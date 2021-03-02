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"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области, которые отнесены к "красной" карантинной зоне решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Продажа билетов в эти области приостановлена как минимум с 7 по 12 марта.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие н.п. этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами "красной" зоны.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Красная зона" на Прикарпатье: "Укрзализныця" указала ближайшие станции для выезда

"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", - отмечается в сообщении "Укрзализныци".

Также в "Укрзализныце" отметили, что постановление Кабинета министров Украины № 154 обусловливает возможность назначения специальных рейсов для доставки людей из зоны карантина, поэтому "Укрзализныця" сейчас проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями по заказу таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" с 28 марта внедрит обновленное расписание движения поездов и новые направления, - Перцовский

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Твайу мадь! Опять начинается. *****! "Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях - Цензор.НЕТ 3383
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02.03.2021 19:01
+2
Просто приїдьте сюди і я вас особисто заведу до ковідних, посмієтесь разом.
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02.03.2021 20:09
+1
Дається взнаки працюючий Буковель де недоумок покатався на лижах, а Бєня підраховує бабло. Зробили лохів разом.
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02.03.2021 19:08
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Твайу мадь! Опять начинается. *****! "Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях - Цензор.НЕТ 3383
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02.03.2021 19:01 Ответить
За вчера по Житомирской обл. аж 94 человека с позитивным анализом. А завтра- красная зона. ДЕБИЛЫ
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02.03.2021 19:04 Ответить
28 лютого в Житомирській області 467 нових хворих, дебіли, давайте більше.
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02.03.2021 20:11 Ответить
и кукурузникам накажить нэ литаты над бердычевом...
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02.03.2021 19:07 Ответить
Дається взнаки працюючий Буковель де недоумок покатався на лижах, а Бєня підраховує бабло. Зробили лохів разом.
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02.03.2021 19:08 Ответить
Просто то такий ковід.
Коли найвеличніше прохібало вакцинацію ковід ввійшов в ситуацію і не дуже заражав людей. Тепер, коли найвеличніший закупив моцну вакцину і її треба продать ковід знову розпоясався.
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02.03.2021 19:17 Ответить
недавно блогер прошел по больницам Ивано-Франковска и не нашел там ковидных больных. скорее и в Житомире с Черновцами такая же картина, брехуны йбаные.
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02.03.2021 19:40 Ответить
Просто приїдьте сюди і я вас особисто заведу до ковідних, посмієтесь разом.
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02.03.2021 20:09 Ответить
Цей блогер випадково не Шарій?
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02.03.2021 20:36 Ответить
 
 