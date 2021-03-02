РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7051 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 490 28
вакцина (3815) карантин (16730) врачи (1453) Радуцкий Михаил (283) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Тяжелых осложнений после вакцинации не было ни у одного медика, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Тяжелых осложнений после вакцинации не было ни у одного медика, -

На сегодняшний день не зафиксирован ни один случай осложнения после вакцинации от коронавируса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сейчас вакцинированы чуть более 5 тыс. медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартные. Как и при любой прививке - покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры", - отметил нардеп.

По словам Радуцкого, от осложнений COVID-19 у нас ежедневно умирает в среднем 150-200 человек. И прекратить эту страшную статистику сможет только вакцинация.

В то же время нардеп отметил, что для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 необходимо ускорить темпы вакцинации.

Также читайте: Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
у тих хто відмовився? вірю!
показать весь комментарий
02.03.2021 14:14
+4
Фізкультурник Радуцький не має фаху судити про тяжкість наслідків, він не фахівець з медицини!
показать весь комментарий
02.03.2021 14:13
+3
А не зарано робити бодай якісь висновки ???)))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это поворот...
показать весь комментарий
02.03.2021 14:10 Ответить
Фізкультурник Радуцький не має фаху судити про тяжкість наслідків, він не фахівець з медицини!
показать весь комментарий
02.03.2021 14:13 Ответить
Зелена пліснява ,доки по всіх галузях !!!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:19 Ответить
Да шо ви такє говорите. Радуцький це ж багаторічний та успішний лохотронщик на медицині, він лохів розкручує на гроші в Борисі вже 30 років! А як він по-тупому загробив в своїй клініці на рядовій операції жінку екс-міністра МОЗ України Квіташвілі! Радуцький це - Київський ПрохфесіАнал! Зараз Радуцький вже став визнаним вірусологом, пройшов заочні курси в курілках парламенту. Щас він нам все спланує і спрогнозує, як він прогнозував пік епідемії на травень 2020 року, ідіот!
показать весь комментарий
02.03.2021 14:25 Ответить
То я і кажу, багатогранний фахівець !!!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:28 Ответить
А не зарано робити бодай якісь висновки ???)))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:12 Ответить
лучше раньше, чем никокда Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6406
показать весь комментарий
02.03.2021 14:16 Ответить
Головне ,це як голосніше та раніше прокукурікати !!!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:20 Ответить
Це не висновки - це реклама.
показать весь комментарий
02.03.2021 14:21 Ответить
Це локшина на вуха 73%-ового лохтората !!!))))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:22 Ответить
Ещё не вечер ....
показать весь комментарий
02.03.2021 14:14 Ответить
у тих хто відмовився? вірю!
показать весь комментарий
02.03.2021 14:14 Ответить
А скільки в нас щеплених ?
Пшик.
показать весь комментарий
02.03.2021 14:15 Ответить
Головне ,що ,як каже офіціоз,вакцинувався Віслючок !!!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:23 Ответить
крадуцького вакцинували?
показать весь комментарий
02.03.2021 14:16 Ответить
А у немедика?
показать весь комментарий
02.03.2021 14:20 Ответить
гниде воровитой Крадуцкому -веры нет
показать весь комментарий
02.03.2021 14:21 Ответить
А скільки вмирає з серцево-судинними, якщо немає коштів на операцію, наприклад? І це не тільки старі люди. Скільки не може елементарно потрапити до тієї ж кардіології, коли кожна година важлива, а треба ще тест здати?
показать весь комментарий
02.03.2021 14:23 Ответить
Все що більше за одного,то вже статистика!!!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 14:25 Ответить
Не смішно. В кращому разі без тесту людина, яка задихається від хворого серця, миожливо, з отіком легенів, потрапить до інфекційки, де їй нічим толком і не допоможуть.
показать весь комментарий
02.03.2021 14:34 Ответить
Побочные эффекты, которые фиксируются у вакцинированных, довольно стандартные...

Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1182
показать весь комментарий
02.03.2021 14:31 Ответить
крадуцкий с еленским нажились на масках,
теперь спешат индейскую бурду списать,
чтобы бабла состричь ещё
показать весь комментарий
02.03.2021 15:03 Ответить
На сегодняшний день не зафиксирован ни один случай осложнения после вакцинации от коронавируса в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3250974 гы!!откуда они возьмутся??(осложнения?)если по факту это может оказаться банальное индийское плацебо только за бешенные деньги и откаты!! Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4436 Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7150
показать весь комментарий
02.03.2021 15:10 Ответить
А через неделю, месяц, годы осложнением уже не будет признано.
показать весь комментарий
02.03.2021 15:29 Ответить
Всё гениальное просто: нет вакцинированных медиков - нет осложнений!
показать весь комментарий
02.03.2021 15:34 Ответить
на 100 человеках статистику не делают, её делают на миллионах.
тем более срок еще маленький, потом через неделю - две можно о чем то говорить.

а через 6 недель открыто заявлять!
показать весь комментарий
02.03.2021 16:06 Ответить
Верим)) Особенно тебе,зебил)).
показать весь комментарий
02.03.2021 18:29 Ответить
Стесняюсь спросить у скольких пациентов и привитых какой вакциной. Или медработники Одессы не люди а кролики.
Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca, передает УНИАН со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Елену Якименко.

По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание. «Наблюдалась реакция в виде повышения температуры - от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», - пояснила Якименко.

После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат BioNTech/Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca индийского производства», - отметила чиновница.
показать весь комментарий
02.03.2021 22:26 Ответить
 
 