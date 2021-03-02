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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Зеленский (16565) Медведчук (1755)

Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Когда Зеленский ознакомился с фактами по

Когда президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с материалами дела по украинскому участку нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", он сразу принял решение о возврате его в собственность государства.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Аваков сообщил, что решение о наложении санкций на кума президента РФ, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и подконтрольные ему компании разрабатывалось с осени прошлого года. На одном из заседаний Совета национальной безопасности и обороны в феврале 2021 года представители Службы безопасности Украины озвучили информацию о собранных фактах о противоправных действиях этих лиц.

Министр пришел на интервью "с папочкой", в которой, по его словам, собраны все материалы по этому делу, но показать их журналисту он отказался.

"Доказательств много. Чтобы мы с вами вели дискуссию и жевали эти вкусные факты, много чего есть: картинки, разным цветом нарисованные, схемы – откуда, куда, зачем... Но это разговор журналистский. Доказательства появляются в суде. Заседание СНБО – это аргументы... Аргументы – это не доказательства. Доказательствами они станут в суде когда-нибудь. Это аргументы, на которые можем посмотреть. Я себе говорю: "Меня убедило"... Ну вот, например, документы без грифа... Что я вам буду зачитывать? Миллионы долларов компаний, которые растаможивали "дизельку"? А потом схемы, как эта "дизелька" прослеживалась и двигалась дальше? Такие документы есть. Но каждый должен принять решение, основаны ли эти санкции на чем-то или просто Медведчук кому-то не нравится", – сказал глава МВД.

Чиновник отметил, что, например, решение по нефтепроводу его убедило.

"Более того, по этой же трубе есть несколько производств, находящихся и у нас в том числе. Эту трубу вульгарно [вывели из собственности государства]... Ровенским – внимание! – судом областным было принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, по-моему, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине. И вот представьте себе: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи", – возмутился Аваков.

По его словам, судебные органы часто в этом споре принимали сторону Медведчука.

