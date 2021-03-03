Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия является частью конфликта на Донбассе и из-за того, что она не сделала шаги к миру санкции ЕС против нее будут продолжены.
Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - сказал Мишель.
Председатель Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.
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Россия и есть война, целиком и полностью!
Майдан в Украине - это госпереворот;
война с Украиной - это конфликт;
сбитие Боинга - это крушение;
захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
террористические организации - это республики;
кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
Коли вже це зрозуміють наші толерантні "друзі з заходу"?!
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт». На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону. Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років.Конструкторським бюро «ЛУЧ». За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%.
Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага».У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.
Максимальна швидкість з:АІ-450Т2 - 580 км/годМС-500В-05С/СЕ - 466 км/годRotax 914 - 210 км/годЧас польоту для:АІ-450Т2 - 5 годинМС-500В-05С/СЕ - 3 годиниRotax 914 - 26 годиниДальність польоту:АІ-450Т2 - 1300МС-500В-05С/СЕ - 1000 кмRotax 914 - 3300 кмРадіус дії для всіх типів двигунів однаковий - 150 км при прямому радіозв'язку та 300 км при використанні радіоретранслятора.https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/