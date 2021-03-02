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Новости Общество
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НДС (414) Альперин Вадим (42)

НАБУ не дало обогатиться на 674 млн компаниям, предположительно принадлежащим бизнесмену Альперину, - источник

Новости Цензор.НЕТ Общество

НАБУ не дало обогатиться на 674 млн компаниям, предположительно принадлежащим бизнесмену Альперину, - источник

Детективы НАБУ совместно с ГФС и ГНС Одесской области раскрыли схему необоснованного возврата НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим, по данным источников, структурам, приближенным к бизнесмену Вадиму Альперину.



В ходе расследования было проведено 39 обысков складских помещений с декабря 2020 по февраль 2021 гг.

Как оказалось, на складах отсутствовали товары, которые должны были там находиться по документам, а сами помещения были попросту не приспособлены для их хранения. Поэтому оснований для возмещения компаниям НДС не существует, говорится в официальном сообщении НАБУ.

Детективы расследуют этот эпизод с августа 2020 года. Информация, собранная НАБУ в рамках расследования, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату и ранее незаконно возмещенного НДС на сумму около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн ​​грн.

Речь идет о деятельности более 20 компаний, подконтрольных структурам, близким к бизнесмену Вадиму Альперину, наладившему, по данным СМИ, коррупционную схему, позволявшую ему необоснованно получать возмещение НДС из государственного бюджета.

Напомним, что в 2015 году во время проверки на Одесский таможне представители ГФС нашли четыре контейнера с контрабандным грузом, к которым он имел отношение. В августе 2017 года на Киевский таможне были обнаружены поддельные документы на груз Альперина. 24 ноября 2017 года Альперина задержали детективы НАБУ при попытке дать взятку сотруднику Бюро в размере 800 тыс. долларов. Печерский суд Киева арестовал Альперина на два месяца, назначив залог в размере 21 млн грн, но Апелляционный суд уменьшил залог до 141 тыс. грн, и Альперин вышел на свободу.
Президент Владимир Зеленский называл его одним из крестных отцов контрабанды в Украине.
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А кто же обогатился?
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02.03.2021 13:45 Ответить
Вот думаю: за Стерненко народ идет шуметь под ОП. Правильно. А ВОТ ЗА СЫТНИКА СТОИЛО БЫ НЕ ШУМЕТЬ, А ОРАТЬ!!! ДА ЧТО-ТО НАРОД НЕ ВКУРИВАЕТ, КУДА Зе ДЕЛО ВЕДЕТ.
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02.03.2021 13:47 Ответить
Ерунду думаешь. Стерненко герой ставший на защиту Родины, а Сытник коррупционер устроивший кума Калужинского к себе в НАБУ… Сейчас поднимает шум ради политической карьеры. Что он довёл до конца за 5 лет? Немного или ничего.
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03.03.2021 06:34 Ответить
Потом, вдруг, окажется, что это контора бенина, и они такие: "А! Сорян... Обогащайтесь..."
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02.03.2021 13:50 Ответить
Шо за формулировка "не дало обогатится"?
Если не дали украсть, так почему Альперин не сидит?
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02.03.2021 13:54 Ответить
А це не той король контрабанди, за якого Зеленский винагороду давав? Таки той. Ну він же не Стерненко.
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02.03.2021 14:01 Ответить
Обогатите его ураном
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02.03.2021 16:52 Ответить
 
 