Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель

Россия должна обеспечить полный доступ Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством, и вернуться в Совместный центр контроля и координации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством. Пандемия COVID-19 не должна использоваться как предлог для дальнейшего отделения этих регионов от Украины. Мы также призываем Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации", - отметил Мишель.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что полное выполнение Минских договоренностей является путем к миру и приветствовал важные шаги, которые предприняла Украина в этом отношении под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель

"Полное прекращение огня, больше пунктов пропуска и дальнейшее разминирование улучшат жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения, и ЕС готов поддерживать эти усилия. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины для воплощения Минских соглашений, и именно потому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - заявил Мишель.

Он указал, что в 2021 году на европейском континенте продолжается война, и это является "позорной реальностью", люди продолжают погибать в этом конфликте и жить в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

"Я хотел приехать сюда, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько неприемлема эта ситуация и чтобы встретиться с теми, кто выполняет свою работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах. И я также хотел еще раз подчеркнуть непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы предоставляем сильную поддержку всеми возможными способами усилиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, чтобы принести мир людям Донбасса", - отметил Мишель.

Читайте: Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно"