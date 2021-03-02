США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ

Американская разведка считает, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили сотрудники ФСБ при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-Би-Си".

Ограничительные меры коснутся семи высокопоставленных российских чиновников и 14 компаний (9 российских и 5 европейских). Их имена и названия станут известны в ближайшее время. Компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производством.

Представители Совета национальной безопасности и ключевых ведомств США заявили, что американские разведслужбы подготовили собственный анализ попытки покушения на Навального. Согласно выводам разведки, отравление оппозиционного политика "с очень высокой долей вероятности" было организовано действующими офицерами ФСБ по прямому указанию российских властей с использованием вещества, известного, как "Новичок".

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Сейчас администрация США консультируется с Конгрессом, обсуждая введение новых санкций против российских представителей, причастных к использованию химического оружия, а также ужесточение экспортного контроля, включая ограничения на поставку России некоторых товаров и технологий.

Вводя санкции, новая вашингтонская администрация хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека, а также продемонстрировать важность совместных действий с союзниками.

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