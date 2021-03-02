Надеемся, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму, - МИД
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Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Европейского Союза впервые применить новый глобальный санкционный механизм против четырех российских чиновников за нарушения прав человека в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В министерстве отметили, что решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза.
"Отмечаем тот факт, что новый санкционный режим заработал в очень сжатые сроки. Он может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы нашего государства с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины, восстановления ее территориальной целостности в международно признанных границах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД рассчитывают, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.
"Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным", - подытожили в МИД.
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Если их нет, то и суда нет.