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Новости За рубежом
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США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ

Американская разведка считает, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили сотрудники ФСБ при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-Би-Си".

Ограничительные меры коснутся семи высокопоставленных российских чиновников и 14 компаний (9 российских и 5 европейских). Их имена и названия станут известны в ближайшее время. Компании, попавшие под санкции, связаны с химическим производством.

Представители Совета национальной безопасности и ключевых ведомств США заявили, что американские разведслужбы подготовили собственный анализ попытки покушения на Навального. Согласно выводам разведки, отравление оппозиционного политика "с очень высокой долей вероятности" было организовано действующими офицерами ФСБ по прямому указанию российских властей с использованием вещества, известного, как "Новичок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ

Сейчас администрация США консультируется с Конгрессом, обсуждая введение новых санкций против российских представителей, причастных к использованию химического оружия, а также ужесточение экспортного контроля, включая ограничения на поставку России некоторых товаров и технологий.

Вводя санкции, новая вашингтонская администрация хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека, а также продемонстрировать важность совместных действий с союзниками.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Господь, жги ещё!!! США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 4480
США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 1852
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02.03.2021 18:46
+11
Байден, ввиди!
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02.03.2021 18:44
+10
Параше не привыкать к санкциям и к импортозамещению:
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4416
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02.03.2021 18:55
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Байден, ввиди!
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02.03.2021 18:44 Ответить
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8561
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02.03.2021 20:34 Ответить
по самые помидорки ввиди)) салидолу не жалей!
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03.03.2021 11:50 Ответить
Господь, жги ещё!!! США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 4480
США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 1852
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02.03.2021 18:46 Ответить
Візитку Яроша вже знайшли?
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02.03.2021 18:49 Ответить
Так это Порошенко и Бандера..
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02.03.2021 19:08 Ответить
Байден ж!
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02.03.2021 19:45 Ответить
"Вы можете охарактеризовать россию одним словом?
- Воруют..."
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02.03.2021 19:00 Ответить
Вместе с тем запускают и свои спутники и чужие. Зеленский, где там наш? США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 5690
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02.03.2021 19:08 Ответить
Говорят - в космосе часто бывает, мог бы и спутник по дороге захватить США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 5061
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02.03.2021 19:13 Ответить
Кстати да.
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4352
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02.03.2021 19:14 Ответить
Ага... В статье об этом и говорится... США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 6591
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02.03.2021 19:32 Ответить
Холодильники у ************ пустеют....
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02.03.2021 19:37 Ответить
Прочитал. Ущерб 5 тыс рублей. Наверно спёрли какие то генераторные лампы : в них есть и золото, и серебро, и палладий, и редко земельные элементы.
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02.03.2021 20:02 Ответить
Розвідка навіть знає якого кольору у нього був горщик в дитинстві.
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02.03.2021 18:47 Ответить
В "нього", то в кого?
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02.03.2021 18:55 Ответить
напольза за леху анального конечно мелочь, но для русни хорошо.
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02.03.2021 18:48 Ответить
Параше не привыкать к санкциям и к импортозамещению:
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4416
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02.03.2021 18:55 Ответить
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 6059
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02.03.2021 18:59 Ответить
тренд "внесите и меня в санкционные списки, я патриот!" со стороны всевозможных "пехотинцев туПина" уже не в моде, я так предполагаю?......
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02.03.2021 18:56 Ответить
Вот хоть какая-то польза от Навального...
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02.03.2021 18:57 Ответить
фейк...санкции касаются только отдельных представителей,не козлостана в цилому...
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02.03.2021 18:58 Ответить
да никого и ничего они не касаются.. просто очередной пи#дёшь ! сколько уже их было ...
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02.03.2021 19:02 Ответить
так отож...
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02.03.2021 19:04 Ответить
Верно. В реале торговля США с россосией только растёт, но об этом никому!
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02.03.2021 19:10 Ответить
канеШна,канеШна, ты главное не суетись , чебурашка драная, санитары уже длинные рукава рубахи размотали...
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02.03.2021 19:41 Ответить
то ты про чебурашку драную к маман своей?
чы в зеркало картавишь само к себе?
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02.03.2021 19:47 Ответить
научитесь уже писать правильно ! это называется вводят очередной акт озабочености !
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02.03.2021 19:00 Ответить
как и предоплагалось разбег на доллар, удар на цент. на бортникова и быстрыкина уже по какому кругу санкции накладывают? США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8979
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02.03.2021 19:00 Ответить
это так, для порядка, не напрягайтесь, скоро они сдадутся
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02.03.2021 19:28 Ответить
на Абортникова ,чебураха..
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02.03.2021 19:42 Ответить
Дайош эмбарго на матрешки и балалайки!
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02.03.2021 19:09 Ответить
Запретить прокурору въезд в штаты!
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02.03.2021 19:10 Ответить
заморозить счета кума в США!
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02.03.2021 19:11 Ответить
Фігня. Ще й повна.
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02.03.2021 19:12 Ответить
Его травонул ***** руками гебни. Нужно называть вещи своими именами.
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02.03.2021 19:14 Ответить
Раньше рассуждали об антисанкциях, потом пытались бороться с санкциями (таможенники до сих пор в ступоре: никак не могут решить, что делать с санкционной солью - сжигать или давить?)..теперь только сопят.
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02.03.2021 19:14 Ответить
парадокс, отравили для того что бы вылечить?
травят обычно наглухо, зачем такая комедия ?
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02.03.2021 19:22 Ответить
они пошутили
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02.03.2021 19:29 Ответить
_Такое... Шо попало, лишь бы по настоящему больно не делать расие. Одня имитация бурной деятельности, как и опасался. ****! США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8071
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02.03.2021 19:24 Ответить
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8186 США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 968
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02.03.2021 19:28 Ответить
это дед мороз ?
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02.03.2021 19:30 Ответить
*уж больше нет никакой возмооооожности жить нашему народу лучше*,- ******** Гундосый намекает , что достигнут невероятно высокий уровень жизни на уровне ОАэ и Норвегии.

*более продвинутые и образованные нации не ДОЛЖНЫ соблазнять наш народ лучшей жизнью*,- ***********, Гундяй прямым текстом заявил, что вы должны быть тупыми (уже есть), бедными и послушными
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02.03.2021 19:50 Ответить
***** уже живот ржать болит та шо за день такой США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4355
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03.03.2021 11:54 Ответить
Чем больше санкций тем лучше!давить до полного развала помойки кацапии США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 317
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02.03.2021 19:32 Ответить
"Вводя санкции, новая вашингтонская администрация хочет послать России "сильный сигнал"

_Расия против Запада войну ведёт, границы в Европе передвигает, напала на ЕС и НАТО и убила высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО! А придури всё сигналы шлют... Неадекваты!

США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 5258
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02.03.2021 19:33 Ответить
у кацапів монопольне право на Новачок у ГРУ - так що мериканська розвідка помиляється - або то був не Новачок, або то були не ФСБ-ешники
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02.03.2021 19:37 Ответить
Новые санкции это очень опасно,-Искандеры "со смеху" могут и согнуться! США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 6227
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02.03.2021 19:47 Ответить
Компании , попавшие под санкции , реально пострадают. Єто хорошая новость.
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02.03.2021 20:33 Ответить
Беллингкет всю раюоту сделали и отравителей по именам, званиям и номерам паспортов назвали, а американская разведка "с большой долей вероятности єто ФСБ".
Хотя это было не ФСБ а ГРУ.
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02.03.2021 20:37 Ответить
 
 