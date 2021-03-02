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Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Россия будет отвечать на санкции, веденные в Украине против кума президента РФ, народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать... Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег - начнутся провокации на фронте, к сожалению", - подчеркнул Аваков.

Министр призвал украинцев к этому готовиться.

"Ситуации, что стенка стоит, мы закрылись и не будем ничего делать, а будем ждать, пока режим Путина падет, - такой ситуации не будет. Нам нужно будет за себя постоять. В тотальное наступление русских я не верю, потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", - отметил глава МВД.

Читайте также: Если обвиняемых в убийстве Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции, - Аваков

По его мнению, Россия может не решиться на прямую агрессию в отношении Украины, потому что мировой баланс сил "очень хорошо складывается в нашу пользу".

"Я все время друзьям говорю: "Слушайте, а вдруг у них там беспорядок, а мы не готовы? А вдруг они обвалились, развалились, а мы не готовы?" Нам надо быть готовыми", - сказал Аваков.

Министр отметил, что, например, в МВД к подобному сценарию готовятся.

"Преимущество позитивное того, что я здесь семь лет, - мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, тайные приказы - все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше - каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?" - подытожил Аваков.

Также читайте: Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Чтобы не было провокаций, нужно отправить Медведчука с Рабиновичем на подвал, а его шлюху Марченко, выслать в ОРДЛО.
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02.03.2021 13:19
+13
Много стало Авакова в последнее время. Совершенно незаслуженно
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02.03.2021 13:20
+11
Бунт ватников? Такое бывает? Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 9986
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02.03.2021 13:18
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Проще удавить тварь. Нет человека - нет проблемы.
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02.03.2021 13:18 Ответить
И провокации сразу закончатся...
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02.03.2021 13:23 Ответить
Ага! Бунти - це протести проти неправомірного вироку Стерненку і позасудового покарання позбавлення волі без вироку суду) Антоненка. Нє?
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02.03.2021 14:02 Ответить
мне сабаков совсем не нравиться, но ради справедливости приговор Сергею Стерненко выносил суд под давлением Венедиктовой.
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02.03.2021 14:27 Ответить
Звичайно, суд. Але ж вирок суспільство сприймає, як несправедливий і не доведений, тому виходить на протести. І вже Авакав ці протести називає бунтами, виставляючи протестувальеиків такими собі анарзістпми і захищаючи тим самим і суддів і Вєнєдіктаву. Хіба не так?
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02.03.2021 14:30 Ответить
Бунт ватников? Такое бывает? Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 9986
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02.03.2021 13:18 Ответить
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
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02.03.2021 13:30 Ответить
Отож...
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02.03.2021 13:31 Ответить
Как Авакян боится бунтов !
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02.03.2021 13:19 Ответить
Насправді він не боїттся бунтів, він боїться революцій. Тому і тішить себе, що протести, які назрівпють - то звичайні бунти.
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02.03.2021 14:32 Ответить
во мля Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 5114 во даёт таньге просит Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 5114
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02.03.2021 13:19 Ответить
Чтобы не было провокаций, нужно отправить Медведчука с Рабиновичем на подвал, а его шлюху Марченко, выслать в ОРДЛО.
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02.03.2021 13:19 Ответить
Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту - Цензор.НЕТ 5342
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02.03.2021 14:06 Ответить
Много стало Авакова в последнее время. Совершенно незаслуженно
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02.03.2021 13:20 Ответить
Любопытно-к чьим "тайным и секретным приказам"готов Аваков
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02.03.2021 13:20 Ответить
Ну про бунт это ты зря ,бунт может произойти из за цен и тарифов ,из-за низкого уровня жизни ,из-за полной безнадёги ..а в этом виновата ВЛАСТЬ и ТОЛЬКО ВЛАСТЬ и ты Аваков вместе с ней ...Помню кацапы трубили по ВСЕМ ВатаТВ как США организовали бунт в Украине в 2014 ,Аваков ты случаем не ватник ??? Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 1559
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02.03.2021 13:21 Ответить
Так это же спецом сказано. Теперь, на любое недовольство можно сказать, что это происки путинофилов, которые хотят расшатать страну. Удобно таким образом в узде держать, знаете ли.)
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02.03.2021 13:53 Ответить
Что-то его докуя последние дни. Метод отвлеченного внимания типа ....
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02.03.2021 13:21 Ответить
От, хитрий вірмен стрілки переводить!)))
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02.03.2021 13:21 Ответить
аваков и зеленский объявили Кузьменко и Антоненко убийцами
мафия рулит
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02.03.2021 13:21 Ответить
Ахкакойміністр щось попутав, бунтуєть за порєбріком.
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02.03.2021 13:22 Ответить
Портнов вже відповів Стерненком, й якби Аваков не був мстивим чортом, він би погодився з думкою Рибачука - канал Еспресо , ютуб , він би погодився зі звільненям Ріфа навіть якщо Вовка тупе йому перечить...
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02.03.2021 13:22 Ответить
Аваков, если есть против Медведчука доказательства, то почему не открыто дело?

