Поставив антидот на "Северный поток – 2", РФ признала химическую угрозу проекта, – литовский аналитик

Поставка антидотов, которые используются при отравлении боевыми химическими веществами, на судна, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток – 2", является фактическим признанием со стороны РФ экологической угрозы проекта.

Об этом в комментарии Guildhall заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, передает Цензор.НЕТ..

"Весь мир говорил россиянам языком фактов – проект "Северный поток – 2" представляет серьезную угрозу для экологической безопасности всей Европы из-за захоронений химического оружия по маршруту газопровода, но это было полностью проигнорировано на самых высоких чинах. Тот факт, что согласно информации, предоставленной Службой внешней разведки Украины о том, что на суднах, занимающихся строительством появились антидоты, которые применяют при отравлении боевыми химическими веществами, является фактическим признанием со стороны Кремля того, что проект действительно представляет собой угрозу", – заявил аналитик.

"Вероятно, что появление антидотов связанно с тем, что работы подошли к опасному участку. Европейским политикам и правительствам нужно было реагировать на угрозу уже тогда, когда появилась первая информация об экологических рисках. Хотя экология лишь один из вызовов, созданных данным геополитическим инструментом Москвы", – подытожил Лауринавичюс.

Ранее, источник Guildhall в Европейском парламенте сообщил, что европарламентарии требуют от правительства России прокомментировать информацию Службы внешней разведки Украины о доставке россиянами атропина (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами) на суда, которые задействованы в работах по газопроводу "Северный поток – 2".

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Справка.

В период с 1947 по 1948 год на восток от острова Борнгольм Советским Союзом был затоплен арсенал химического оружия, содержащий боевые ядовитые вещества. Известно, что часть арсенала была смещена течением и волнами. Зафиксированы случаи находок ящиков с химическими боеприпасами на побережье Борнгольма и южном побережье Швеции. Таким образом, точное нахождение всего арсенала химического оружия, которое было захоронено в Балтийском море неизвестно. Существуют многочисленные факты находок рыбаками фрагментов боеприпасов вне границ официального места захоронения. Компоненты химического оружия были найдены в Гданьском заливе в 70 милях от Лиепаи.

Существуют официально подтвержденные данные о том, что в 1946 году четыре корабля с грузом по 15 тонн химического оружия были затоплены на юго-восток от Борнгольма, а также о захоронении 8 тысяч тонн химических боеприпасов к востоку от острова. Существует документально подтвержденная информация, что в 1945 году в районе так называемого Малого пояса возле острова Борнгольм Вермахтом было затоплено 69 тысяч тон артиллерийских снарядов, содержащих ядовитое вещество табун (нервно-паралитический газ) и фосген.

Кроме указанного периода в упомянутом районе было осуществлено второе захоронение в 1959 году. После принятия вещества зарин в качестве компонента химического оружия, боеприпасы с ипритом были сняты с вооружения. Почти все оружие было затоплено в Балтийском, Карском, Охотском и Баренцевом морях. Места этих захоронений неизвестны.

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Эти данные также фигурируют в докладе, составленном на основании национальных докладов специальной Рабочей комиссии по захоронению химического оружия Хельсинкской комиссии (HELCOM CHEMU) в 1994 году. Согласно ее выводам, любые операции по подъему химического оружия со дна являются нецелесообразными, опасными и не могут быть осуществлены.