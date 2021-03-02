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Новости За рубежом Газовая война
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Поставив антидот на "Северный поток – 2", РФ признала химическую угрозу проекта, – литовский аналитик

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Поставив антидот на

Поставка антидотов, которые используются при отравлении боевыми химическими веществами, на судна, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток – 2", является фактическим признанием со стороны РФ экологической угрозы проекта.

Об этом в комментарии Guildhall заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, передает Цензор.НЕТ..

"Весь мир говорил россиянам языком фактов – проект "Северный поток – 2" представляет серьезную угрозу для экологической безопасности всей Европы из-за захоронений химического оружия по маршруту газопровода, но это было полностью проигнорировано на самых высоких чинах. Тот факт, что согласно информации, предоставленной Службой внешней разведки Украины о том, что на суднах, занимающихся строительством появились антидоты, которые применяют при отравлении боевыми химическими веществами, является фактическим признанием со стороны Кремля того, что проект действительно представляет собой угрозу", – заявил аналитик.

"Вероятно, что появление антидотов связанно с тем, что работы подошли к опасному участку. Европейским политикам и правительствам нужно было реагировать на угрозу уже тогда, когда появилась первая информация об экологических рисках. Хотя экология лишь один из вызовов, созданных данным геополитическим инструментом Москвы", – подытожил Лауринавичюс.

Ранее, источник Guildhall в Европейском парламенте сообщил, что европарламентарии требуют от правительства России прокомментировать информацию Службы внешней разведки Украины о доставке россиянами атропина (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами) на суда, которые задействованы в работах по газопроводу "Северный поток – 2".

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Справка.

В период с 1947 по 1948 год на восток от острова Борнгольм Советским Союзом был затоплен арсенал химического оружия, содержащий боевые ядовитые вещества. Известно, что часть арсенала была смещена течением и волнами. Зафиксированы случаи находок ящиков с химическими боеприпасами на побережье Борнгольма и южном побережье Швеции. Таким образом, точное нахождение всего арсенала химического оружия, которое было захоронено в Балтийском море неизвестно. Существуют многочисленные факты находок рыбаками фрагментов боеприпасов вне границ официального места захоронения. Компоненты химического оружия были найдены в Гданьском заливе в 70 милях от Лиепаи.

Существуют официально подтвержденные данные о том, что в 1946 году четыре корабля с грузом по 15 тонн химического оружия были затоплены на юго-восток от Борнгольма, а также о захоронении 8 тысяч тонн химических боеприпасов к востоку от острова. Существует документально подтвержденная информация, что в 1945 году в районе так называемого Малого пояса возле острова Борнгольм Вермахтом было затоплено 69 тысяч тон артиллерийских снарядов, содержащих ядовитое вещество табун (нервно-паралитический газ) и фосген.

Кроме указанного периода в упомянутом районе было осуществлено второе захоронение в 1959 году. После принятия вещества зарин в качестве компонента химического оружия, боеприпасы с ипритом были сняты с вооружения. Почти все оружие было затоплено в Балтийском, Карском, Охотском и Баренцевом морях. Места этих захоронений неизвестны.

