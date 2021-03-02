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ВР (28732) Зеленский (16565) инвестиции (1140)

"Няни для инвесторов": Рада одобрила необходимые законы о налоговых и таможенных льготах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 президента Владимира Зеленского о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестиционного проекту со значительными инвестициями, необходимые для имплементации "закона об инвестнянях".

Законопроект №3761 поддержали 246 нардепов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Документом, в частности, предусматривается освобождение с 1 января 2021 до 1 января 2035 года от налогообложения НДС операций по по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора.

Отмечается, что упомянутое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, а его перечень и объемы будут определяться правительством Украины вместе с заключением соответствующего специального инвестиционного договора.

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Также предполагается освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятия - инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

"Освобождение от налога на прибыль предусмотрено применять после введения в эксплуатацию объекта реализации инвестиционного проекта на протяжении пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора, начиная с календарного квартала, определенного инвестором со значительными инвестициями в поданном в контролирующий орган заявлении об использовании соответствующего права.

Обязательным условием применения освобождения от налога на прибыль предприятий является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что органы местного самоуправления смогут устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за землю для таких инвесторов в меньшем размере, или освобождать от уплаты этого налога.

Вступление в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс предлагается с 1 января 2021 года.

В то же время за законопроект №3762 проголосовали 256 нардепов.

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Он предлагает освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование, ввозимое инвестором при реализации инвестиционного проекта. Перечень и объемы таких товаров утверждает правительство одновременно с заключением специального инвестиционного договора.
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Топ комментарии
+7
Молодежь не помнит, что таких заонов Украина принимала десятками за 30 лет. Потом отхаривали долго и нудно результат этих коррупционных законов. Кто то думает шо инвестор не идет в Украину из за ввозной пошлины? Смешно. Инвестор не идет из за ручных судов в Украине, когда ООО с 1000 гривень уставника запросто обнкротит СКАНИЮ в Украине. Закон-для коррупционеров.
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02.03.2021 14:31
+6
Ці закони порушують рівність всіх суб'єктів підприємницької діяльності перед законом і державою і тому є неконституційними і будуть відмінені Конституційним судом України і ніхто не буде нічого ввозити по цим нормам, бо потім примусять доплатити в бюджет несплачений ПДВ та податок на прибуток! Якщо відміняти ПДВ та податок на прибуток, то всім суб'єктам підприємницької діяльності! Потрібно переносити бремя податків з підприємств на людей і збільшувати подоходний податок до 40%, а ПДВ та податок на прибуток скасувати. Замість скасованих податків потрібно ввести виключно податок з продажів 5-7%, який буде взиматись автоматично банками при кожній транзакції з банківського рахунку підприємства, більше податків все одно ніхто не сплатить!
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02.03.2021 14:35
+4
С Кипра и Багам, ещё те инвесторы
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02.03.2021 14:22
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Правила форума Совет форумчан
ндс уберите и будет счастье.
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02.03.2021 14:19 Ответить
Ці закони порушують рівність всіх суб'єктів підприємницької діяльності перед законом і державою і тому є неконституційними і будуть відмінені Конституційним судом України і ніхто не буде нічого ввозити по цим нормам, бо потім примусять доплатити в бюджет несплачений ПДВ та податок на прибуток! Якщо відміняти ПДВ та податок на прибуток, то всім суб'єктам підприємницької діяльності! Потрібно переносити бремя податків з підприємств на людей і збільшувати подоходний податок до 40%, а ПДВ та податок на прибуток скасувати. Замість скасованих податків потрібно ввести виключно податок з продажів 5-7%, який буде взиматись автоматично банками при кожній транзакції з банківського рахунку підприємства, більше податків все одно ніхто не сплатить!
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02.03.2021 14:35 Ответить
100%!
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02.03.2021 16:29 Ответить
С Кипра и Багам, ещё те инвесторы
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02.03.2021 14:22 Ответить
А хватит бюджета на новые льготы?)
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02.03.2021 14:29 Ответить
Молодежь не помнит, что таких заонов Украина принимала десятками за 30 лет. Потом отхаривали долго и нудно результат этих коррупционных законов. Кто то думает шо инвестор не идет в Украину из за ввозной пошлины? Смешно. Инвестор не идет из за ручных судов в Украине, когда ООО с 1000 гривень уставника запросто обнкротит СКАНИЮ в Украине. Закон-для коррупционеров.
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02.03.2021 14:31 Ответить
Так зрозуміло і без історії що, цей закон вони хочуть протащити для своїх корупціонерів, які вивели вкрадені гроші в офшори. До речі, найбільший офшор в світі це, Китай.
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02.03.2021 14:45 Ответить
Да. И не только. Теперь ввоз любого оборудования, авто, техники, при наличии связей во власти и денег можно оформить "как для инвестиций". Заплатят за закон все граждане, включая пенсионеров.
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02.03.2021 15:37 Ответить
Пошла налоговая с "проверками" как при позднем азирове.
Не хватает видно на льготы для инвесторов.
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02.03.2021 14:31 Ответить
Знову льготи для "кіпріотів" з Панами.
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02.03.2021 14:41 Ответить
Они вообще без понятия. Эти законы ничего не изменят.
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02.03.2021 14:42 Ответить
Так не для цивілізованих інвесторів він робиться, а для своїх офшорників. Закон для продовження викачки грошей з України.
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02.03.2021 14:46 Ответить
Блин. Хорошо, вернее счатье, что есть куда свалить...
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02.03.2021 15:20 Ответить
Няни должны будут разъяснять, кому и сколько давать, так я понимаю?
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02.03.2021 15:42 Ответить
Когда-то про оборонные предприятия СССР говорили - "Чтобы они не делали получается автомат Калашникова". Так и здесь, чтобы они не делали ( Зеленский со своей бандой) получается коррупция в огромных масштабах, новые Коломойские и Ахметовы и ПОЗОРИЩЕ!
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02.03.2021 16:24 Ответить
 
 