"Огромное количество дел. Когда мы пытались идти или вправо, или влево, так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много, как вы правильно заметили, дополнительного политического интереса. А вот теперь у Зеленского нашлась воля – и он взял и сказал, что... Я не думаю, что у вас есть задняя мысль, что Зеленский колебался между тем, что ему дадут долю в этой трубе, и тем, чтобы закрыть [этот вопрос]. Он не колебался. Он как только ознакомился с фактами... Он такой человек, он сказал: "Так это же кошмар!", – рассказал Аваков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
и передачу игарьвалеричу
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02.03.2021 17:00
+12
Зеленский мог бы и сам сказать "Кошмар", зачем же говорить за Зеленского. Аваков разошелся, раньше за ним такого не наблюдалось. Шо такое, Борисыч, Сытник нашел что-то в контрактах на вертолеты? Тебе еще Маркарова писала, что нет никаких бюджетных обоснований для таких дорогостоящих покупок. Но друзья во Франции дороже. Да и игрушки красивые. Каждому генералу МВД - по катеру и вертолету. Правда когда надо больного куда подвезти - тут уж сани и кони. Но это уже другая история
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02.03.2021 17:02
+11
Початок не поганий але здається це буде фарс... В кращому випадку дадуть втекти...
Дуже хочу помилятися.
Справа Антоненко йому й досі здається переконливою....
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02.03.2021 17:10
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и передачу игарьвалеричу
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02.03.2021 17:00 Ответить
О том же подумал.
"Такая труба, ммммм, хороший подарок паханчику будет"
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02.03.2021 17:14 Ответить
Там годовой оборот около двух миллиардов долларов,игорьвалерьич принципиально не мог пройти мимо.
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02.03.2021 17:19 Ответить
да уж прям дело ТРУБА... на фоне того что уже испарилось у Украины начиная с ядерного оружия 200 млрд долларов ЧМП со стоимостью активов пассивом и имущества 23,4 млрд долларов... всей авиации стоимостью 18 млрд долларов всего автопарка 7,Ю2 млрд долларов заводов и фабрик оборонки в том числе включая армию там цифра по разным версиям от 100 млрд и + минус 200 лярдов то какая то труба с жалкими 2 лярдами это копейки один Бородатый бабушка за ночь умыкнул 120 лярдов и ничего проглотил даже и переварил.... а вы смотрите как быстро в ИДЕЕ Вовки исчезло желание налоговой амнистии они рассчитывали вывести под 5-10% амнистий 50 лярдов баксов в кубышке Украины а по факту сумма кратна 5 раз т.е. по факту в огородах банках и под матрасами спрятано 250 млрд долларов такая же сумма за 30 лет вывезена за пределы Украины и размещена в банках мира Европа Канада США.. не т ому ли им ВЫГОДНО НАШЕ БЫДЛЯЧЕЕ житие..??????
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02.03.2021 18:40 Ответить
ну так треба вміти пояснювати. он Голік з дорогами так пояснив, що Зе начав носиться з ними, як із власною ідеєю.
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02.03.2021 17:01 Ответить
После ознакомления с фактами... Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 6445 Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 2360
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02.03.2021 17:01 Ответить
Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 1531
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02.03.2021 18:04 Ответить
Я так зрозумів, що Коли Зеленський ознайомився з фактами по "трубі Медведчука", він сказав: "Так це ж кошмар!" і додав, напевно, чому ця труба не у мене
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02.03.2021 17:02 Ответить
И тут спустя шесть лет все прозрели и явилось чудо.. Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 9170
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02.03.2021 17:02 Ответить
Зеленский мог бы и сам сказать "Кошмар", зачем же говорить за Зеленского. Аваков разошелся, раньше за ним такого не наблюдалось. Шо такое, Борисыч, Сытник нашел что-то в контрактах на вертолеты? Тебе еще Маркарова писала, что нет никаких бюджетных обоснований для таких дорогостоящих покупок. Но друзья во Франции дороже. Да и игрушки красивые. Каждому генералу МВД - по катеру и вертолету. Правда когда надо больного куда подвезти - тут уж сани и кони. Но это уже другая история
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02.03.2021 17:02 Ответить
Каждый защищает личную воровайку, че Борисыч хуже шоль?
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02.03.2021 19:02 Ответить
По его словам, судебные органы часто в этом споре принимали сторону Медведчука. - ну так настав час ці органи відправити на органи.
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02.03.2021 17:03 Ответить
Початок не поганий але здається це буде фарс... В кращому випадку дадуть втекти...
Дуже хочу помилятися.
Справа Антоненко йому й досі здається переконливою....
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02.03.2021 17:10 Ответить
не здивуюся якщо виявиться що всьо парашенка атдал, дабравольно, пріказал. свинарчуки теж аваков на пару з матіосом зливали
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02.03.2021 17:11 Ответить
Какая трогательная история... Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 9186
Рюкзаков, ты жалкий лакей.
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02.03.2021 17:16 Ответить
коли я дізнався, що зе-лупа стало президентом, я так і подумав - "ето жє кошмар"
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02.03.2021 17:16 Ответить
А то, что после этого подорожал бензин это совпадение?
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02.03.2021 17:20 Ответить
А что у нас не подорожало?Зелёный Йолоп:"Мы заложили в бюджет доллар по 30",а он, гад,взял и упал до 24-х!!
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03.03.2021 09:57 Ответить
Я рыдаю. Оказывается к Зеле надо прийти и ознакомить его с фактами, понимаете ли
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02.03.2021 17:23 Ответить
Рюкзаков, та не лижи ти так - залижеш! Все одно за справу Шеремета разом з найвеличнішим антитілом відповідати доведеться. Ось там і розкажешь про "кольорові малюнки", "докази", "аргументи"...
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02.03.2021 17:25 Ответить
Неплохо бы ознакомить преЗедента с тем, что крышует полиция - от перегруза на дорогах, наркотрафика, незаконных АЗС, металлоприёмок, казино, борделей.... и заканчивая самогоном с браконьерством !!!
Господину Авакову и карты в руки !!!
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02.03.2021 17:27 Ответить
розкажи ще вові про рюкзаки, що він скаже..
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02.03.2021 17:27 Ответить
Вице-президент решил облизать клоуна
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02.03.2021 17:42 Ответить
Аваков - дурак? Все время, ой кто это сделал говорит) Проснулся
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02.03.2021 17:43 Ответить
а после вывода денег из Привата через свой офшор что сказал? Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 3505 Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 1073
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02.03.2021 18:06 Ответить
Не кизди,рюкзак. Все вы прекрасно знали и знаете))
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02.03.2021 18:06 Ответить
Это же кошмар, почему труба еще не моя или Бенина?
Когда Зеленский ознакомился с фактами по "трубе Медведчука", он сказал: "Так это же кошмар!", - Аваков - Цензор.НЕТ 2409
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02.03.2021 18:10 Ответить
У клоуна главный босс один - х..у..й..ло.
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02.03.2021 18:20 Ответить
Хай бы еще ознакомился с подробностями о трубах и скважинах Авакова.
Только тогда он узнает, что такое звиздец!
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02.03.2021 18:29 Ответить
Все это наверное было, с известными допущениями, но, "смотреть документы" стали после волшебного пенделя от американцев. Поэтому и решение было принято в течение суток. А Володе "папочку" ужу после решения СНБО показали, может Валерьич интересовался-шо будет с трубой, когда снимут с нее Ведмедчука, а Володя не в курсе шо подписал.
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02.03.2021 19:06 Ответить
Аваков, ознайом Зеленського з фактами як Коломойський перепродає державну електроенергію Ахметову.