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Эти данные также фигурируют в докладе, составленном на основании национальных докладов специальной Рабочей комиссии по захоронению химического оружия Хельсинкской комиссии (HELCOM CHEMU) в 1994 году. Согласно ее выводам, любые операции по подъему химического оружия со дна являются нецелесообразными, опасными и не могут быть осуществлены.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Ну с кацапами давно всё понятно. А у европейцев что,крышу совсем снесло от количества денег которыми их забрасывают свинорусы? Вот тебе и "ценности".
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02.03.2021 16:17
+8
И что на это скажет Муркель ?
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02.03.2021 16:14
+8
З Муркель давно все ясно, чому німецькі зелені мовчать, які свого часу змусили там АЕС позакривати??
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02.03.2021 16:16
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И что на это скажет Муркель ?
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02.03.2021 16:14 Ответить
З Муркель давно все ясно, чому німецькі зелені мовчать, які свого часу змусили там АЕС позакривати??
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02.03.2021 16:16 Ответить
Так все просто. Тамошняя АЭС была невыгодна европейским зеленым - потому как дешевле зеленой энергетики, поставляемой к примеру из Швеции. Туда.
А вот СП-2 им вполне себе выгоден.
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02.03.2021 16:29 Ответить
Так німці і в себе АЕС теж позакривали через крики зелених...
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02.03.2021 16:57 Ответить
Ну так правильно. Зеленая энергетика дороже атомной.
А вот газ используется не только для отопления.
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02.03.2021 17:00 Ответить
А причем тут муркель - участок на на территории Дании, вот пусть они и разбираются
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02.03.2021 16:36 Ответить
Ну с кацапами давно всё понятно. А у европейцев что,крышу совсем снесло от количества денег которыми их забрасывают свинорусы? Вот тебе и "ценности".
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02.03.2021 16:17 Ответить
И ети люди запрещают мне ковыряться в носу ... (С)
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02.03.2021 16:24 Ответить
новичкопоток 2
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02.03.2021 16:34 Ответить
Спишут на коронавирус.
Сейчас всех собак на него вешают.
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02.03.2021 16:45 Ответить
Так это, что - Газпром в трубу будет добавлять табун и фосген, чтобы были заметны утечки газа у потребителей?
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02.03.2021 16:47 Ответить
ИЗ ВСЕГО БАЛЬШОГО-БАЛЬШОГО МОРЯ КАЦАПЕРДЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ТОТ УЧАСТОК, ГДЕ ХИМИЯ ИМИ ЖЕ ДЕБИЛАМИ ЗАТОПЛЕНА.
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02.03.2021 17:50 Ответить
...Сегодня, с одной стороны, материалы о химическом оружии в бухтах Севастополя, на траверзе Лукулл, на пляжах Крыма - это уже своеобразное дежавю, к нему относятся уже не как к сенсации и реальной угрозе, а почти как к мифу, как к занимательной исторической теме, вызывающей интерес, но не угрозу и уже не актуальной. Это опасная ошибка.
Во-первых, потому, что эти захоронения - не миф, а давно доказанная, реальная и очень масштабная опасность, которая может сработать в любой, самый неподходящий момент, и тогда придется «тушить пожар» при совсем других потерях и затратах.
Во-вторых, с переходом Крыма к фактической оккупации Россией, страной, которая считает себя преемником СССР, виновником этой угрозы, и всегда относившейся к идее подъема и утилизации химического оружия в Черном море спустя рукава, эта угроза приобретает новые дополнительные аспекты.

Если в советские годы эта проблема просто замалчивалась, то Россия с 1990-х и до 2014 года использовала наличие этой проблемы в пропагандистских целях, чтобы отпугивать курортников от поездки в украинский Крым и создавать конкурентные преимущества для Сочи. Теперь же у России появляется соблазн снова скрыть наличие, или хотя бы остроту и актуальность, этой проблемы, чтобы теперь уже не отпугивать курортников от Крыма, потому что реальный курортный потенциал полуострова для России и так уже потерян из-за других факторов.
В-третьих, в связи с этим российские военные и ученые, которые, несомненно, все эти годы оккупации Крыма активнейшим образом в секретном порядке исследуют состояние Черного моря, периодически поднимают затонувшие ранее корабли и самолеты, боеприпасы, раскапывают поглощенные водой античные города, не могли пропустить мимо своего внимания бывшие захоронения химического оружия. Российские военные могут попытаться в одиночку, без новых эффективных технологий, в секретном порядке поднять уже потерявшие герметичность контейнеры с ядом, и попытаться его утилизировать пока неизвестным нам способом, что не может гарантировать безопасность ни для населения Крыма, ни для водной среды Черного и Азовского морей, а соответственно и для населения всех Причерноморских стран. - М. Семена https://ru.krymr.com/a/otravlyaushchie-veshchestva-v-chernom-more/30890181.html
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02.03.2021 19:07 Ответить
Некоторые люди говорят о том, что причиной нескольких выбросов сернистого ангидрида в атмосферу в Армянске в августе 2018 года были вовсе не дефицит воды и высохшее кислотохранилище, а попытка российских военных испытать метод утилизации поднятого со дна Черного моря химического оружия времен Второй мировой войны путем нейтрализации его большим количеством серной кислоты и последующего сжигания в мощных топках титанового комбината. Эксперимент оказался не только не эффективным, но и очень опасным для окружающей среды. В регионе произошло экологическое ЧП. После очередного выброса седьмого сентября из Армянска начали эвакуировать детей. Также из-за химического выброса в Армянске власти Украины начали эвакуацию в Скадовск детей из семи приграничных сел Херсонской области. Тридцать семь украинских пограничников, стоявших на контрольных пунктах Чаплинка и Каланчак, получили отравление из-за химических выбросов и тоже были эвакуированы. После выброса кислоты с завода «Крымский Титан» возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. - https://ru.krymr.com/a/otravlyaushchie-veshchestva-v-chernom-more/30890181.html
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02.03.2021 19:14 Ответить
Враховуючи любов московитів до різного роду отруєнь, вони цілком можуть підмішати якусь заразу у газ яка потрапить у всі квартири Європи і одного дня вона буде вкрита трупами.
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03.03.2021 02:41 Ответить
 
 