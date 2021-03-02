Зеленский о ситуации на Донбассе: Происходят регулярные провокации, которые усложняют путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными действия РФ, как стороны конфликта, по блокированию открытия контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области.

"К сожалению, эти старания украинской стороны сталкиваются с абсолютно деструктивной позицией Российской Федерации. Российская сторона, которая давно настаивала на открытии пункта пропуска "Счастье", продолжает блокировать его работу точно также, как и в пункте пропуска "Золотое", - сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на КПВВ "Счастье" в Луганской области во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обращаясь к главе Евросовета, Зеленский отметил, что до сих пор отсутствует доступ международных гуманитарных организаций через линию соприкосновения к пострадавшим, к удерживаемым лицам, назвав это "неприемлемым, негуманным и деструктивным".

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Он добавил, что "Украина желает мира и возвращения оккупированных территорий".

"Усилия Украины по строительству и открытию КПВВ "Счастье" направлены на то, чтобы люди с оккупированных территорий ощущали надёжные, удобные и безопасное каналы связи с родиной", – сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, в последние недели "происходят регулярные провокации со стороны незаконных вооружённых формирований, которые усложняют ситуацию на востоке страны и усложняют путь к миру".