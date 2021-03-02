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коррупция (8390) Совет Европы (667) судебная реформа (1535) Шарль Мишель (212)

Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель

Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации, и это важные условия по согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Совета Европы Шарль Мишель в ходе онлайн-выступления в рамках форума "Украина 30" с КПВВ "Счастье", где он пребывает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важный прогресс был достигнут под вашим руководством, президент Зеленский. Многое все еще надо сделать, особенно в сфере верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая уважает и реализовывает верховенство права, которая является ответственной и независимой от корыстных интересов и которая демонстрирует, что коррупция не может быть безнаказанной", - подчеркнул Мишель.

По его словам, это ключевые условия, чтобы обеспечить доверие украинского народа к судебным институциям, и это имеет огромное значение для того, чтобы улучшить украинский бизнес-климат и привлекать заграничные инвестиции.

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"Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации. Это важные условия согласно недавно согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации", - отметил Мишель.

Мишель заявил, что недавние решения Конституционного суда Украины только подчеркивают необходимость активизировать усилия по судебной реформе.

"Всеобъемлющая судебная реформа крайне необходима, чтобы перезапустить главные органы судебной власти и установить новую прозрачную и учитывающую заслуги процедуру выборов для судей в Высшем совете правосудия. Это комплексные, сложные реформы, они требуют храбрости и сильного лидерства", - добавил он.

Президент Евросовета подчеркнул, что ЕС последовательно поддерживал Украину на пути этой реформы, и готов продолжить поддержу, предоставляя консультирование, финансовую поддержку.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5487
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02.03.2021 15:13
+4
минигеракла мордой возят Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 9028
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02.03.2021 15:08
+4
А СН думали, что речи о безвизе не стоит.
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02.03.2021 15:11
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минигеракла мордой возят Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 9028
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02.03.2021 15:08 Ответить
А СН думали, что речи о безвизе не стоит.
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02.03.2021 15:11 Ответить
Только зеленая плесень делает вид, что этого не понимает.
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02.03.2021 15:11 Ответить
Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5487
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02.03.2021 15:13 Ответить
позорище. им открытым текстом по слогам говорят - а зелюки морозятся.
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02.03.2021 15:13 Ответить
Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1764
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02.03.2021 15:14 Ответить
самое большое достижение
внедрение лозунга
"Какая разница" в жизнь
и 95 квартал в культуру
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02.03.2021 15:15 Ответить
Есть только 2 пути:
- судебная мафия под смотрящим Портновым, как каста неприкасаемых и неподсудных, и дальше грабит страну и народ;
- контроль за судьями со стороны США и ЕС
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02.03.2021 15:21 Ответить
Всех судей набрать в США. Кажется Казахстан пошёл этим путём.
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02.03.2021 15:54 Ответить
Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3982
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02.03.2021 15:24 Ответить
Мішель, то Вам наобіцяв шмьігль?
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02.03.2021 15:24 Ответить
Ось готова програма:

1. Звільнити всіх (!!!) суддів і заборонити їм займати державні посади довічно;
2. Заборонити займати державні посади їхнім найближчим і дальнім рідним;
3. Закрити всі юридичні заклади на десять років і звільнити всіх викладачів;
4. Звільнити всіх прокурорів;
5. На конкурсній основі, за кошти держави відправляти молодих людей на навчання і практику в ЄС, Америку і Канаду. В виборчу комісію входять члени із цих країн;
6. Запросити на десять років суддів і прокурорів із ЄС, Канади і Америки.
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02.03.2021 15:27 Ответить
Вывод:
- макрофинансовой помощи не будет.
- визовая либеризация отменяется!!!

Да здравствует великий и всемогущий вождь всех зе народов!!!

Ура, товарищи!!!
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02.03.2021 15:31 Ответить
Дивуюсь цім європейцям, а воно вам треба?! Ми ж своєю дурістю вже всіх задовбали.
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02.03.2021 15:33 Ответить
Покажіть цьому чоловіку.що в нас дівчат за голе тіло саджають.А бандюки це хороші люди з різними нагородами.
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02.03.2021 15:38 Ответить
Хто тут коли боровся з корупцією? Цей чоловік не жив в Україні.І явно не все знає,що тут відбувається.
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02.03.2021 15:42 Ответить
"Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации. Это важные условия согласно недавно согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации", - отметил Мишель.Источник: https://censor.net/ru/n3250989

Але їх не виконала.
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02.03.2021 15:43 Ответить
Сча Сытника выгонят и Европа насыпит бабла как семок...
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02.03.2021 15:51 Ответить
Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики було переглянуто законопроект №2713-д , а саме протягнуто послаблення податкового навантаження для грального бізнесу:

• для букмекерів та казино - з 18% до 10%
• для операторів лотерей - з 30% до 10%

Також буде скасоване оподаткування виграшів до 50 тис грн.

Мабуть в Раді не має більше важливішого закону, ніж закон про гральний бізнес - чи не тому, що за його прийняття добре платять лобісти?

Адже гральний бізнес у кращому разі принесе до державного бюджету сумарно близько 7,5 млрд грн, що складає лише 0,69% доходів державного бюджету в 2021 році.
ВР надає аж надто багато уваги такому імовірному платнику податків.
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02.03.2021 16:08 Ответить
 
 