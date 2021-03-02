Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев

В ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным уголовным производствам, где фигурирует Александр Тупицкий, отстраненный от должности главы Конституционного Суда Украины.

Такое заявление сделал и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев во вторник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается уголовных производств. Они действительно есть в ГБР. По ним ежедневно проводится работа следователей. Перспектива уголовных производств: в ближайшее время мы ожидаем результатов завершения по конкретным производствами, есть определенные трудности по другим производствам", - сказал Сухачев.

После завершения расследования ГБР проинформирует об этом, добавил он.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

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