Компанія Коломойського "Юнайтед Енерджі" взяла під контроль продажі найбільших державних виробників електроенергії - Енергоатом та Центренерго і стала прокладкою між державною генерацією та ринком. "Юнайтед Енерджі" викуповує електроенергію і для найбагатшого українця - Ріната Ахметова. Його "Д.Трейдинг" став другим найбільшим покупцем електроенергію в трейдера Коломойського.

Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпаній
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02.03.2021 19:11 Ответить
Кошмар>Кошмар!, Кошмар<Кошмар!, Кошмар>Кошмар!, Кошмар<Кошмар!, Кошмар>Кошмар!, Кошмар<Кошмар!, Поделим- ДА!.
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02.03.2021 19:58 Ответить
А якщо Зєлєнскому розказати,хто заробляє на імпорті електроенергії з рф,то його може й кондратій прихопити !!!!
Тому ,краще не перевтомлюйте хлопчика подробицями,Арсенбарісич !
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02.03.2021 20:10 Ответить
Надеюсь, что когда-то Аваков станет Президентом. Потому что он единственный, у кого есть яйца в украинском политикуме и кто готов врагов Украины нагибать, невзирая на все их связи.
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02.03.2021 22:08 Ответить
Його яйця лежать в рюкзачках його синка.
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03.03.2021 09:51 Ответить
Трубу забрало государство, и дизель подорожал с 24 гр.до 31...и где Профит?
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02.03.2021 22:24 Ответить
уроды. а раньше вы не знали об этой трубе ????
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03.03.2021 07:56 Ответить
Та Зелений Йолоп мабуть дійсно не знав-він в той час міняв клавіші на роялі з дерев*яних на поролонові,щоб його путіну було не боляче під час гри.
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03.03.2021 09:50 Ответить
А про який кошмар аваковивенедіктови кричали про незаперечні свідчення про волонтерів Антоненка,Дугарь,Кузьменко що це страшні кіллери,а зараз ховають свідчення з білорусії Макара котрий розповів хто вбив журналіста,а хто відповість за те що поламали життя для волонтерів і медиків,,це брехня зе команди вона всюди Порошенка з Байденом давно топят і не як не можуть втопити
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03.03.2021 09:45 Ответить
А до того воно було таке зелене,таке зелене,що не знало.
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03.03.2021 09:48 Ответить
ТРУБНІ СПРАВИ. Звісно, що справа "труба" надзвичайно актуальна для нашої влади та силовиків. Адже на трубі сиділи не А і Б, а і досі сидить велика купа т.з. "бізнесменів", у тому числі і олігархів зі всією оснасткою, включаючи поважні ТВ-канали. Тут роботи і роботи, а також купа можливостей нарешті прикрити саме ту трубу, по якій зливають нгашу країну.
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03.03.2021 09:56 Ответить
 
 