Кто из ОП, ГПУ, МВД препятствует открытию дела и покрывает Витюню?
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02.03.2021 13:23 Ответить
Після Ріффа я перестав взагалі сприймати цього чорта Авакова (до цього був Саша Білий). Таке не прощають.
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02.03.2021 13:25 Ответить
Сколько там уже арсенборисыч тымчасовый боится бунтов? И Стерненко у него "бунтарь"...
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02.03.2021 13:26 Ответить
не судья , продажная тварь , своим приговором а рашка ... очень удобная схема , ничего менять не надо , а просто всех в пособники кацапские записать и всё ...хотя кацапы на этот вентилятор обязательно накинут
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02.03.2021 13:27 Ответить
Я правильно понял: господин Аваков готов к шухеру?
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02.03.2021 13:28 Ответить
вот и причина почему у народа стали отбирать оружие.
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02.03.2021 13:28 Ответить
Банда Путина понесла серьезные потери. Найденный в посольстве России в Аргентине кокаин уничтожили. Мешки с наркотиками весом 362 кг сожгли в крематории в присутствие министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. На процедуру был также вызван российский посол Феоктистов
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02.03.2021 13:33 Ответить
Да бросьте. Что такое 362 кг кокса для путинской шайки? Не сильная и потеря. С российских пенсов возместят, если что.
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02.03.2021 13:55 Ответить
Бунт - это у российских холопов, а у украинцев - акции протеста. Аваков снова набивает себе цену.
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02.03.2021 13:36 Ответить
А після дня святого Маковія "акції протесту" переростають у "Коліївщину"...
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02.03.2021 14:59 Ответить
Авакав конечно долбодятел. И выжил только потому,что правосудия не было и нет. Но слабость рахи учуял. И как то не комфортно ему от этого стало. Некамильфо, как он любит щеголять недавно вычитанными и малоиспользуемыми словами.Пердимонокль одним словом ))
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02.03.2021 13:36 Ответить
Він не долбодятєл, а дуже небезпечна людина при владі. Він голова мафіозного клану, очолює силову структуру.
Така шкура накаже вбивати всіх.
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02.03.2021 14:22 Ответить
То,что он небезпечний это понятно. С этим никто и не спорит. Но как я уже сказал - он выжил только потому,что правосудия не было и нет. Вот та причина ,почему такие примитивы вместо того,чтобы подметать улицы,управляют такой страной как Украина.
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02.03.2021 14:26 Ответить
значит,Генпрокурор и судьи,занятые делами" шереметовцев" и Стерненка-пособники Кремля?...Ведь именно их действия вызывают "бунты"..такие "бунты" могут вмиг претвориться в необузданный новый Майдан,который уж точно не нужен и может пролить столько крови.что "маетки" безответственно-ответственных лиц при должностях могут быстро стать могилами и пожарищами
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02.03.2021 13:37 Ответить
шкода, що Антоненко та Стерненко не куми хйла..)(
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02.03.2021 13:40 Ответить
"організаціями бунту.." це що "*********, патріотами ОПЗЖ і Швабодами?
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02.03.2021 13:49 Ответить
Тепер всі протести на дії влади, включно із прямому співробітництвом з ворогом, можна списувати на руку Мацкви, і протестувальників саджати як колаборантів
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02.03.2021 13:50 Ответить
Тепер?
А раніше було по-іншому?
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02.03.2021 16:57 Ответить
Намного лучше было бы,чтобы президент знал, с кем имел и имеет дело.По его действиям и высказываниям этого абсолютно не заметно.А уже как ни как прошло около двух лет.Для Украины это не позволительно громадный срок,чтобы он смог научиться отличать конкретное от абстрактного.
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02.03.2021 13:52 Ответить
Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта... ну отвечайте им ... арестуйте всю группировку ОПЗЖ и их холуёв, у вас же целая Армия "Национальная Гвардия с вертолётами и доставьте их оперативно в точку обмена военнопленными Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту - Цензор.НЕТ 5685
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02.03.2021 14:00 Ответить
Кто такая пятая колонна в понимании Авакова?
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02.03.2021 14:02 Ответить
Та хто. Атовці та зсушники і всі незгідні з посадками патріотів.
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02.03.2021 14:19 Ответить
