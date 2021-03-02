НАПК направило в суд протоколы о двух нарушениях отстраненного главы КСУ Тупицкого

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Просим районный суд города Киева сообщать о времени и датах судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, составившим протокол, объяснений", - отметил Александр Новиков в сопроводительном письме.

Указанные протоколы председатель НАПК составил 8 февраля. Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка, расположенного в Крыму. Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

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