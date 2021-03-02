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боеприпасы (1943) Бондарь Михаил (103) Минобороны (8248) закупки (549) Венедиктова (727)

Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп

Речь идет о выстрелах УОФ12, произведенных в СССР в 1986-1988 гг. Они не отвечают требованиям безопасности и не подлежат закупкам как опасные и неэффективные.

Речь об этом идет в сообщении об уголовном правонарушении, которое нардеп "Европейской солидарности" Михаил Бондарь направил на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

По данным Бондаря, 19.10.2020 года между МО Украины и ГП "Укрспецэкспорт" заключен государственный контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 выстрелов УОФ12 по цене, эквивалентной 760 евро за штуку. Общая стоимость закупки составила 126,5 млн грн. В качестве поставщика указана Czech Defense Systems a.s.

Депутат подчеркивает, что речь идет о советских боеприпасах 1986-1988 гг производства, которые сняло с эксплуатации и продает как излишнее имущество минобороны Болгарии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко

"Закупленные по госконтракту № 403/1/20/74 выстрелы относятся к 3-й категории и не подлежат закупке, как опасные и неэффективные. Заместитель министра обороны О.Миронюк ... с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой задействованы три частных субъекта с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии для проведения бестоварных операций или операций, которые не изменяют характеристик товара", - утверждает Бондарь.

Также на Цензор.НЕТ: Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран

Опасные и старые снаряды, по данным депутата, закупили по повышенной цене. Украина отдала за каждый выстрел 760 евро при том, что на рынке ЕС они стоят от 295 до 470 евро за единицу. Ущерб бюджету, по данным депутата, составляет 48,28 млн грн.

Украине уже предлагали закупить эти выстрелы в 2018-2019 гг. по 450 евро, но тогда Минобороны отказалось приобрести их, так как они не соответствуют требованиям и стандартам, отмечает Бондарь.

Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп ЕС Бондарь 01
Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп ЕС Бондарь 02
Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп ЕС Бондарь 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
Свинарчуки! Торгівля на крові! Барига! Війна не скінчується тому, що це вигідно Порошенку! Мальдіви! Офшори! Збагачення у 82 рази! Мир в очах путіна! Нада просто пєрєстать стрєлять!