"это козлы, которые мешают нам жить" (с) - не видите что-ли куда зеленые всё поворачивают?
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02.03.2021 14:57 Ответить
Із 2014 р. його розуміння не змінилося.
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02.03.2021 16:55 Ответить
Россия будет получать усиление санкций за обострение на Донбассе!
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02.03.2021 14:02 Ответить
Червона армія наступає, зайняла Польщу ксьондз в костьолі з казальниці оголошує: "Нєдаць, нєдаць і єщє раз нєдаць, а єжєлі даць то за пєнєнзи, за 5 злотих. 2 злотих на костьол, 2 на лєкажа, 1 зл. на мидло і миць, миць жиби духу москальскего нє било"
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02.03.2021 14:04 Ответить
То є файний анекдот
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02.03.2021 14:21 Ответить
Дима, похоже, готовит Арсена на будущего Президента.
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02.03.2021 14:05 Ответить
нит. самому нада.
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02.03.2021 14:38 Ответить
Чем серьезнее будут протесты, тем громче они будут вопить, что это постанова, рука кремля и т.п. Только это их не спасет, как не спасло шапкокрада.
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02.03.2021 14:08 Ответить
Дурню, якщо ви не припините саджати патріотів, то бунту не оминути.
Задовбали вже.
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02.03.2021 14:18 Ответить
Палится, в очередной раз, Авакян. Слишком прямолинейно прикрывает кремлевского агента.
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02.03.2021 14:37 Ответить
какой чудесный оказывается министр у нас Аваков. Все предусмотрел, все реформировал и создал. Если бы не Порошенко - то и Донбасс бы зачистил и Крым...
ваасхищаюсь.
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02.03.2021 14:37 Ответить
вчера Гармаш говорил обратное - https://censor.net/ru/news/3250631/obostrenie_na_donbasse_ne_svyazano_s_sanktsiyami_protiv_kanalov_medvedchuka_garmash Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту - Цензор.НЕТ 4068
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02.03.2021 14:44 Ответить
У авакяна вже армія краще озброєних та одягнених, відкормлених за наші податки псів для розгону Патріотів більше ніж ЗСУ, а як що послати на передову то більшість звільниться чи втечуть це ж не з жінками битись
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02.03.2021 14:54 Ответить
Я не понял, это всё хорошо или плохо?
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02.03.2021 15:04 Ответить
І що цей незаміний пропонує ?хай і далі агенти кремля безперешкодно пропагують "русский мир" але що тут дивуватись Авака ставленик проросійського олігарха він навіть державну мову не здатен вивчити.
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02.03.2021 15:06 Ответить
Ці виродки вже геть вважають цей народ за ніщо. Які санкції? Ми що США, де на законодавчому рівні прописані механізми їх накладання, виконання та контролю. І то ми бачимо, що вони діють на народ, тих держав на які вони накладені, а не на тих тиранів, які керують цим народом. Зрозуміло, що одне з іншим повязано. Але народ під гнітом тирана і санкцій ще більше дичавіє та злоблюється. Та це я відійшов в сторону. а тепер знову про нас. Які санкції? Де в нас в правових документах є хочаб визначення слова - санкції? Є кримінальний кодекс і там є чітко вказані статті за злочини. Тому не потрібно нам очі замилювати і локшину на вуха вішати. Якщо зрадник, вор, фінансист терористів значить вирок, вязниця і конфіскація всього майна. Все. Все просто і зрозуміло. І так має бути. Тільки так.
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02.03.2021 16:35 Ответить
Коли цей тип у 2014 - 2019 роках верещав на добровольців і майданівців, які виступали проти зрадництва і репресій, що вони "огєнди крімля", то багатьом тутешнім коментаторам подобалось. Особливо коли авакянські бєркута під орудою сєпара крищенка з воплями "ета вам бєндєри, за ваш Майдан" калічили людей 3 березня 2018 р. під ВРУ.
Тепер цей же тип оголошує мітингувальників проти зрадництва і репресій (у т.ч. переслідування Стерненка) "рашинськими проплаченими бунтарями-провокаторами-дестабілізаторами" і нацьковує на них того ж таки сєпара крищенка з бєркутастами.
"Сісьтєма за семь лєт гатова",- що тут додати? Що сім - це два плюс п'ять.
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02.03.2021 16:52 Ответить
Аваков чорт.
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02.03.2021 17:37 Ответить
Прям святые мусора-защитники. А бунт против кого,чего не уточняешь- против клоуна -уклониста ,благодаря которому убивают наших солдат и который сдал очередные територии??
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02.03.2021 18:32 Ответить
Не раскачивайте лодку!
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02.03.2021 19:45 Ответить
 
 