купила дешевий газ у вересні на поточний опалювальний сезон. Ну а хто цим не цікавився у серпні-вересні, а потім нив, то його проблеми.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:48 Ответить
"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика". Досконалий ринок передбачає конкуренцію необмеженої кількості продавців і необмеженої кількості покупців. В Україні 60% населення знаходиться за межею бідності і не спроможна купувати газ. За таких умов держава мусить втручатися і регулювати ринок. Ще одна проблема - це час. Потрібен час, допоки встановиться рівновага між попитом і пропозицією. Частина малозабезпечених просто вимруть. Їм бракуватиме коштів на лікування і повноцінне харчування. Недолугі дії уряду підривають віру інвесторів і громадян в спроможність уряду ефективно впливати на соціальні і економічні процеси в країні.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:21 Ответить
 
 