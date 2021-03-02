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Новости Политика УкраиныОбщество
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пошлина (366) металлолом (189)

В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на пять лет.


В пояснительной записке к законопроекту отмечается положительное действие экспортной пошлины на металлолом с момента ее введения в 2016 году. В частности, если в 2015 году физические объемы экспорта заготовленного в Украине металлолома составили 39,1% от его внутреннего потребления, то в 2019 году – 1,4%, а я январе-ноябре 2020 года – 1,27%.

"Благодаря обеспечению устойчивого доступа отечественных металлургических предприятий в лома внутренней заготовки его дефицит на украинском рынке постепенно сократился с 0,85 млн тонн в 2015 до 0,6 млн тонн в 2016 и в 0,3 млн тонн в 2017 , а начиная с 2018 украинские металлурги не сообщали о дефицитности с обеспечением заготовленным в Украине ломом. Это наглядно свидетельствует о уместности и своевременности поэтапного повышения ставки вывозной таможенной пошлины на лом до 58 евро/тонну", - подчеркивают авторы законопроекта.

Народные депутаты отмечают, что сохранение экспортной пошлины на нынешнем уровне приведет к дополнительному росту ВВП Украины на 0,03%, сохранению около 21,5 тысяч рабочих мест и созданию около 3,5 тысяч рабочих мест.

Кроме того, пошлина в 58 евро/тонну позволит избежать возникновения дефицита металлолома на внутреннем рынке, сократится потребление энергоресурсов и выбросов СО2, а также позволит привлечь дополнительные инвестиции в металлообрабатывающую отрасль Украины, в частности технологическое переоснащение основных средств метпредприятий, что особенно актуально в условиях Европейского зеленого курса.

Если же действие пошлины не будет продлено, то по оценкам авторов законопроекта, Украина кроме вышеуказанного количества рабочих мест потеряет 1 млрд грн налоговых поступлений в год, темпы развития отечественной экономики замедлятся на 0,24%, поскольку уже в первый год металлурги недополучат около 817 млн тонн стратегического сырья, дефицит которого достигнет 23% от потребностей предприятий.
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А может быть, платить на внутреннем рынке такую же цену, что в Европе платят?
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02.03.2021 17:31 Ответить
Кому-Ахметову,Пінчуку чи Бєні ???)))
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02.03.2021 17:36 Ответить
Виробнику.
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02.03.2021 17:38 Ответить
Чого???))))
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02.03.2021 17:40 Ответить
У ахметова нет на это денег.
Он не настолько богат.
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02.03.2021 17:38 Ответить
В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет - Цензор.НЕТ 9186
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02.03.2021 17:37 Ответить
У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження експортного мита на брухт на п'ять років - Цензор.НЕТ 1350
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02.03.2021 17:50 Ответить
короче скоро весь украинский лом соберут, на это и расчитан закон.
потом просто собирать будет нечего, ну разве только Ж/Д разбирать по тихому или водопроводы срезать. Столбы фонарные.
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02.03.2021 19:25 Ответить
 
 