Террористы в попытках дискредитировать работу КПВВ "Новотроицкое" продуцируют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов, - пресс-центр ОС

Вооруженные силы Украины не имеют никакого отношения к обстрелам и взрывам на Донбассе, о которых говорят медиа временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"СМИ вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях производят заведомо постановочные и ложные новости об обстрелах ВСУ населенных пунктов. Продуцирование заведомо постановочных и ложных новостей уже стало визитной карточкой СМИ вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отмечают в ООС.

Сообщается, что утром 1 марта "для формирования фейковых репортажей представители вооруженных формирований РФ закрыли район провокаций для СММ ОБСЕ и не пропускали их в указанный район в течение 5 часов. В период между 15:15 и 15:43 команда миссии зафиксировала 33 взрыва неопределенного происхождения ориентировочно за 2-5 км западнее, северо-западнее и севернее. Именно этого и добивались зодчие фейковых новостей. Сразу после фиксации взрывов патруль СММ ОБСЕ, не дождавшись разрешения на пересечение линии разграничения, вернулся на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецк".

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Как говорится в сообщении, в это же время "со стороны вооруженных формирований ОРДО осуществлялось массовое тиражирование фейков относительно обстрелов населенных пунктов Оленевка и Старомихайловка. При этом ВСУ обвиняли в применении минометов калибра 120 мм и 82 мм. Сфабрикованная картинка разрушений зданий и обесточивания двух населенных пунктов из-за попадания в электроподстанцию ​​заполонила все сайты и Telegram каналы, подконтрольные оккупационной власти ОРДЛО".

"Вероятнее всего, - отмечают в ООС - такие скоординированные действия вооруженных формирований РФ являются продолжением манипуляций со стороны ОРДО вокруг работы КПВВ "Новотроицкое", попыткой дискредитировать украинскую сторону на фоне успешного пропуска конвоя ООН на ВОТ через КПВВ "Счастье".

В пресс-центре ОС заявляют, что ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелам и взрывам, о которых говорят СМИ ОРДЛО. Украина и ее Вооруженные силы стремятся к мирному решению конфликта и прилагают все усилия, чтобы достичь мира и освободить временно оккупированные территории от вооруженных формирований РФ и их наемников.

Напомним, российские оккупационные войска 1 марта 7 раз нарушили режим прекращения огня. Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.

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