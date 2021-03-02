Владельцам придется сдать оружие, если выяснится, что разрешение на него выдано с нарушениями, - Клименко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции проверяют личные дела владельцев разрешенных видов оружия. Все разрешения, которые выдали с грубыми нарушениями без соответствующих оснований, будут аннулированы.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, комментируя коррупционную схему, выявленную в разрешительной системе Департаментом внутренней безопасности.
По словам Клименко, после аннулирования разрешения владелец обязан сдать оружие (при наличии - основные части оружия) или устройство, патроны и боеприпасы к ним в орган полиции. Далее гражданин принимает решение: переоформить или реализовать оружие. Реализовать - значит продать через соответствующие магазины.
"В случае несогласия собственника с решением органа полиции об аннулировании указанного разрешения материалы передаются в суд для решения вопроса о принудительном изъятии оружия, основных частей оружия, устройств, патронов и боеприпасов к ним, - отметил глава Нацполиции. - Как я уже говорил, 9 сотрудников полиции, причастных к этой схеме, уволены со службы. Но таких может быть больше. И я надеюсь, что все причастные обязательно ответят за свои незаконные действия".
Он также добавил, что служебное расследование продолжается, и на 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия. В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Как отмечают правоохранители, это - и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное оружие и так называемые травматы.
1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
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Тут тупо по новой.
Есть разница восстановить права при утере. И получить первый раз?
Это ж надо было одуматься подарить Яценюку пулемёт Максим?
Это ж надо было додуматься подарить Яценюку пулемёт Максим?Он что,герой АТО или кто?
..а те, кто выдавал оружие психам типа Кивы, пойдут на повышение?
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
Тобто - "козаки, журналісти, дружинники і тд"Источник: https://censor.net/ru/n3251030
Вот получили ответ от ментов)