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Надеемся, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надеемся, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму, - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Европейского Союза впервые применить новый глобальный санкционный механизм против четырех российских чиновников за нарушения прав человека в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В министерстве отметили, что решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза.

"Отмечаем тот факт, что новый санкционный режим заработал в очень сжатые сроки. Он может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы нашего государства с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины, восстановления ее территориальной целостности в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД рассчитывают, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

"Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным", - подытожили в МИД.

Читайте: Украина начала введение санкций против австрийской компании, привлеченной к строительству оперного театра в оккупированном Крыму, - МИД

Автор: Богдан Гуньковський
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Рабинович слетел с катушек, разгоняет российские фейки и публикует карту Украины без Крыма

https://www.youtube.com/watch?v=daNFeJtdxEM
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02.03.2021 16:55 Ответить
Ему позволили то , что он творит . Может быть , дело не в нём ?
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02.03.2021 16:57 Ответить
Рябинавичь вааще пит.рмот редкий !!!
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02.03.2021 18:11 Ответить
Не мог пройти мимо - "россия - самая толерантная к умственным инвалидам страна в мире. Дебилам, шизофреникам и клиническим идиотам живётся настолько вольготно, что им везде дан зелёный свет. Они чувствуют себя в своей тарелке и на телевидении и в любом органе государственной власти." (с)
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02.03.2021 17:20 Ответить
Для этого должны быть заявления от ущемленных в правах.
Если их нет, то и суда нет.
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02.03.2021 19:30 Ответить
 
 