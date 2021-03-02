В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе дискуссии политической подгруппы ТКГ впервые взяли слово так называемые "эксперты" из оккупированных Донецка и Луганска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.
"В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, потом и "эксперты" из Луганска. До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили! В начале было слово...", - говорится в сообщении.
По словам Гармаша, "представитель России говорил секунд 30".
"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений", - подытожил член делегации в ТКГ.
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Мы должны изображать из себя миротворцев пока не станем настолько сильными чтобы иметь физическую возможность и послать ОБСЕ и зачистить Донбасс.
Если ты считаешь что у нас достаточно мощная армия чтобы бороться с РФ в прямом столкновении - ты дурак.
Раньше єто говно никто не слушал, а теперь расеюшка уже посредник?
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То есть - ОБСЕ уже открыто продвигает российские интересы в ТКГ.
Шмаркля сдаст всё и глазом не моргнёт!
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