Я нічого не забув?
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02.03.2021 19:40
+23
Это повод покупать хлам, который собирались утилизировать?
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02.03.2021 19:41
+22
Га, шо то затупотило? - А то Белецкий побежал пикетировать ОП)
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02.03.2021 19:41
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Ты как с бутылки слез, козломорд?
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02.03.2021 19:42 Ответить
особенно с горлышка?
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02.03.2021 20:28 Ответить
Зашибись...
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02.03.2021 19:35 Ответить
Как будто в Украине снаряды новые, ещё и по старше используются
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02.03.2021 19:38 Ответить
Это повод покупать хлам, который собирались утилизировать?
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02.03.2021 19:41 Ответить
Так цена видишь какая подходящая, - было 400 евро стало 760)
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02.03.2021 19:44 Ответить
А кто сказал что то хлам , тот дебил депутат
А ничего что в НАТО нету 100 мм орудий, и снаряды подлежат утилизации как не соответствующие стандарту вооружений в НАТО
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02.03.2021 19:51 Ответить
Дебил тебе, опарыш, лыбу по утрам с зеркала тянет
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02.03.2021 20:31 Ответить
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 4277
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02.03.2021 19:52 Ответить
А хіба то не Петро таку плюху зеленському підсунув ? Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь - Цензор.НЕТ 8724
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02.03.2021 19:37 Ответить
Через два года уже очень сложно такую гипотезу протолкнуть...
Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь - Цензор.НЕТ 7162
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02.03.2021 19:43 Ответить
даже если очень хоєцца ))))
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02.03.2021 19:46 Ответить
Сирьожа Лещ или Люся Арестович и не такое скажут. Абы монетки падали исправно в карманы.
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02.03.2021 19:54 Ответить
Арестович уже молчит, что в общем на него не похоже.
Наверное посмел раскритиковать величайшего стратега всех времен и народов...
Может имел наглость сравнить его с Наполеоном, или Клаузевицем...
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02.03.2021 19:57 Ответить
ЦКАВО ЧИТАТИ ВАС БАРИГ ГАВКАЄТЕ ТІЛЬКИ ПРИ ЯКОМУ БАРИЗІ БІЛЬШЕ КРАДУТЬ, КОЗЛИ, І НІХТО НЕ РОЗКРИВ СВОЮ ПАЩЕКУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІНОБОРОНІВЦІВ, ЯКІ ПОЗРИВАЛИ ТЕРМІНАЛИ З ************ А ТЕПЕР КУПЛЯЮТЬ ХЛАМ,ІЩЕ ЗА ЦЕ ДОДАТКОВО ПОЛУЧАТЬ ПРЕМІЮ ВІД ЗАІНТЕРЕСОВАНОЇ СТОРОНИ, А ВИ ПІДБАРИЖНИКИИ ВСЕ ЗА СВЇХ БААИГ, ЧИЙ ПІДЛІШИЙЙ.
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03.03.2021 06:14 Ответить
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2524
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03.03.2021 09:59 Ответить
Ну, зебіли впораються. Не вперше.
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02.03.2021 19:49 Ответить
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 5259
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02.03.2021 19:53 Ответить
ы я Сергый лещенко те гывно з того пыдгузника вылызую
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02.03.2021 20:29 Ответить
- А я вот ковидом не болел, поэтому по одному только запаху точно определить не могу, - заявил Лещенко, чтобы сменить тему. - Мне обязательно надо языком лизнуть. Владимир Александрович, позвольте на минуточку вашу ягодицу. Джерело: https://censor.net/ua/r3250128
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02.03.2021 22:33 Ответить
Свинарчуки! Торгівля на крові! Барига! Війна не скінчується тому, що це вигідно Порошенку! Мальдіви! Офшори! Збагачення у 82 рази! Мир в очах путіна! Нада просто пєрєстать стрєлять!

Я нічого не забув?
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02.03.2021 19:40 Ответить
по-мелочи))) лисапед, как средство передвижения...дворцы - детям.. и если я нарушу закон...)))
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02.03.2021 19:51 Ответить
Осталось показать отрубаные руки и запустить надувных свинарчуков!!! Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 7104
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02.03.2021 20:07 Ответить
Га, шо то затупотило? - А то Белецкий побежал пикетировать ОП)
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02.03.2021 19:41 Ответить
не удивлюсь если болгары ещё и заплатили нашим за вывоз и утилизацию боеприпасов...
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02.03.2021 19:42 Ответить
вот не знаю, как там в Европе.
у нас все старые (подходящие к сроку годности) боеприпасы на учениях расстреливают, и закладывают в хранилища уже свежие.

