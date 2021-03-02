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Новости Общество
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Пинчук (294) Интерпайп (19)

"Интерпайп" Пинчука продавал "Нафтогазу" трубы в 2-3 раза дороже, чем в Россию, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании "Нафтогаз" в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией "Башнефть".

 Об этом говорится в аналитической статье издания "РБК-Украина". "Если сравнивать контракты российских нефтяных компаний и государственного "Нафтогаза" по идентичным видам труб с украинских заводов "Интерпайпа" в период с 2015 по 2019 годов, то разница в цене исчисляется сотнями процентов. И это даже без учета разницы в стоимости доставки продукции: с одной стороны – в Полтаву, с другой – на промыслы Западной Сибири", - сообщает издание.

По подсчетам журналистов, только на завышении цен на трубы для "Нафтогаза", компания "Интерпайп" вероятно могла дополнительно заработать по меньшей мере 290 млн долларов в период с 2015 по 2019 гг. "РБК-Украины" сравнивает несколько контрактов компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) с компанией "Башнефть" (Уфа, РФ) и "Интерпайп-Украина" с АО "Укргаздобыча" на поставку идентичных насосно-компрессорных и обсадных труб в один и с одних и тех же украинских заводов. "На российский рынок абсолютно одинаковые трубы с Никопольского завода были проданы по цене почти в 2 раза ниже, чем дочерней компании государственного "Нафтогаза", - приводит издание сравнительный анализ контрактов на насосно-компрессорные трубы. Завышение цен на трубы на украинском рынке спровоцировало приход международных компаний, в первую очередь из Китая. Однако в мае 2020 года по инициативе "Интерпайпа" Минэкономики неожиданно ввела пошлины на импорт труб из Китая в размере до 51,52%, исключив тем самым конкуренцию на тендерах "Нафтогаза".

"Фактически заградительная ставка пошлины была введена против тех поставщиков, которые конкурировали с "Интерпайпом" в 2018-2019 годах на тендерах "Укргаздобычи": DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation и других", – цитирует издание слова экономического эксперта Бориса Кушнирука. Завышение цен на украинском рынке позволило "Интерпайпу" Пинчука минимизировать ущерб от потери российского рынка в результате введенный правительством РФ санкций, указывает издание. "Если бы речь шла исключительно о торговле двух частных компаний, то вопрос завышенной цены не вызывал бы такой интерес. Но все же контракты "Интерпайпа" с "Нафтогазом" – это история о деньгах крупнейшей государственной монополии. А потому в каком-то смысле эффект от таких сделок на своем кошельке может почувствовать каждый украинец", - отмечает "РБК-Украина".
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Топ комментарии
+18
Откат, это наше фсеее!!!!
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02.03.2021 14:14
+10
А зачем покупали?
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02.03.2021 14:09
+10
Его величество ОТКАТ рулит по полной!
Уже токо по этой инфе можно сажать Нафтогаз в полном составе
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02.03.2021 14:15
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А зачем покупали?
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02.03.2021 14:09 Ответить
Откат, это наше фсеее!!!!
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02.03.2021 14:14 Ответить
"чукча православная" этот "упихиватель" дочи Кучмы- Пинчук... хоть и с "обрезанным
партбилетом".... пора таких "бого партейных"... "у параши приземлять".. а им Сытник мешает
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02.03.2021 14:33 Ответить
вы как адвокат, прокурор и работник суда каждый раз сверкаете все новыми гранями "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6119
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02.03.2021 15:34 Ответить
дебил пойти прими боярышник оця придурковатая.. инцестный продукт братика и сестрички тьфу...
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02.03.2021 16:04 Ответить
Пэтин шлейф волочится "через года, через границы".
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02.03.2021 14:15 Ответить
"Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1195
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02.03.2021 14:16 Ответить
А "Интерпайп" шо Петін?
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02.03.2021 14:25 Ответить
Ну да, потому его трубы расеюшка и забанила. Правда потом пустила когда тесть перестал стрелять.
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02.03.2021 14:10 Ответить
Ну все - ПОШЛА ЖАРА !! Сейчас коррупционеров и спекулянтов опозорят 😀😀😀
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02.03.2021 14:12 Ответить
Просто идут вбросики для снятия пошлин на росийские трубы)
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02.03.2021 14:14 Ответить
А шо нам своих труб не хватает ? Пинчук - спекулянт ?
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02.03.2021 14:16 Ответить
Трубы пинчука - это не свои. пинчук не спекулянт - просто враг.
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02.03.2021 14:21 Ответить
Если коротко - росийские труби забанены но они дешевле. Пинчук воспользовался баном и благодаря монополии крутит любые цены - реально в два раза дороже. Кацапы гонют волну с просьбой снять санкции с их проката чтоб типа "усмирить" Пинчука. Картина такая же как с електрикой.
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02.03.2021 14:21 Ответить
У нас все олигархи монополисты, и все воры.
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02.03.2021 14:53 Ответить
Даже хуже спекулянта, уродина он!
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02.03.2021 16:47 Ответить
Его величество ОТКАТ рулит по полной!
Уже токо по этой инфе можно сажать Нафтогаз в полном составе
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02.03.2021 14:15 Ответить
Ради информации не пропадай зря!
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02.03.2021 14:26 Ответить
Ты про это шоле?
Однако в мае 2020 года по инициативе "Интерпайпа" Минэкономики неожиданно ввела пошлины на импорт труб из Китая в размере до 51,52%, исключив тем самым конкуренцию на тендерах "Нафтогаза".Источник: https://censor.net/ru/n3250973
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02.03.2021 14:27 Ответить
Нет. Я об этом "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 324
Заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании "Нафтогаз" в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией "Башнефть".Источник: https://censor.net/ru/n3250973
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02.03.2021 14:43 Ответить
Сечоволий (сеча из под вола),пшоль вон отсюда!
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02.03.2021 14:47 Ответить
Скажіть краще, який відкат отримав Нафтогаз за ті контракти.
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02.03.2021 14:19 Ответить
Не Нафтогаз, а ті підараси що на посадах в Нафтогазі.
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02.03.2021 14:27 Ответить
надо защищать отечественного производителя, особенно если он монополист, и если он легко обдирает 3 шкуры с гос компанй, т.е с нас с вами...
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02.03.2021 14:20 Ответить
Заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании "Нафтогаз" в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией "Башнефть". Источник: https://censor.net/ru/n3250973

