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Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель

Россия должна обеспечить полный доступ Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством, и вернуться в Совместный центр контроля и координации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством. Пандемия COVID-19 не должна использоваться как предлог для дальнейшего отделения этих регионов от Украины. Мы также призываем Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации", - отметил Мишель.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что полное выполнение Минских договоренностей является путем к миру и приветствовал важные шаги, которые предприняла Украина в этом отношении под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель

"Полное прекращение огня, больше пунктов пропуска и дальнейшее разминирование улучшат жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения, и ЕС готов поддерживать эти усилия. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины для воплощения Минских соглашений, и именно потому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - заявил Мишель.

Он указал, что в 2021 году на европейском континенте продолжается война, и это является "позорной реальностью", люди продолжают погибать в этом конфликте и жить в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

"Я хотел приехать сюда, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько неприемлема эта ситуация и чтобы встретиться с теми, кто выполняет свою работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах. И я также хотел еще раз подчеркнуть непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы предоставляем сильную поддержку всеми возможными способами усилиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, чтобы принести мир людям Донбасса", - отметил Мишель.

Читайте: Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Изолируйте зверинец и всё наладится .
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02.03.2021 16:18
+1
Блинодром "Восточный"

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6098
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02.03.2021 16:28
+1
Что-то пошло не так

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 2913

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1811
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02.03.2021 16:30
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Изолируйте зверинец и всё наладится .
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02.03.2021 16:18 Ответить
невже єуропейси досі не зрозуміли, що ******** можна порівняти лише з ідіотом.
От як можна від ідіота вимагати якихось розумних дій?
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02.03.2021 16:19 Ответить
Пять характерных
признаков фашизма:- Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий

- Преследование инакомыслия и политические убийства
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02.03.2021 16:20 Ответить
Блинодром "Восточный"

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6098
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02.03.2021 16:28 Ответить
звісно пацталом)))
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02.03.2021 17:01 Ответить
Что-то пошло не так

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 2913

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1811
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02.03.2021 16:30 Ответить
ну уже все в курсе лет так семь. мишель
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02.03.2021 16:32 Ответить
Концлагерь Крым и ДАУНасс,это неотьемлимая часть Рюсскава ГОВНА.
Александр Солженицын.1974 год... Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6700
Как нам обустроить РАБсси.Глава №4
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02.03.2021 16:50 Ответить
Быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ,братья БЕЛОРУСЫ и Армяне ваше быдло? Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1141ПУТЛЕРское?
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02.03.2021 16:51 Ответить
Приднестровье исконно рюсские земли.Генерал Лебедь.14 армия дохого СССРа Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 65381994 год
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02.03.2021 16:55 Ответить
Рюсские,вам не кажется что вы бараны в КУБЕ? Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 882
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02.03.2021 16:56 Ответить
 
 