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Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили

В ходе дискуссии политической подгруппы ТКГ впервые взяли слово так называемые "эксперты" из оккупированных Донецка и Луганска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

"В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, потом и "эксперты" из Луганска. До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили! В начале было слово...", - говорится в сообщении.

По словам Гармаша, "представитель России говорил секунд 30".

"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений", - подытожил член делегации в ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Вперше пітухі пробиті з ордло закукурікали
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02.03.2021 13:55
+15
эксерты из ордло В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6680
В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5751
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02.03.2021 14:02
+15
"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений."
-----------
То есть - ОБСЕ уже открыто продвигает российские интересы в ТКГ.
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02.03.2021 14:07
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Вперше пітухі пробиті з ордло закукурікали
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02.03.2021 13:55 Ответить
ОБСЄ потрібно вигнати з України і послати найух, як це зробили ізраїльтяни коли ОБСЄ та ЄС посунули врегульовувати арабо-ізраїльську війну.
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02.03.2021 14:02 Ответить
А їх, тих еспердів у оте ОБСЄ допустили з чиєї подачі? Тому може на йух вислати тих, хто таку подачу ОБСЄшникпм дав? Хто формулу Штайнмпєра дозволив імплементувати? Заодно і тих послати, хто за цих поців олосував у 2019 рлці і срав(літературне слово, означає процес днфекації) тут на Цензор аж донедавна, що то - найбільші патріоти.
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02.03.2021 14:11 Ответить
у нас не было выбора. Как и сейчас нет.
Мы должны изображать из себя миротворцев пока не станем настолько сильными чтобы иметь физическую возможность и послать ОБСЕ и зачистить Донбасс.
Если ты считаешь что у нас достаточно мощная армия чтобы бороться с РФ в прямом столкновении - ты дурак.
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02.03.2021 14:40 Ответить
А с какого перепугу ты решил, что освобождая Донбасс от бандитов - ВСУ будет "бороться с рф в прямом столкновении"?
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02.03.2021 17:17 Ответить
Если всё надоело, не вырабатывай идеи! У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7325
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02.03.2021 14:33 Ответить
Она эксперт по бояре?

В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9058
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02.03.2021 13:56 Ответить
Зелена пліснява послідовно здає Україну !!! )))
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02.03.2021 14:07 Ответить
так шо празднуем Пабеду?
Раньше єто говно никто не слушал, а теперь расеюшка уже посредник?
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02.03.2021 13:57 Ответить
Go away.
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02.03.2021 14:03 Ответить
Ти Russisches Schwein?
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02.03.2021 14:23 Ответить
Ось кловуни ще легалізують бандформування Домбаса.
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02.03.2021 13:58 Ответить
Сподіваюсь за часи Байдена скоро співучою забалакають.
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02.03.2021 13:58 Ответить
Пусть эти "представители", для начала свои паспорта покажут, с мацковсой пропиской...
В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 617
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02.03.2021 13:59 Ответить
эксерты из ордло В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6680
В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5751
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02.03.2021 14:02 Ответить
"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений."
-----------
То есть - ОБСЕ уже открыто продвигает российские интересы в ТКГ.
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02.03.2021 14:07 Ответить
У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6646
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02.03.2021 14:17 Ответить
и что?
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02.03.2021 14:41 Ответить
Апельсин круглый, потому что оранжевый - вот что.
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02.03.2021 14:55 Ответить
А дебіли досі ревуть, що мінські угоди то зрада..
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02.03.2021 15:19 Ответить
сдается мне джентельмены, что это ордло, что это обсе - все хлебают из одной кормушки..., скорее бы подавились уже...
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02.03.2021 14:08 Ответить
Треба тих орділовців мовчки посилати на йух. Разом із ліберастом із ОБСЄ.
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02.03.2021 14:10 Ответить
А фуле, углубление децентрализации от потерпевшего
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02.03.2021 14:11 Ответить
загальносвітовий досвід: з терористами не спілкуються, їх знищують
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02.03.2021 14:14 Ответить
А вы ему не по-французски, а по-русски (так он, наверное, лучше понимает) объясните, куда он должен засунуть этот План.
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02.03.2021 14:15 Ответить
С почином. Вот и все.
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02.03.2021 14:22 Ответить
При любых раскладах Порох и близко не подпускал даже намёков на субъектность Лугандона.
Шмаркля сдаст всё и глазом не моргнёт!
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02.03.2021 14:37 Ответить
А, що там вони роблять?
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02.03.2021 17:12 Ответить
Держись!
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02.03.2021 17:43 Ответить
А хто легалізував цих "експертів" в ТКГ? Хіба не Єрмак за дорученням Зеленського разом з Козаком створили у Мінську "консультативну раду" для прямих переговорів з ОРДЛО? Хіба Гармаш не є представником тієї "консультативної ради"?


«Консультативна рада» з представниками ОРДЛО: як вплине на ТКГ і ситуацію на Донбасі
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02.03.2021 19:37 Ответить
 
 