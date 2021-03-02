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Зеленский о ситуации на Донбассе: Происходят регулярные провокации, которые усложняют путь к миру

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский о ситуации на Донбассе: Происходят регулярные провокации, которые усложняют путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными действия РФ, как стороны конфликта, по блокированию открытия контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области.

"К сожалению, эти старания украинской стороны сталкиваются с абсолютно деструктивной позицией Российской Федерации. Российская сторона, которая давно настаивала на открытии пункта пропуска "Счастье", продолжает блокировать его работу точно также, как и в пункте пропуска "Золотое", - сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на КПВВ "Счастье" в Луганской области во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обращаясь к главе Евросовета, Зеленский отметил, что до сих пор отсутствует доступ международных гуманитарных организаций через линию соприкосновения к пострадавшим, к удерживаемым лицам, назвав это "неприемлемым, негуманным и деструктивным".

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Он добавил, что "Украина желает мира и возвращения оккупированных территорий".

"Усилия Украины по строительству и открытию КПВВ "Счастье" направлены на то, чтобы люди с оккупированных территорий ощущали надёжные, удобные и безопасное каналы связи с родиной", – сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, в последние недели "происходят регулярные провокации со стороны незаконных вооружённых формирований, которые усложняют ситуацию на востоке страны и усложняют путь к миру".
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Топ комментарии
+33
«Регулярні провокації»- це військові дії, дебіл!
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02.03.2021 16:59
+33
Тело, которое писало заявления в прокуратуру "за угрозы" его жизни от Звиробий и Федыны, называет убийства воинов провокациями.
Мерзко.
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02.03.2021 17:02
+23
Путь к миру ? С рашей ? Это даже хуже войны .
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02.03.2021 16:59
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Путь к миру ? С рашей ? Это даже хуже войны .
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02.03.2021 16:59 Ответить
Дорога до миру вистеляється ковровими бомбардуваннями!
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02.03.2021 17:08 Ответить
«Регулярні провокації»- це військові дії, дебіл!
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02.03.2021 16:59 Ответить
Он дебил без военного билета. У нас в стране таких сразу в президенты выбирают)
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02.03.2021 17:05 Ответить
Кумир! Фулє!
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02.03.2021 17:12 Ответить
Янелох, ну ты же обещал...
Может и ты тоже, наживаешься на войне? "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны"!
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02.03.2021 17:02 Ответить
Тело, которое писало заявления в прокуратуру "за угрозы" его жизни от Звиробий и Федыны, называет убийства воинов провокациями.
Мерзко.
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02.03.2021 17:02 Ответить
идиот...
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02.03.2021 17:03 Ответить
Ну ты ж не лох. И тебе уже целых 42 (или 43?). Ну вот иди и мирись с ними, дятел...
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02.03.2021 17:03 Ответить
Який наївний чи може щось гірше.
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02.03.2021 17:07 Ответить
"А кто-то ямы и рытвины там накопал."

Хіба не знаєте хто? Той "кто-то" вже шо тіки не робить, щоб найвеличнішому зашкодити: і в капці гадить, і "трекі" тасує, і каталізатори міняє... А ще, мабуть, ручки-олівці ховає (щоб ініциатива в логістиці заплуталась) і в кошмарах нічних приходить, чим збільшує використання підгузків найвеличнішим за день
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02.03.2021 17:20 Ответить
і в капці

а вот об этом я впервые слышу. А можно поподробнее? Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 5995
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02.03.2021 17:40 Ответить
То я так собі надумав: треба ж якесь пояснення тому, що найвеличніший спілкується тільки відосиками чи звільняє територію метрів у 500 від людей, щоб покласти квіти чи ще що зробити десь в середмісті
Не бийте, я просто намагаюсь вигадувати все, в чому не розуміюсь або чого не знаю, як наші нинішні керманичи Адже, як казав янєлох: "Ми всі президенти!"
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02.03.2021 17:55 Ответить
я все правильно понял
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02.03.2021 18:23 Ответить
Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 7
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02.03.2021 17:09 Ответить
Только 73% избирателей (не населения), могут найти такого призЕдента - язЕлоха...
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02.03.2021 17:49 Ответить
Сегодня как то случайно наткнулся на статью 2014го года где участников шоу *Битвы экстрасенсов* попросили сделать прогноз по войне на Донбассе.. все предсказывали что она продлится не более полугода.. один сказал год) что конфликт будет затяжным не угадал никто Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 6156 аферисты они все короче Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 9540
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02.03.2021 17:10 Ответить
"Российская сторона, которая давно настаивала на открытии пункта пропуска "Счастье", продолжает блокировать его работу точно также, как и в пункте пропуска "Золотое" Источник: https://censor.net/ru/n3251022

