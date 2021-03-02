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Тупицкий (232) ГБР (2551) Сухачев (54)

Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев

В ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным уголовным производствам, где фигурирует Александр Тупицкий, отстраненный от должности главы Конституционного Суда Украины.

Такое заявление сделал и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев во вторник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается уголовных производств. Они действительно есть в ГБР. По ним ежедневно проводится работа следователей. Перспектива уголовных производств: в ближайшее время мы ожидаем результатов завершения по конкретным производствами, есть определенные трудности по другим производствам", - сказал Сухачев.

После завершения расследования ГБР проинформирует об этом, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК направило в суд протоколы о двух нарушениях отстраненного главы КСУ Тупицкого

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

Также читайте: Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, - КС

Автор: Анна Судак
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Рифмастер в тюрьме, Тупицкий на свободе. Найди причину?
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02.03.2021 19:27 Ответить
следователи работают денно и нощно...
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02.03.2021 19:31 Ответить
Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 6252 Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4432
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02.03.2021 20:17 Ответить
отголоски псевдолюстрации...
под люстрацию попал только бузына с чечетовым...
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02.03.2021 19:32 Ответить
Чечетов улетел...
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02.03.2021 19:34 Ответить
Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 7663 Второй сезон квартальных зебилов

Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 1721
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02.03.2021 19:33 Ответить
т.е. пока никуя нету(и наверное и не будет разве что притянутые за уши как с угол.делом по Шеремету) и весь этот движ нужно как-то оправдать перед пиплом ..ЗеИдиоты, я правильно понял!? Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 8302
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02.03.2021 19:34 Ответить
Та страшне , млять, прямо заморозили! А що доблесний КС робив стільки часу після прийняття ВР Закону про землю і підписання його президентом Зеленським? Чи цей мордоворот тільки і може, що по Дубаях шмигать? Так не потрібно було в номерах відпочивати для королів і мільярдерів. напевне, це Вову і дістало, президент країни все-таки! Цікаво, де відпочивав президент Зеленський перебуваючи нещодавно в арабських Еміратах з офіційним візитом?
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02.03.2021 20:23 Ответить
Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 7874
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02.03.2021 20:14 Ответить
.. скільки можно ...... МАЛАНЦІ ..вступіться від Голови КС України .. ВСЕОДНО за крадіжку СвЗемлі БУДЕТЕ зліквідовані ... ..Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі - а НЕ в Законодавчому полі -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені...
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02.03.2021 21:06 Ответить
Серьёзно?...Каждый день?...Тогда почему Тупицуий ещё на свободе и вполне пользуется несоответствующими доходам благами?
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02.03.2021 21:17 Ответить
 
 