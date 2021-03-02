Тяжелых осложнений после вакцинации не было ни у одного медика, - "слуга народа" Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
На сегодняшний день не зафиксирован ни один случай осложнения после вакцинации от коронавируса в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Сейчас вакцинированы чуть более 5 тыс. медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартные. Как и при любой прививке - покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры", - отметил нардеп.
По словам Радуцкого, от осложнений COVID-19 у нас ежедневно умирает в среднем 150-200 человек. И прекратить эту страшную статистику сможет только вакцинация.
В то же время нардеп отметил, что для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 необходимо ускорить темпы вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
Пшик.
теперь спешат индейскую бурду списать,
чтобы бабла состричь ещё
тем более срок еще маленький, потом через неделю - две можно о чем то говорить.
а через 6 недель открыто заявлять!
Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca, передает УНИАН со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Елену Якименко.
По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание. «Наблюдалась реакция в виде повышения температуры - от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», - пояснила Якименко.
После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат BioNTech/Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca индийского производства», - отметила чиновница.