Тяжелых осложнений после вакцинации не было ни у одного медика, - "слуга народа" Радуцкий

На сегодняшний день не зафиксирован ни один случай осложнения после вакцинации от коронавируса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сейчас вакцинированы чуть более 5 тыс. медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартные. Как и при любой прививке - покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры", - отметил нардеп.

По словам Радуцкого, от осложнений COVID-19 у нас ежедневно умирает в среднем 150-200 человек. И прекратить эту страшную статистику сможет только вакцинация.

В то же время нардеп отметил, что для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 необходимо ускорить темпы вакцинации.

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