То тільки це хвилює найвеличніше антитіло? А те, що майже кожного дня гинуть наші військовики - ні? Яке ж воно падло! А як репетувало навесні 19-го, як репетувало! Аж з підгузкив вистрибувало! А тепер вже все норм? Курва занюхана!
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02.03.2021 17:13 Ответить
"происходят регулярные провокации со стороны незаконных вооружённых формирований"
--------------

Когда уже этот регулярный дебил начнёт называть вещи своими именами? Если ты говоришь о "незаконных вооружённых формированиях", то так и скажи: - незаконные вооружённые формирования РФ на территории Украины!
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02.03.2021 17:13 Ответить
Вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.. так они официально обозначены в тексте Минских соглашений.. а там уж додумывайте сами как кому нравится.
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02.03.2021 17:16 Ответить
"Додумывайте сами"?
Я выразился так как говорит международное право, а не какие-то там соглашения и не какой-то "комплекс мер".
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02.03.2021 17:42 Ответить
Так Минские соглашение и есть часть международного права под которым подписались официально уполномоченные президентом лица на реализации которых настаивает весь мир.. насколько я знаю никто из этого договора пока еще не выходил.
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02.03.2021 17:50 Ответить
Это не договор, а "комплекс мер" не нужно слова из МС возводить в ранг закона. По международному праву - это агрессия РФ против Украины, и на на оккупированной территории находятся незаконные вооружённые формирования РФ.
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02.03.2021 17:58 Ответить
Агрессия без агрессора? ОБСЕ даже на заседании ООН не подтверждает присутствие войск РФ на территории Донбасса https://politics.segodnya.ua/ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html Минские соглашения а не Минский комплекс мер вообще то который не пьяным дядей Васей был подписан.. Если в СМИ мне каждый день в уши заливают одно а в официальных международных документах эти же люди что врут с экранов телевизоров ставят свою подпись под иным то уж извините но я больше доверяю официальным международным документам чем отечественной пропаганде.
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02.03.2021 18:06 Ответить
Зачем писать такую ватную муть? Это ещё хуже чем "Земля круглая" .Миссия ОБСЕ в Украине не имеет полномочий делать выводы.
Вы Вашей отечественной пропаганде можете и не доверять, ей мало кто доверяет. Вам насильно "в уши заливают"?
В вашей реальности может и не "комплекс мер", а в нашей так:

Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 138
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02.03.2021 18:17 Ответить
1. Если бы миссия ОБСЕ не имела полномочий делать выводы ее бы не приглашали на заседание ООН и тем более об этом бы не спрашивали
2. Ну так ведь черным же по белому во втором пункте обозначены стороны конфликта с абзаца ..
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
l
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02.03.2021 18:20 Ответить
не российских войск, не российских вооруженных формирований.. вообще не российских а для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины! Это не я под этим подписался а представители нашей власти.
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02.03.2021 18:22 Ответить
Вы что, не прочитали то что я прежде написал? Я могу повторить: - "Это не договор, а "комплекс мер" не нужно слова из МС возводить в ранг закона. По международному праву - это агрессия РФ против Украины, и на на оккупированной территории находятся незаконные вооружённые формирования РФ".
Миссия ОБСЕ в Украине называется мониторинговой, не расследовательская, не следственная комиссия. Вы в курсе что такое мониторинг?
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02.03.2021 18:28 Ответить
Вы что не прочитали то что я вам написал.. миссию ОБСЕ никто бы не приглашал на заседание ООН если бы ее слово не имело вес и тем более не задавал бы подобные вопросы.. Вас же туда не приглашают а их пригласили и спросили и даже украинские СМИ в отличии от вас не отрицают этот факт..
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ а НЕ МИНСКИЙ КОМПЛЕКС МЕР.. комплекс мер это то что должны выполнить стороны конфликта которые обозначены в документе.. их обязанности по договору.
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02.03.2021 18:34 Ответить
Я посчитал этот довод ничтожным поэтому не ответил. Судя по всему Вы не поняли что такое мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине. Что такое украинские СМИ? Вы считаете что это как на России - государственные СМИ и псевдонезависимые (либеральные), которые обслуживают кооператив "Озеро"?
Я Вам дал фото первой страницы документа, как Вы там сказали?: - "под которым подписались официально уполномоченные президентом лица". И это не договор.
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02.03.2021 18:44 Ответить
Это пустой разговор и пустая трата времени.. у вас тут вижу а тут не вижу.. Международный документ подписанный на высшем уровне в вашем понимании я так понял *Вовочкин черновик* где можно стороны конфликта хоть марсианами обозначать никто бы по вашему не за метил Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 8872
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02.03.2021 18:38 Ответить
Конечно это пустая трата времени - Вы не можете отличить договор от "соглашений", Не знаете что такое "мандат миссии ОБСЕ", не знаете что такое агрессия в определении ООН...

Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Статья 4
Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава. Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
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02.03.2021 18:49 Ответить
Лаптестан, конечно же. Вот ты на бутылкц можешь присесть без всяких минских, такив чем проблема, дырявый?
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02.03.2021 20:10 Ответить
Лапоть, а шо то шо вашу десантуру тут вафлили вам не рассказывают? А как же злые бендеры?
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02.03.2021 20:12 Ответить
Я же написал - мы с Вами в разных измерениях, я говорю о международном праве в целом и об агрессии РФ против Украины, признанной мировым сообществом и политически и юридически. Вы зачем-то цепляетесь к словам в "комплексе мер". Его РФ не выполняет и за это на неё накладывают санкции - это единственная его польза.
Я дал Вам определение агрессии от ООН. То что РФ войну не объявила и её незаконные ВФ на территории Украины не носят знаки отличия армии РФ, не отменяет того что она ведёт агрессивную войну против Украины.
Миссия ОБСЕ в Украине действует в рамках мандата, который согласован с РФ и Украиной, она не имеет права проводить расследования и вы ходить за его рамки делая выводы во время выступления в ООН. Представитель миссии сказал в ООН, что он не может подтвердить наличие регулярных войск на оккупированных территориях, потому что это не входит в его компетенцию, так же как он не может утверждать, что их там нет. Выводы будут делать другие - расследователи и другие заинтересованные лица, в том числе выводы основанные на отчётах мониторинговой миссии ОБСЕ. Что в этом не ясно?
Мне вообще не нужны доказательства присутствия регулярной армии РФ в ОРДЛО, мне достаточно посмотреть на карту и прочитать определение агрессии от ООН, чтобы сделать вывод - кто на нас напал и чьи вооружённые формирования с нами воюют. В Крыму тоже не армия РФ действовала, они же тоже нашивки снимали, и значит ОБСЕ тоже не сказала бы что это армия РФ? Или если "комплекс мер" Крым не затрагивает, значит это какое-то отдельное дело?
Кто виноват что Рашка действует подло, а такие как Вы ей подыгрываете? Почему Гитлеровская Германия войну СССР объявила, а РФ Украине - нет.
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02.03.2021 20:18 Ответить
Лапоть рузьгочелюстной, проснись, дырявый, ты серешь!!)))
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02.03.2021 20:09 Ответить
"Уполономченный перзидентом" - а яким таким нормативним актом "уполономченный"? Було якесь розпорядження, указ чи посатнова? Ти й досі не зрозумів (як і більшість) для чого були потрібні "мінські угоди"? Підказка: проаналізуй у якій"сраці" була українська Армія на початку вторгнення терораши! Можливо тоді зрозумієш, що-та-як та навіщо були "мінські угоди", які виконати не можливо! "Мінські угоди" не можуть бути частиною міжнародного права, на відміну від "Меморандуму", який пдіписують президенти!
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02.03.2021 20:28 Ответить
Здавайся Зєлєнь і мир тобі в москалському гулазі одразу настане,ось тільки,чи зрадієш ти йому у кайданах...
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02.03.2021 17:17 Ответить
зе ДНО
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02.03.2021 17:19 Ответить
єслі ктота коє кдє у нас парой...пєрєстать стрєлять нє хочєт...
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02.03.2021 17:23 Ответить
"Путь к миру" у Зели проложен так:
Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 8994
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02.03.2021 17:24 Ответить
БУБОЧКЕ ВАКЦИНУ ОТ ТУПОСТИ НАДО ВКОЛОТЬ. ПРОВОКАЦИЯ-- ЭТО КОГДА ТЕБЯ МАТОМ ПОСЫЛАЮТ. КОГДА СТРЕЛЯЮТ--- ЭТО ВОЙНА.
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02.03.2021 17:28 Ответить
Значит, комуно-фашист путлер загипнотизировал нашего молодого не опытного гипнотизера, теперь надо как то разгипнотизировать нашего, иначе нам пипец.
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02.03.2021 17:28 Ответить
как много про КПВВ и желание накормить-ублажить кормильцев
и как мерзко и придурашно про "провокации"... которые больше похожи на сафари на наших бойцов... и что должно произойти чтоб главнокакбыкомандующий перестал талдычить про провокации и непонятные вооруженные формирования которые ему чуть-чуть что-то там усложняют???
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02.03.2021 17:28 Ответить
БУБОЧКЕ ВАКЦИНУ ОТ ТУПОСТИ НАДО ВКОЛОТЬ. ПРОВОКАЦИЯ-- ЭТО КОГДА ТЕБЯ МАТОМ ПОСЫЛАЮТ. КОГДА СТРЕЛЯЮТ--- ЭТО ВОЙНА.
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02.03.2021 17:30 Ответить
Вакцина от тупости это как таблетки от мозгов. На данный экземпляр не подействуют.
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02.03.2021 17:47 Ответить
Пора издать большой зе-словарь:
- обстрел - провокация
- та сторона - наемники РФ
- перемирие - отказ вести боевые действия
- инвестиции - семейные туры в Давос, Оман, ОАЭ
- татаров - свой в доску
- ермак - правая рука
- мендель - подстилка
- глаза путина - типа мир
- беня - спонсор офиса.....
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02.03.2021 17:31 Ответить
Тебе , старый лис Кравчук уже объяснил = когда гибнут наши воины это война = а ты как попугай - провокации , провокации , когда уже очнёшся ?
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02.03.2021 17:36 Ответить
Знатит регулярный отстрел наших солдат,как в тире, - это провокации,""""ядина квартальная?
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02.03.2021 17:58 Ответить
И во что Украине обходятся ,,регулярные провокации,, пусть ЗЕ озвучит сколько воинов погибло и покалечено за февраль месяц.Столько небыло даже при активных боевых действиях а он говорит провокации.Это настоящая война со стороны окупантов,вернее отстрел воинов ВСУ при поддержек Зеленского.
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02.03.2021 18:16 Ответить
Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 8798
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02.03.2021 19:17 Ответить
Головна відмінність ідіотів, - вони так нічому й не навчаються.
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02.03.2021 19:26 Ответить
Чому це гімно називає провокацією ,вбивства бандитами наших хлопців ?
Що в нього з головою ?
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02.03.2021 20:13 Ответить
Знову старі "налаштування" полізли при перезавантаженні пристрою )) Його з розетки на ніч витягали?
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02.03.2021 20:48 Ответить
Знову полізли "настройки проізводітєля".
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02.03.2021 20:53 Ответить
Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру - Цензор.НЕТ 8012
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02.03.2021 21:22 Ответить
 
 