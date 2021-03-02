РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13209 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
3 288 13
похороны (1499) Херсон (2108) потери (3864) Ян Осока (1501) 36 отдельная бригада морской пехоты (174)

С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 марта в Херсоне

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 марта в Херсоне

Завтра, 3 марта, в городе Херсон в 11.00 по адресу: улица Нефтяников, 40 состоится церемония прощания с младшим сержантом, военнослужащим 1-го взвода 1-й роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Моисеенко.

Об этом говорится на странице в Фейсбук Херсонского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

Воин который погиб 28 февраля в 22.50 в районе поселка Павлополь Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Сергею Моисеенко было 32 года, он прошел несколько ротаций в АТО/ООС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин 36-й ОБрМП Сергей Моисеенко погиб в зоне ООС 28 февраля в результате вражеских обстрелов

У воина него осталась дочь.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+20
С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 февраля в Херсоне - Цензор.НЕТ 1630

Царство Небесне, захистнику...
показать весь комментарий
02.03.2021 18:16
+11
Герої не вмирають! Світла пам'ять. Мої співчуття родині.
россиянам - гореть в аду Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 4080
показать весь комментарий
02.03.2021 18:31
+9
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 6758
показать весь комментарий
02.03.2021 18:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 февраля в Херсоне - Цензор.НЕТ 1630

Царство Небесне, захистнику...
показать весь комментарий
02.03.2021 18:16 Ответить
Февраля или марта?
показать весь комментарий
02.03.2021 18:16 Ответить
февраля?
показать весь комментарий
02.03.2021 18:22 Ответить
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 6758
показать весь комментарий
02.03.2021 18:31 Ответить
Герої не вмирають! Світла пам'ять. Мої співчуття родині.
россиянам - гореть в аду Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 4080
показать весь комментарий
02.03.2021 18:31 Ответить
Вічна пам'ять Герою України 😪😪😪

Смерть російським катам 😡
показать весь комментарий
02.03.2021 18:38 Ответить
бумеранги и прочие антиснайперские комплексы буду бубы стэрэжуть...
показать весь комментарий
02.03.2021 18:41 Ответить
В 22.50? Значит вражеские снайперы и в темноте стреляют, значит у них оптика ночного видения.
показать весь комментарий
02.03.2021 20:11 Ответить
Когда Зеля подымет вопрос о санкциях на электронные компоненты рашке? Что бы рашка не могла выпускать прицелы ночного видения, и др боевые электронные устройства.
показать весь комментарий
02.03.2021 20:11 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні - Цензор.НЕТ 3757
показать весь комментарий
02.03.2021 20:29 Ответить
Svitla Pam"yat' ...
показать весь комментарий
02.03.2021 20:47 Ответить
Низький вклін батькам Воїна. Слава Україні! Героям Слава!
показать весь комментарий
02.03.2021 22:24 Ответить
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні - Цензор.НЕТ 1744
показать весь комментарий
02.03.2021 23:35 Ответить
 
 