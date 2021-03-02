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Мужчину, побившего врача скорой помощи, будут судить в Запорожье, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчину, побившего врача скорой помощи, будут судить в Запорожье, - полиция

Бригада медиков прибыла по вызову. Родственнику пациентки не понравилось, как врач оказывает помощь, и он ударил медика несколько раз головой о стену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, досудебное расследование установило, что 1 октября 2020 года в частный дом по улице Тимирязева в Шевченковском районе Запорожья по вызову прибыла выездная бригада медицинских работников.

"В помещении находился 38-летний родственник пациентки, у которого внезапно возникли неприязненные отношения с врачом относительно предоставления им медицинской помощи. Он схватил женщину за шею и ударил несколько раз головой о стену. Согласно заключению эксперта, 60-летняя потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины, а именно умышленное легкое телесное повреждение повлекшее кратковременное расстройство здоровья", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование под процессуальным руководством местной прокуратуры № 1 осуществляла группа дознавателей сектора дознания отдела полиции № 3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области. Сейчас оно завершено. Фигурант беспрекословно признал свою виновность и подтвердил все обстоятельства, установленные в результате досудебного расследования. Обвинительный акт направлен для рассмотрения в суде. Самое суровое наказание по санкциеи инкриминируемой подозреваемому статьи - ограничение свободы на срок до двух лет.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
я считаю, за нанесение медикам телесных повреждений во время выполнения ими долга - сроки должны быть крупнее.
Ну и штафы большие.
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02.03.2021 19:07
+4
Це з якого дива ти вирішило, що це норма в Україні, лайно кацапське? Це виключення з норми, як і ти, москалику.
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02.03.2021 18:28
+4
знаешь, судя по тому, какое ты сам мурло - ты от них недалеко ушел. От тех кого ты назвал "прыщавым жирнючим жаднючим бабьем".
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02.03.2021 19:09
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Хуже дерьма ,,,,
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02.03.2021 18:08 Ответить
я считаю, за нанесение медикам телесных повреждений во время выполнения ими долга - сроки должны быть крупнее.
Ну и штафы большие.
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02.03.2021 19:07 Ответить
Может он задыхался без кислорода, а доктор не спешил решать вопрос
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02.03.2021 18:13 Ответить
Це з якого дива ти вирішило, що це норма в Україні, лайно кацапське? Це виключення з норми, як і ти, москалику.
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02.03.2021 18:28 Ответить
Родич пацієнтки задихався?
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02.03.2021 18:26 Ответить
тварь !
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02.03.2021 18:16 Ответить
Та правильно! Мочите стареющие кадры согласные работать за три копейки! Молодежь на такую адскую работу не пойдет...Останетесь вообще ни с чем! Может быстрее выдохнут такие пациенты...
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02.03.2021 18:43 Ответить
Обстоятельства до конца не ясны. Врачи здесь настолько же конченые, как и большинство населения. Я живу здесь 4 года и диву даюсь как может быть такая большая разница между жителями Днепра и Запорожья во всех аспектах не в пользу последних, а ведь расстояние между городами 70! километров, не 500. В Днепре в 2016-м мой ребенок нормально посещал семейного доктора, нам даже давали лекарства, тогда я был уверен, что медицинская реформа - это хорошо. Получил повышение, приехал в этот хламыднык, всё перевернулось: больницы как бомжатни, никакой записи поначалу не было, потому что у нас не было своего врача, декларацию говорили подписывать с заведующей, чтобы она больше зарплаты за подписантов получала, но мы уперлись и прокатило; хотели развести на платную детскую стоматологию на 1000! грн за один молочный зуб, пока я не позвонил на горячую линию. Вокруг одно бабьё, не женщины, а советское прыщавое жирнючее жаднючее бабьё, оно везде: в учебных заведениях и организациях МОЗ. На вопрос об использовании украинского в детском саду смотрят как на Гитлера, не только воспитатели, но и многие родители. Совок они впитали с молоком матери, наглые, бестыжие, неопрятные, некультурные люди. Они здесь почти все такие, не стоит делать поспешных выводов о том кто прав, а кто виноват, это как рассуждать о том какой петух в клетке заслуживает больше сочувствия
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02.03.2021 18:58 Ответить
знаешь, судя по тому, какое ты сам мурло - ты от них недалеко ушел. От тех кого ты назвал "прыщавым жирнючим жаднючим бабьем".
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02.03.2021 19:09 Ответить
Ты видать, сам из Запорожья, нормальных людей не видел, которые умеют за собой следить? И сам небось из таких же, местных, у которых из досуга только "пива двушка, перед сном порнушка"? За живое задело? Не обижайся
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02.03.2021 19:12 Ответить
Напиши хоч щось мовою, для початку.
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02.03.2021 19:15 Ответить
А ты откуда вылезло? Учитель из Западной подъехал? Указывать ты своим родственникам будешь. Из-за таких "указателей", как ты, украинский язык будет долго еще усваиваться в восточных и южных областях. Для начала, дорогой, сделай что-нибудь для государства Украина. Что ты сделал? Надел вышиванку и всем указываешь говорить на мове? Может еще у тебя трезубец на капоте нарисован?
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02.03.2021 19:22 Ответить
Тобто не дарма тебе мурлом назвали, кацап.
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02.03.2021 19:27 Ответить
А это аргумент, когда нечего сказать, не поспоришь. Как ты думаешь, защитники Украины, из которых множество говорит на русском, тоже можно назвать кацапами, только из-за того, что они говорят на русском? Или нет, не так, может бразильцы на самом деле португальцы, потому что говорят на португальском, мексиканцы - испанцы, а большинство американцев - это сепары-англичане? Если ты ни на что не способен, кроме как ходить в вышиванке и всем указывать говорить на украинском - это не делает тебя достойным сыном своего народа.
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02.03.2021 19:33 Ответить
То й мовчи, коли нема чого сказати.
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02.03.2021 19:34 Ответить
Мда, полемик из тебя так себе.
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02.03.2021 19:36 Ответить
Тобто ти ще й не знаєш, що таке полеміка.
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02.03.2021 19:50 Ответить
не сваріться воно того не варте .
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02.03.2021 20:15 Ответить
Пореготав.)))
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02.03.2021 19:51 Ответить
Ти щось сказати хотіло? То кажи.
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03.03.2021 06:35 Ответить
Ото й мовчи, ботяра.
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03.03.2021 13:19 Ответить
Та впав ти мені боком, коли одні кретин називають мене порохоботом називають, а інші зебілом- бо забагато вас, кретинів, на цьому форумі..
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03.03.2021 15:32 Ответить
Хтось видаляє коменти тих, хто не бажає лизати дупу Петі.
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06.03.2021 11:10 Ответить
Мы там не были и не знаем, что произошло. Но не просто так он же врачиху ударил. А вы никогда не замечали как высомерно, ч асто и нагло общаются медики с пациентами?. Это неприятно и привычно одновременно, но иногда страшно злит если видишь, что под этот ненужный пафос они назначают фуфломицины тебе или родным, или не хотят нормальную помощь оказывать, А это не то что часто, а почти всегда бывает когда с госмедициной по экстренным делам сталкиваешься. Несколько раз доводилось вызывать скорую, предпочитаю с порога давать 200 гривен, чтобы потом не конфликтовать.
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02.03.2021 19:26 Ответить
Я тоже думаю что не просто так он ее ударил.
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02.03.2021 19:50 Ответить
Одни орут по делу и не по делу, другие считают себя и воспитателями и судьями. С культурой общения у нас проблема.
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02.03.2021 21:01 Ответить
 
 