Звання PDRS для таких як Пінчук це назавжди.

А ще по його ТБ каналах показують рекламу чаклунства, ведьмацтва

та інш сатанинський контент, так мабуть Пінчук дякує своєму господарю

за владу що має "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2786
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02.03.2021 14:30 Ответить
какой сотонизм? сотона убила 10 людей, а Яхве - в миллионы раз больше, но веропитеки как те ватники со своим Сралиным - об*жествляют извращенцев и мясников
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02.03.2021 17:46 Ответить
Випий таблєтку хворобливий, може допоможе.
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02.03.2021 18:30 Ответить
ВОР должен сидеть в тюрьме!
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02.03.2021 14:42 Ответить
Так надо было послать этого пинчука в эротическое путешествие, но откат оказался поэтому же слишком сладкий от высокой цены...
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02.03.2021 14:45 Ответить
В украинском бизнесе -главное откаты от гос.предприятий.
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02.03.2021 14:49 Ответить
Так вот почему такие премии получил в Нафтогазе эффективный менеджмент и за что деньги получают в набсоветаз
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02.03.2021 14:50 Ответить
Дайте пинчуку налоговую амнистию!
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02.03.2021 14:57 Ответить
патриотичненько
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02.03.2021 15:00 Ответить
кучма отрезал голову журналисту и поживился за счёт лохобанов - граждан Украины ...
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02.03.2021 15:04 Ответить
Чим і заслужив знижку на передачу електроенергії та право закупати за безцінь в рашкі
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02.03.2021 15:07 Ответить
Главный переговорщик Кучма:
- Зятёк, как там у тебя дела?
Пинчук:
- Батя, я стараюсь !
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02.03.2021 15:10 Ответить
Не притворяйся антиватником, гаденыш. "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8972
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02.03.2021 16:20 Ответить
вот таких вафелов твердолобых тот же пинчук и коломойский натравливают друг на друга)))) потому что вы дебилы от рождения и своей головой жить не можете, только их сми вам подсказывают куда гавкать)))
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02.03.2021 16:28 Ответить
Правильно говорит не "Пинчук продавал, а у Пинчука покупали". Вот нагрел кто-то руки!
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02.03.2021 16:15 Ответить
Что-то неожиданнгое? Никто до этого не знал, что Вить Пинчук и его тестюшка враги Украины?
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02.03.2021 16:19 Ответить
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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02.03.2021 16:53 Ответить
Кучма тато олігархів і зять падаль.
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02.03.2021 17:30 Ответить
Неправильная подача материала - Нафтогаз КУПИЛ трубы по завышенным ценам! Купил за наши денежки.... скоты, когда они нажрутся?
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02.03.2021 17:32 Ответить
Коболева за яйца нужно брать а не премии давать
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02.03.2021 18:39 Ответить
Он и на железную дорогу продает в 4 раза больше от себестоимости продукции.
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02.03.2021 18:59 Ответить
А где рыжое чмо? Пусть с набсовета и прочих мудаков теперь разницу вернут. Затем вышвырнуть за двери пиноком в зад. За какой... зарплату получали?
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02.03.2021 19:17 Ответить
Якщо позбавити Олігархів впливу в Україні то 80% чиновників підуть із торбою по світу.
Життя для них втратить сенс. Почнеться повальний суїцид: - отруєння, вистрибування із вікон, стрілянина в рот самім собі, різанина вен в ваннах. Тисячі чиновників зіп*ються або стануть наркоманами. Зруйнування сімей і сотні сиріток будуть вештатись по вокзалам . Ви цього хочете? Ні! Олігархи це наше Все!
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05.03.2021 16:57 Ответить
 
 