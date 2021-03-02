В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на пять лет.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается положительное действие экспортной пошлины на металлолом с момента ее введения в 2016 году. В частности, если в 2015 году физические объемы экспорта заготовленного в Украине металлолома составили 39,1% от его внутреннего потребления, то в 2019 году – 1,4%, а я январе-ноябре 2020 года – 1,27%.



"Благодаря обеспечению устойчивого доступа отечественных металлургических предприятий в лома внутренней заготовки его дефицит на украинском рынке постепенно сократился с 0,85 млн тонн в 2015 до 0,6 млн тонн в 2016 и в 0,3 млн тонн в 2017 , а начиная с 2018 украинские металлурги не сообщали о дефицитности с обеспечением заготовленным в Украине ломом. Это наглядно свидетельствует о уместности и своевременности поэтапного повышения ставки вывозной таможенной пошлины на лом до 58 евро/тонну", - подчеркивают авторы законопроекта.



Народные депутаты отмечают, что сохранение экспортной пошлины на нынешнем уровне приведет к дополнительному росту ВВП Украины на 0,03%, сохранению около 21,5 тысяч рабочих мест и созданию около 3,5 тысяч рабочих мест.



Кроме того, пошлина в 58 евро/тонну позволит избежать возникновения дефицита металлолома на внутреннем рынке, сократится потребление энергоресурсов и выбросов СО2, а также позволит привлечь дополнительные инвестиции в металлообрабатывающую отрасль Украины, в частности технологическое переоснащение основных средств метпредприятий, что особенно актуально в условиях Европейского зеленого курса.



Если же действие пошлины не будет продлено, то по оценкам авторов законопроекта, Украина кроме вышеуказанного количества рабочих мест потеряет 1 млрд грн налоговых поступлений в год, темпы развития отечественной экономики замедлятся на 0,24%, поскольку уже в первый год металлурги недополучат около 817 млн тонн стратегического сырья, дефицит которого достигнет 23% от потребностей предприятий.