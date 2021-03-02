"Няни для инвесторов": Рада одобрила необходимые законы о налоговых и таможенных льготах

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 президента Владимира Зеленского о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестиционного проекту со значительными инвестициями, необходимые для имплементации "закона об инвестнянях".

Законопроект №3761 поддержали 246 нардепов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Документом, в частности, предусматривается освобождение с 1 января 2021 до 1 января 2035 года от налогообложения НДС операций по по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора.

Отмечается, что упомянутое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, а его перечень и объемы будут определяться правительством Украины вместе с заключением соответствующего специального инвестиционного договора.

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Также предполагается освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятия - инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

"Освобождение от налога на прибыль предусмотрено применять после введения в эксплуатацию объекта реализации инвестиционного проекта на протяжении пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора, начиная с календарного квартала, определенного инвестором со значительными инвестициями в поданном в контролирующий орган заявлении об использовании соответствующего права.

Обязательным условием применения освобождения от налога на прибыль предприятий является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что органы местного самоуправления смогут устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за землю для таких инвесторов в меньшем размере, или освобождать от уплаты этого налога.

Вступление в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс предлагается с 1 января 2021 года.

В то же время за законопроект №3762 проголосовали 256 нардепов.

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Он предлагает освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование, ввозимое инвестором при реализации инвестиционного проекта. Перечень и объемы таких товаров утверждает правительство одновременно с заключением специального инвестиционного договора.