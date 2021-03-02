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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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Апелляционный суд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации "ПриватБанка"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд решил дождаться вердикта КС по

Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции "ПриватБанка" на признание национализации "ПриватБанка" судом первой инстанции по иску экс-акционера банка Игоря Коломойского до вердикта Конституционного Суда Украины по так называемому банковскому "антиколомойскому" закону №590-IX.

Такое решение апелляционный суд принял во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бизнесмена Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

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"ПриватБанк" 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет Министров - 16 мая.

Верховная Рада 13 мая 2020 года приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Закон устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, позволяет завершить процедуры вывода таких финучреждений с рынка и определяет процедуру получения компенсаций их бывшими владельцами. Кроме того, он совершенствует процедуру принятия решений Нацбанком, позволяет выявлять проблемность банков на ранних стадиях и расширяет механизмы возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Вместе с тем уже 11 июня того же года в Конституционный Суд поступило представление от 64 народных депутатов о соответствии закона и его отдельных положений Конституции.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
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БЕНЮ НА БАБКИ РАЗВОДЯТ.
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02.03.2021 17:21 Ответить
вот такие у нас суды. отреформированные. Кстати, президент Европейского совета сегодня вроде бы сказал, что у нас судебную реформу чуть ли не с нуля нужно начинать. И скромно поинтересовался, где 16 миллиардов евриков, выделенных на эту самую реформу. Апеляційний суд вирішив дочекатися вердикту КС щодо "антиколомойського" закону в справі про законність націоналізації "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 9892
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02.03.2021 17:31 Ответить
Кролик, че так мало даешь-16 миллиардов Евро! Этож мелочь по карманам у Подоляка. Бери круче- 1 триллион 160 миллиардов Евро дали из ЕС на судебную реформу. Но их положили в госрезерв, а в прошлом году выяснилось шо их поели мыши! Так шо во всем виноват сторож госрезерва. Спрости у Подоляка.
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02.03.2021 18:54 Ответить
Очкуют.
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02.03.2021 18:48 Ответить
КС заблокований, а АС тіпа цього не знає і приймає таке рішення в надії, а может как нібудь рассосёЦА... Апеляційний суд вирішив дочекатися вердикту КС щодо "антиколомойського" закону в справі про законність націоналізації "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 7484 От, мля разводять людей, ссуки...
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02.03.2021 20:38 Ответить
 
 