Это же не Хлеб консервированный, который бессрочно хранится в продовольственных запасах.
Я такой на Кубе ел, единственная радость была, хлеба пожевать ибо на Кубе пшеницу-рожь не выращивают. Сами жрут фрукты и нихрена им не делается, мы же привыкли к мясу (консервы), молоку (консервы), хлебу (тоже консервы).
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02.03.2021 19:43 Ответить
Ага. А патом па Варонєжу снаряди лєтают.
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02.03.2021 19:54 Ответить
А как в НАТО они их растреляют если у них нету орудий 100 и 125 миллиметровых
У нато стандарт 105 , 120 и 155 мм
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02.03.2021 19:55 Ответить
в НАТО всё есть., на то оно и НАТО
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02.03.2021 20:05 Ответить
у них и Т-34 стоят в загашнике, на всякий пожарный. как и в РФ на особом хранении, до особого случая и Т-34 сгодится. В африку например продать Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2766.
Там все еще они на вооружении, РФ же их обслуживает.
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02.03.2021 22:31 Ответить
Щось дуже гарно "спєлісь" з чехами у плані закупівлі металобрухту на грощі
платників податків України, за таке у військовий час розстріл або повішання Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь - Цензор.НЕТ 5751
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02.03.2021 19:43 Ответить
вони колись нажеруться? чи все ж таки добьють цю нещасну країну?
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02.03.2021 19:55 Ответить
доплата за українську? чи племінна та остання ... здохла? Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2261
над добьють та нещасну (несУщАщЕ...)- недопрацювала. Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2100
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02.03.2021 22:41 Ответить
Ну, вы же понимаете, что это ни какая не торговля на крови. Просто дитишкам на молочишко.
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02.03.2021 19:43 Ответить
Вместо того чтобы европейцы нам заплатили за утилизацию списанного, зеленобарыги растранжирили кучу денег украинских налогоплательщиков.
Неплохая штука была - МТ-12, а боеприпасы смотрю дорогие...
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02.03.2021 19:44 Ответить
Так может и заплатили! И есть какая-то секретная часть договора, так сказать, не для посторонних глаз!
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02.03.2021 20:07 Ответить
Поклёп! Боеприпасы позднего СССР вечные! Закупивших их по такой смешной цене наградить!
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02.03.2021 19:49 Ответить
А что там зелепупикам про торговлю на крови на уши вешали???
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02.03.2021 19:51 Ответить
Знову Порошенко накакав Зеленському в шортики...
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02.03.2021 19:53 Ответить
Цікаво, а де поділась місцева спільнота свідків кінця епохи зубожіння? Така новина пропадає... 😁
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02.03.2021 19:53 Ответить
Страна 7-й год в войне.Ох и ублюдки...
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02.03.2021 19:53 Ответить
Який міністр, такі й **********. Тим більше за гарний відкат.
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02.03.2021 19:54 Ответить
почему Украина до сих пор не запустила машину военного производства??? Нужно свои боеприпасы производить!
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02.03.2021 19:54 Ответить
https://youtu.be/3LBUtbFXls8
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02.03.2021 19:58 Ответить
Давайте дебилы! Спойте нам про Свинарчуков! Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 9891
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02.03.2021 20:05 Ответить
Во все времена мародеров на войне вешали. А у нас они получают государственные награды.
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02.03.2021 20:07 Ответить
Це тому, що у нас замість полковника Штауффенберга сцикуни з лампасами.
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02.03.2021 20:20 Ответить
Не сцикуни,а вороги української державності!
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03.03.2021 00:53 Ответить
Не удивлюсь если по факту эти боеприпасы "купили" в Калиновке или Балаклее, а потом просто бумаги оформили. очень на это похоже. На фига покупать за рубежом, если без всякого учета они годами лежали под открытым небом.
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02.03.2021 20:11 Ответить
накупили мусора на 48,25 млн грн
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02.03.2021 20:24 Ответить
Весна іде. Пане Зеленський! Ось і прекрасний привід когось посадити. Можете почати з Тарана, а дальше по штатному розпису...
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02.03.2021 20:28 Ответить
Не, так очень быстро можно выйти на самого себя
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02.03.2021 20:35 Ответить
А он же не лох какой то, и ему уже 43 годика
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02.03.2021 20:37 Ответить
Свинарчуки чи ні?
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02.03.2021 20:49 Ответить
кодло злодійське.
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02.03.2021 21:02 Ответить
Нацжены! Когда вы начнете закидывать бубочку плюшевыми хомчаками,таранами и ермаками???
Это еще не торговля на крови? Не барыга, не?
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02.03.2021 21:08 Ответить
А сам коли сраку піднімеш?
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03.03.2021 11:49 Ответить
Я эту ЗЕКо-манду не выбирала! Кто выбирал , тот пусть и выметает их)))
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03.03.2021 21:33 Ответить
Під час війни це називаєтся мародество навіть більше це вороги ,пожитєвий строк з конфіксацією майна і відправити міністра оборони в відставку.
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02.03.2021 21:20 Ответить
Делаю прогноз - военные поделятся с прокурорскими и после экспертиз, которые затянутся на месяц-второй "ознак злочину" не обнаружат
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02.03.2021 21:26 Ответить
В конце-концов, если война, то отстреливать этот хлам снова мобилизируют "учителей и трактористов" пока генералы да прокурорские будут выжидать "чья возьмет"
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02.03.2021 21:28 Ответить
Кто тут негодяй...Европа или МО?
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02.03.2021 21:52 Ответить
И что, не с кого спросить? Там был получатель и закупщик они все видели и знали . Почему не садят их?
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02.03.2021 23:00 Ответить
Alex Noinets

