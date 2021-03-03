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Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель

Россия является частью конфликта на Донбассе и из-за того, что она не сделала шаги к миру санкции ЕС против нее будут продолжены.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - сказал Мишель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно"

Председатель Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.
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Топ комментарии
+31
РФ - это не часть войны, это и есть война.
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02.03.2021 16:11
+10
Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7609
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02.03.2021 16:13
+10
эксклюзивно и только у кацапов :
Майдан в Украине - это госпереворот;
война с Украиной - это конфликт;

сбитие Боинга - это крушение;
захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
террористические организации - это республики;
кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
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02.03.2021 16:56
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Открытие ? Браво Европа !
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02.03.2021 16:11 Ответить
РФ - это не часть войны, это и есть война.
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02.03.2021 16:11 Ответить
Как неожиданно! Кто бы мог подумать....
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02.03.2021 16:13 Ответить
Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7609
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02.03.2021 16:13 Ответить
Росія -агресор і окупант.
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02.03.2021 16:16 Ответить
Вєсті з мордора Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2721
Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3786
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02.03.2021 16:21 Ответить
Частью?
Россия и есть война, целиком и полностью!
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02.03.2021 16:29 Ответить
Единственную причину войны евробюрократы называют "частью". Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1452
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02.03.2021 20:17 Ответить
Ну правильно. Ведь если сказать как есть и назвать вещи своими именами, тогда придется объяснятся почему мордор до сих пор не натянут за это по самые помидоры и расписаться в своей беспомощности. А так "обе стороны", "часть конфликта", " мы не можем на глаз отличить Т-72Б3 от запорожца даже если нас носом тычут"...и т.д. Удобно.
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02.03.2021 22:02 Ответить
Подло!
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02.03.2021 22:19 Ответить
Россия является организатором, вдохновителем и непосредственным участником вооруженной агрессии против Украины 2014-2021гг.
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02.03.2021 16:36 Ответить
"Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель" - это что анекдот? Копростан (росися) и есть война и не только на Донбассе!!! Чи им там платит моржовая звизда за это???
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02.03.2021 16:46 Ответить
з 2014 року 16млрд ойро людям на пенсії пішло....
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02.03.2021 16:48 Ответить
Смелое заявление, прямо так по взрослому!
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02.03.2021 16:49 Ответить
эксклюзивно и только у кацапов :
Майдан в Украине - это госпереворот;
война с Украиной - это конфликт;

сбитие Боинга - это крушение;
захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
террористические организации - это республики;
кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
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02.03.2021 16:56 Ответить
А пята колона в образі опзж і т. і. повторяє кремлівські лозунги
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02.03.2021 20:25 Ответить
Македонский Знает Своих Детей.Запущенные совместно Россией и занятым Иреванским ханством против Одэрбэйджана ракеты Искандер не взорвались. Подругому и быть не могло ,ведь Низами в 12в.писал,что отцом одэров явл-ся Искандер Магедонлу.Применение ракет никто даже не обсуждат, интересно а если в их сторону послать,то взрыв будет многосильным,отцовским?
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02.03.2021 16:58 Ответить
Эх, Мишель, Мишель...За то, что россия есть причиной и источником войны, а не "её частью" - санкции должны не сохраняться, а многократно усиливаться!
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02.03.2021 17:27 Ответить
Шановний Цензор, UNE PARTIE в даному разі перекладається як СТОРОНОЮ, а не ЧАСТИНОЮ війни. Виправте заголовок і не вводьте людей в оману
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02.03.2021 17:30 Ответить
Московія - це і є війна. Війна з цивілізацією, війна з людяністю.
Коли вже це зрозуміють наші толерантні "друзі з заходу"?!
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02.03.2021 17:47 Ответить
Агрессором и окупантом язык не поворачивается назвать,как у зе-лупы? Ну так то его хозяева,с ним ясно. А вам господа с ЕС просто сцыкотно.
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02.03.2021 18:04 Ответить
А Зелебобік з ним не згоден.
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02.03.2021 19:14 Ответить
Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 7742
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02.03.2021 19:45 Ответить
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021

Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт». На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону. Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років.Конструкторським бюро «ЛУЧ». За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%.
Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага».У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.
Максимальна швидкість з:АІ-450Т2 - 580 км/годМС-500В-05С/СЕ - 466 км/годRotax 914 - 210 км/годЧас польоту для:АІ-450Т2 - 5 годинМС-500В-05С/СЕ - 3 годиниRotax 914 - 26 годиниДальність польоту:АІ-450Т2 - 1300МС-500В-05С/СЕ - 1000 кмRotax 914 - 3300 кмРадіус дії для всіх типів двигунів однаковий - 150 км при прямому радіозв'язку та 300 км при використанні радіоретранслятора.https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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02.03.2021 22:35 Ответить
Есть такой зверьок:Тасманийский Дьявол. У него с рождения много тестостерона и он постоянно злой и постоянно хочет кого-то кусать.Если нет других животных-он кусает собственных братьев и сестер в норе. Русские как нация-очень похожа на этих зверьков. Русские постоянно хотят воевать с кем-то,хотят всю свою историю. Если нет войны-русские начинают убивать друг-друга в собственной стране в банальных бытовых конфликтах. Ген агрессии у русских-он неистребим,это их способ жизни. Поэтому русских не любит НИ ОДНА соседняя страна-настолько поганый это народ. Русский это враг Украинцу навсегда. И враг любому другому народу.
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03.03.2021 01:19 Ответить
Есть такой зверьок:Тасманийский Дьявол. У него с рождения много тестостерона и он постоянно злой и постоянно хочет кого-то кусать.Если нет других животных-он кусает собственных братьев и сестер в норе. Русские как нация-очень похожа на этих зверьков. Русские постоянно хотят воевать с кем-то,хотят всю свою историю. Если нет войны-русские начинают убивать друг-друга в собственной стране в банальных бытовых конфликтах. Ген агрессии у русских-он неистребим,это их способ жизни. Поэтому русских не любит НИ ОДНА соседняя страна-настолько поганый это народ. Русский это враг Украинцу навсегда. И враг любому другому народу.
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03.03.2021 02:55 Ответить
Усе зло у Світі від москалів. Як згадаєш про них так руки в кулаки стискаються. І навіть власні ворюги не такими гидкими здаються. і думаєшш та нехай крадуть, нехай життя убоге, нехай ціни ростуть, тарифи аби кацапам гірше було!
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03.03.2021 04:42 Ответить
малоПИД,,,роскому, бениному, нарко-Дураку это расскажи, который ищет мира в очке ботаксного Шныря.....
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03.03.2021 08:20 Ответить
 
 