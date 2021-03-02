Прокуратура АРК направила в суд обвинение против еще одного крымского депутата, способствовавшего оккупации полуострова

В суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Верховной Рады АР Крым, который способствовал оккупации Крымского полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры АРК, под ее процессуальным руководством в порядке специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховного Совета АР Крым VI созыва по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Санкции статей в редакции на момент совершения преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранители в ходе расследования установили, что "в 2014 году обвиняемый совместно с другими депутатами Верховного Совета АР Крым изменил присяге на верность Украине и проголосовал за принятие ряда постановлений с целью легитимизации действий Российской Федерации об оккупации территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконного вхождения в состав РФ на правах субъекта федерации".

В результате 6 марта 2014 года Верховный Совет АРК принял незаконное постановление "О проведении общекрымского референдума", а 11-го числа - "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".

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"Продолжая действия, направленные на поддержание оккупации полуострова и вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которой полномочия депутатов парламента автономии были прекращены, 17.03.2014 года депутаты проголосовали за принятие постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым".

Указанными решениями обвиняемый совместно с другими депутатами Верховного Совета АР Крым пытались скрыть оккупацию полуострова Крым Вооруженными силами РФ и создать впечатление легитимности присоединения полуострова к РФ на основе якобы свободного волеизъявления граждан Украины, которые проживали на территории АР Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что из 99 депутатов тогдашнего Верховного Совета АРК уже сообщено о подозрении 87, в суд направлены 69 обвинительных актов.