1 ч ·

Отже, ситуація наступна.

Міністерство Оборони України, незважаючи на те, що плутає деякі букви і цифри, і керується ******** версією Леоніда Брєжнєва, спить не завжди.

Інколи воно просинається, і ворує.

Пан народний депутат Бондар показав дуже просту схему. Настільки просту, що вона навіть не схема.

Те, що всім іншим продавець готовий продавати максимум по 470 євро, МО закупило за 760 євро.

Обсяг переплати - 290 євро на кожному снаряді.

Корупційна складова при закупівлі - 61%.

В дірку між цими 470 і 760 поміщаються не лише особняки для міністра Тарана, заступника міністра Міронюка і ще не знаю, кого.

В дірку між конкретно цими 470 і 760 поміщаються життя українських вояків і квадратні метри української землі.

Отака хєрня. Більше казати нема чого. Це вбивство. Це той конкретний випадок, коли корупція саме вбиває, без перебільшень.
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02.03.2021 23:19 Ответить
09.01.2020 г. государственную компанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая входит в состав государственного концерна "Укроборонпром" возглавил Вадим Ноздря.

Вадим Ноздря с 2002 по 2006 год работал заместителем начальника департамента ГК "Укрспецэкспорт" (ГП СЗТФ "Прогресс").

В 2008 году он занял должность генерального директора ООО "Савик Шустер Студиос"
З 2012 гендиректор ТОВ "Істіл-менеджмент", що надає консультативні послуги бізнесу. Безпосереднім засновником фірми є офшор "Айред Холдінгс Лімітед" із Британських Віргінських Островів, а кінцевим бенефіціарним власником - британський підприємець пакистанського походження Мохаммад Захур.

2016 - директор Львівського комунального підприємства "Зелене місто". Обіцяв що до середини 2019 року у Львові "повноцінно запрацює сміттєпереробний завод", але в тільки в березні 2020 року буде визначено переможця міжнародного тендеру з будівництва заводу за кошти ****. Видання "Наші гроші" з'ясувало, що хоча **** найняв PR-агентство для промоції львівського проекту поводження з твердими побутовими відходами, ЛКП "Зелене місто" планує витратити на піар ще 1,6 млн грн.
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02.03.2021 23:22 Ответить
Свій карман важніше.
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03.03.2021 00:14 Ответить
МО в черговий раз спродукувало лайно.
МО закупило небезпечні й старі снаряди за завищеною ціною. Україна віддала за кожен постріл 760 євро при тому, що на ринку ЄС вони коштують від 295 до 470 євро за одиницю.
Збитки бюджету становлять 48,28 млнгрн.https://facebook.com/kabakaevsemen/posts/2901219660199105
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03.03.2021 00:39 Ответить
У меня есть - пулька - от Макарова , за 100 эвро продаю..
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03.03.2021 07:35 Ответить
Не свіжі БП не коштують нічого. Коштує лише їх утилізація.
Кормобаза на замку. Укроборонпром це виключно для прикриття кормобази. Обліку немає взагалі, усі договори таємні і негайно знищуються. То не на
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03.03.2021 08:54 Ответить
Т.е держава нужна нации токо для воровства. Форева !!!
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03.03.2021 12:33 Ответить
Мрази. И что дальше? ГПУ в их власти, МВД тоже, СБУ тоже... передавать дело в ФБР!
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04.03.2021 17:26 Ответить
 
 