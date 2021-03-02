Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель
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Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации, и это важные условия по согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Совета Европы Шарль Мишель в ходе онлайн-выступления в рамках форума "Украина 30" с КПВВ "Счастье", где он пребывает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Важный прогресс был достигнут под вашим руководством, президент Зеленский. Многое все еще надо сделать, особенно в сфере верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией. Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая уважает и реализовывает верховенство права, которая является ответственной и независимой от корыстных интересов и которая демонстрирует, что коррупция не может быть безнаказанной", - подчеркнул Мишель.
По его словам, это ключевые условия, чтобы обеспечить доверие украинского народа к судебным институциям, и это имеет огромное значение для того, чтобы улучшить украинский бизнес-климат и привлекать заграничные инвестиции.
"Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации. Это важные условия согласно недавно согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации", - отметил Мишель.
Мишель заявил, что недавние решения Конституционного суда Украины только подчеркивают необходимость активизировать усилия по судебной реформе.
"Всеобъемлющая судебная реформа крайне необходима, чтобы перезапустить главные органы судебной власти и установить новую прозрачную и учитывающую заслуги процедуру выборов для судей в Высшем совете правосудия. Это комплексные, сложные реформы, они требуют храбрости и сильного лидерства", - добавил он.
Президент Евросовета подчеркнул, что ЕС последовательно поддерживал Украину на пути этой реформы, и готов продолжить поддержу, предоставляя консультирование, финансовую поддержку.
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внедрение лозунга
"Какая разница" в жизнь
и 95 квартал в культуру
- судебная мафия под смотрящим Портновым, как каста неприкасаемых и неподсудных, и дальше грабит страну и народ;
- контроль за судьями со стороны США и ЕС
1. Звільнити всіх (!!!) суддів і заборонити їм займати державні посади довічно;
2. Заборонити займати державні посади їхнім найближчим і дальнім рідним;
3. Закрити всі юридичні заклади на десять років і звільнити всіх викладачів;
4. Звільнити всіх прокурорів;
5. На конкурсній основі, за кошти держави відправляти молодих людей на навчання і практику в ЄС, Америку і Канаду. В виборчу комісію входять члени із цих країн;
6. Запросити на десять років суддів і прокурорів із ЄС, Канади і Америки.
- макрофинансовой помощи не будет.
- визовая либеризация отменяется!!!
Да здравствует великий и всемогущий вождь всех зе народов!!!
Ура, товарищи!!!
Але їх не виконала.
На засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики було переглянуто законопроект №2713-д , а саме протягнуто послаблення податкового навантаження для грального бізнесу:
• для букмекерів та казино - з 18% до 10%
• для операторів лотерей - з 30% до 10%
Також буде скасоване оподаткування виграшів до 50 тис грн.
Мабуть в Раді не має більше важливішого закону, ніж закон про гральний бізнес - чи не тому, що за його прийняття добре платять лобісти?
Адже гральний бізнес у кращому разі принесе до державного бюджету сумарно близько 7,5 млрд грн, що складає лише 0,69% доходів державного бюджету в 2021 році.
ВР надає аж надто багато уваги такому імовірному платнику податків.