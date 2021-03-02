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С начала суток на линии разграничения тишина, в районе Счастья зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток на линии разграничения тишина, в районе Счастья зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны наемников РФ не было.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать условия режима прекращения огня.

Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

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Автор: Володимир Янченко
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попал сепарский беспилотник...теперь буба его оштрафует и оператору санкции от мендель...
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02.03.2021 18:32 Ответить
зеленый подонок просто поехал туда. По своим кацапы не стреляют
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02.03.2021 18:32 Ответить
На безпілотникти "наша" влада, взагалі, уваги не звертає.
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02.03.2021 18:33 Ответить
Йде ЗЄ з Мендель по "пєрєдку" і, раптом забжинів кацабський дрон. Мендель покривила носом і відвернулась. ЗЄ до неї: "Оля, я не від страху, я від злості"
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02.03.2021 18:36 Ответить
Чекають поповнення БК з шахт.
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02.03.2021 18:44 Ответить
примерзло...повільно довбають )))
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02.03.2021 18:45 Ответить
чудеса...как кое-хто шастает рядом с передовой, прикидываясь главнокакбыкомандующим... так и провокации не стреляют....может его там по-чаще возить вдоль всей линии разграничения...в серой зоне нехай поживет ...не..ну в бронике канешна...и каске (мало ли)))
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02.03.2021 18:44 Ответить
"на линии разграничения"...а може все ж на лінії фронту?
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02.03.2021 19:53 Ответить
 
 