Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь. ДОКУМЕНТ
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Речь идет о выстрелах УОФ12, произведенных в СССР в 1986-1988 гг. Они не отвечают требованиям безопасности и не подлежат закупкам как опасные и неэффективные.
Речь об этом идет в сообщении об уголовном правонарушении, которое нардеп "Европейской солидарности" Михаил Бондарь направил на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
По данным Бондаря, 19.10.2020 года между МО Украины и ГП "Укрспецэкспорт" заключен государственный контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 выстрелов УОФ12 по цене, эквивалентной 760 евро за штуку. Общая стоимость закупки составила 126,5 млн грн. В качестве поставщика указана Czech Defense Systems a.s.
Депутат подчеркивает, что речь идет о советских боеприпасах 1986-1988 гг производства, которые сняло с эксплуатации и продает как излишнее имущество минобороны Болгарии.
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"Закупленные по госконтракту № 403/1/20/74 выстрелы относятся к 3-й категории и не подлежат закупке, как опасные и неэффективные. Заместитель министра обороны О.Миронюк ... с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой задействованы три частных субъекта с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии для проведения бестоварных операций или операций, которые не изменяют характеристик товара", - утверждает Бондарь.
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Опасные и старые снаряды, по данным депутата, закупили по повышенной цене. Украина отдала за каждый выстрел 760 евро при том, что на рынке ЕС они стоят от 295 до 470 евро за единицу. Ущерб бюджету, по данным депутата, составляет 48,28 млн грн.
Украине уже предлагали закупить эти выстрелы в 2018-2019 гг. по 450 евро, но тогда Минобороны отказалось приобрести их, так как они не соответствуют требованиям и стандартам, отмечает Бондарь.
Пожалуйста, подождите...
А ничего что в НАТО нету 100 мм орудий, и снаряды подлежат утилизации как не соответствующие стандарту вооружений в НАТО
Наверное посмел раскритиковать величайшего стратега всех времен и народов...
Может имел наглость сравнить его с Наполеоном, или Клаузевицем...
Я нічого не забув?
у нас все старые (подходящие к сроку годности) боеприпасы на учениях расстреливают, и закладывают в хранилища уже свежие.
Это же не Хлеб консервированный, который бессрочно хранится в продовольственных запасах.
Я такой на Кубе ел, единственная радость была, хлеба пожевать ибо на Кубе пшеницу-рожь не выращивают. Сами жрут фрукты и нихрена им не делается, мы же привыкли к мясу (консервы), молоку (консервы), хлебу (тоже консервы).
У нато стандарт 105 , 120 и 155 мм
Там все еще они на вооружении, РФ же их обслуживает.
платників податків України, за таке у військовий час розстріл або повішання
над добьють та нещасну (несУщАщЕ...)- недопрацювала.
Неплохая штука была - МТ-12, а боеприпасы смотрю дорогие...
Это еще не торговля на крови? Не барыга, не?
1 ч ·
Отже, ситуація наступна.
Міністерство Оборони України, незважаючи на те, що плутає деякі букви і цифри, і керується ******** версією Леоніда Брєжнєва, спить не завжди.
Інколи воно просинається, і ворує.
Пан народний депутат Бондар показав дуже просту схему. Настільки просту, що вона навіть не схема.
Те, що всім іншим продавець готовий продавати максимум по 470 євро, МО закупило за 760 євро.
Обсяг переплати - 290 євро на кожному снаряді.
Корупційна складова при закупівлі - 61%.
В дірку між цими 470 і 760 поміщаються не лише особняки для міністра Тарана, заступника міністра Міронюка і ще не знаю, кого.
В дірку між конкретно цими 470 і 760 поміщаються життя українських вояків і квадратні метри української землі.
Отака хєрня. Більше казати нема чого. Це вбивство. Це той конкретний випадок, коли корупція саме вбиває, без перебільшень.
Вадим Ноздря с 2002 по 2006 год работал заместителем начальника департамента ГК "Укрспецэкспорт" (ГП СЗТФ "Прогресс").
В 2008 году он занял должность генерального директора ООО "Савик Шустер Студиос"
З 2012 гендиректор ТОВ "Істіл-менеджмент", що надає консультативні послуги бізнесу. Безпосереднім засновником фірми є офшор "Айред Холдінгс Лімітед" із Британських Віргінських Островів, а кінцевим бенефіціарним власником - британський підприємець пакистанського походження Мохаммад Захур.
2016 - директор Львівського комунального підприємства "Зелене місто". Обіцяв що до середини 2019 року у Львові "повноцінно запрацює сміттєпереробний завод", але в тільки в березні 2020 року буде визначено переможця міжнародного тендеру з будівництва заводу за кошти ****. Видання "Наші гроші" з'ясувало, що хоча **** найняв PR-агентство для промоції львівського проекту поводження з твердими побутовими відходами, ЛКП "Зелене місто" планує витратити на піар ще 1,6 млн грн.
МО закупило небезпечні й старі снаряди за завищеною ціною. Україна віддала за кожен постріл 760 євро при тому, що на ринку ЄС вони коштують від 295 до 470 євро за одиницю.
Збитки бюджету становлять 48,28 млнгрн.https://facebook.com/kabakaevsemen/posts/2901219660199105
Кормобаза на замку. Укроборонпром це виключно для прикриття кормобази. Обліку немає взагалі, усі договори таємні і негайно знищуються. То не на