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Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через

Через приложение и портал "Дія" в лист ожидания вакцинации от COVID-19 менее чем за сутки уже записались 45 тыс. украинцев, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"39 тыс. записались через приложение "Дия", 5,3 тыс. - через портал "Дія", - рассказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил: чтобы услуга стала доступной в приложении, его необходимо обновить до последней версии.

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Записаться также можно через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство здравоохранения запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении и на портале "Дия" в понедельник, 1 марта.
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Топ комментарии
+6
"По удивительному стечению обстоятельств, героями оказались бюджетники крупных предприятий, учители, заключенные и военнослужащие..."
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02.03.2021 13:12
+3
НУ-ну рискни
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02.03.2021 13:22
+3
У вас, 73-процентных, вся жизнь сплошной диссонанс (через два С, если что). Это по причине обострённой инфантильности.
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02.03.2021 13:22
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Ой, боже мой. Да эти люди даже не знают, что они куда-то записались.

А вот не надо было себе своими руками шпионскую программу устанавливать.

Хотя... Тех, кому хватило дурости "дію" поставить, как бы и не ососбенно жалко. Зелин электорат-с. Пускай теперь их ловят и вакцинируют.
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02.03.2021 13:59 Ответить
"По удивительному стечению обстоятельств, героями оказались бюджетники крупных предприятий, учители, заключенные и военнослужащие..."
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02.03.2021 13:12 Ответить
Бюджетники крупных предприятий это вобще как? Когнитивный дисонанс возникает когда такое читаеш.

Я не отношусь ни к одной из вышеперечисленных категорий, но я записался
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02.03.2021 13:20 Ответить
НУ-ну рискни
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02.03.2021 13:22 Ответить
Вакцинация это как ношение масок, ничего не даст если это сделают 20% или 30% населения. Это начинает работать при охвате от 60% минимум, а при охвате 80%+ это дает надлежащий эффект
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02.03.2021 14:20 Ответить
У вас, 73-процентных, вся жизнь сплошной диссонанс (через два С, если что). Это по причине обострённой инфантильности.
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02.03.2021 13:22 Ответить
Пишу быстро с телефона, поэтому допускаю орфографичкские ошибки. Но как могут быть ошибки смысловые? Как бюджетники могут работать на предприятии? Вы что не понимаете что это вещи взаимоисключающие. Работник предприятиня не может быть бюджетником, а бюджетник работником предприятия.
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02.03.2021 14:16 Ответить
"бюджетное предприятие"...
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02.03.2021 14:29 Ответить
Бюджетной может быть организация или учреждение. Предприятие предусматривает хозяйственную деятельность, и быть бюджетным оно не может. Оно может государственным или частным, но никак не бюджетным. Другими словами в ходе своей деятельности предприятие должно гененрировать доход, из которого должны покрываться его расходы. Средств из бюджета предприятия не получают. Бюджетные учреждения это бесприбыльные организации, они не генерируют доход, а свои расходы покрывают путем получения денежных средств из бюджета
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02.03.2021 14:57 Ответить
Обісцянки оженитися не одруження...
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02.03.2021 13:16 Ответить
где очередь занимать ?
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02.03.2021 13:16 Ответить
Но! Губы не раскатывать. Это просто запись в сраном приложении. А кто собирается вызывать людей? Правильно - ни кто... Ждите!
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02.03.2021 13:17 Ответить
Не вірю шо інійську вколов
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02.03.2021 13:28 Ответить
Монахи і секта Скопців потребує вакцинації?
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02.03.2021 13:29 Ответить
Так они на пфайзер записались а не индийский шмурдяк
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02.03.2021 13:37 Ответить
сорокапятитысячники. степановский призыв ))
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02.03.2021 13:37 Ответить
имея доступ к паспортным данным рискнувших влиться в ряды дії, можно хоть по 100 000 в день картинку рисовать....
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02.03.2021 13:43 Ответить
Что вы имеете ввиду под доступом к паспортным данным?
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02.03.2021 14:24 Ответить
У нас в селі теж тьох бабусь 80+ записали. При повторному запитанні - вже відмовилися!
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02.03.2021 13:45 Ответить
а они сами знают об этом?) или подписали, как на Гудок от мтс и подобную хрень
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02.03.2021 13:46 Ответить
Ну, так дія ж. Взяли данные и записали. 100%, что люди не в курсе вообще.
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02.03.2021 14:04 Ответить
Все что говорит власть о количестве "вакцинированных" на счастье - ложь. Списков вакцинированных нет, вакцина уничтожается. А в ВСУ вообще завал, Хомчак грозит увольнением командирам, то это мало кого пугает. (с)
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02.03.2021 14:02 Ответить
Да челяди деваться некуда . Но степаша и компания ведут себя как санитары-наркодилеры в своей богодельне шантажируют и запугивают.
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02.03.2021 14:13 Ответить
1. в чем проблема ссылки на указанные ресурсы указать?
2. в дии на смартфоне нет возможности записаться на вакцинацию (не знаю как на сайте).
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02.03.2021 16:57 Ответить
 
 