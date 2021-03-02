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ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ

На заседании рабочей группы ТКГ по политическим вопросам 2 марта представитель РФ говорил меньше минуты, а потом дали слово "экспертам" из ОРДЛО.

Об этом журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, это было прогнозируемо. Мне только непонятно, почему мы не отреагировали, не предупредили такой ход развития событий, нежелательный для нас и профанирующий весь переговорный процесс. Люди, которые не представляют ни одну из трех сторон ТКГ, не могут принимать участия в официальных дипломатических переговорах. ОБСЕ почему-то допустило это, и это явная ошибка ОБСЕ", - сказал он.

Гармаш рассказал, что нужно делать дальше с этой ситуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в ТКГ снова заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области, – украинская делегация

"Сейчас, я думаю, все стороны будут искать выход из этого неприятного конфуза. Тем не менее ситуация зашла в критическую фазу. Если кто попало будет приходить и участвовать в дипломатическом процессе, то есть ли в нем смысл? Нужно либо наводить порядок, либо думать о том, нужен ли он (процесс переговоров. - Ред.) вообще. Я имею в виду приведение фактического формата переговоров в соответствии с его документальной основой", - заявил он.

Добавим, по словам Гармаша, на заседании рабочей группы по политическим вопросам 2 марта в беседу сначала вступила "эксперт" ОРДЛО Майя Пирогова, потом "эксперты" из Луганска. При этом представитель России говорил секунд 30, добавил Гармаш.

Напомним, 2 марта российская сторона в Трехсторонней контактной группе в очередной раз заблокировала вопрос открытия и дальнейшей работы контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Я не розумію такоі хрені. Як тільки но з'явився перший експерт з Лугандона тре було сказати - ми не ведемо жодних переговорів з террористами , потім встати і піти !!! а не соплі жувати а потім думати що ж то робити ?
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02.03.2021 20:16
+11
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3276
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02.03.2021 19:56
+9
Пропоную експерта з племені мумба-юмба.
Дуже кваліфікований, між іншим.

ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4228
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02.03.2021 20:00
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Правила форума Совет форумчан
А почему мы собственно шарахаемся от экспертов Лугандона? Пусть будут.
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02.03.2021 19:55 Ответить
А нафига? И какие там могут быть "эксперты"?
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02.03.2021 19:57 Ответить
Да любые, кто-то ведь там живёт. Тебе не пофиг?
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02.03.2021 19:59 Ответить
Ты нормальный или?
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02.03.2021 20:14 Ответить
Нормальный. У меня и справка есть (с) ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9105
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02.03.2021 20:15 Ответить
Из лугандона справочка?
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02.03.2021 21:00 Ответить
Пропоную експерта з племені мумба-юмба.
Дуже кваліфікований, між іншим.

ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4228
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02.03.2021 20:00 Ответить
тебе не в западло бы было с Лугандонами общатся?)) уважение нужно иметь
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02.03.2021 20:07 Ответить
Если с руснявыми лаптеногами не западло, то с лугандонами тоже потерпеть можно.
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02.03.2021 20:11 Ответить
какие переговоры с терористами? ты шо дятел?
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02.03.2021 20:19 Ответить
Ты вчера родился? Мы с террористоруснёй с 2014 переговоры ведём.
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02.03.2021 21:22 Ответить
кто мы? ты лично ведеш переговоры с терористами?
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03.03.2021 06:25 Ответить
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1869
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02.03.2021 19:56 Ответить
ну вот что в башке должно быть у кацапа.. такой же навоз... дома идиот работы не нашел
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02.03.2021 21:00 Ответить
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3276
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02.03.2021 19:56 Ответить
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3347
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02.03.2021 20:31 Ответить
Скоро ці "експєрти" у ВР будуть розказувать як мудрий нарід должен просіть прощєнія пєрєд Домбассом.
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02.03.2021 19:57 Ответить
Експертов з ігіл ще позвати треба
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02.03.2021 19:58 Ответить
Как же не хватает на этих сказочных переговорах таких Икспердов из Лугандона, как матарола, гиви, гиркин, полуполтинник и сопля. Надо срочно искать им замену и вводить в переговорный и дипломатический процесс. Думаю ОБСЕ не будет против?..
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02.03.2021 20:00 Ответить
ОБСЕ вжедавно дискредитована структура- не бачу сенсу обговорювати їх дії.
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02.03.2021 20:06 Ответить
"Сейчас, я думаю, все стороны будут искать выход из этого неприятного конфуза. Всем странам н,,ть на украинский кунфуз, которые тем самым миру дают понять,что в Украине конфликт внутригосударственный,а рашисты ни при делах ,Почему Гармаш, совместно со всей не украинской сборной "еспертов" в ТКГ не ушли, оставив прорашистское ОБСЕ просвещать "екпердов" ОРДЛО ?
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02.03.2021 20:04 Ответить
Как то так "фсё нечаянно" и "фсё неожиданно". Прям "ну вот так получилось" у зебилоидов вонючих.
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02.03.2021 20:07 Ответить
Конфуз? Вы обосрались, господа!
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02.03.2021 20:12 Ответить
Я не розумію такоі хрені. Як тільки но з'явився перший експерт з Лугандона тре було сказати - ми не ведемо жодних переговорів з террористами , потім встати і піти !!! а не соплі жувати а потім думати що ж то робити ?
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02.03.2021 20:16 Ответить
Пока у нас клоун- всё может случится. Скоро мы будем вести переговоры с ОРДЛО, и упрашивать, чтобы они тоже не стреляли.
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02.03.2021 20:17 Ответить
Пирогова-которая "нарьІтая в жопу" на камеру просила "купить ей платье"? Оно "иксерДт" по "паленому" долбаняцкому "шмурдяку и с данной особой находиться в одном помещении и вправду мерзко.
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02.03.2021 20:23 Ответить
Конфуз?!
Теперь из каждого утюга будет нестись - "Свершилось! Наконец-то Украина начала прямой диалог с "другой стороной"!!!"
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02.03.2021 21:02 Ответить
Это следствие тупой "мыролюбной" политики зебила! Заглядывать в очки, не называть кацапов агрессорами, не стрелять,какая разница и где-то посередине...
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02.03.2021 21:03 Ответить
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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02.03.2021 21:04 Ответить
И шо тАперь?
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02.03.2021 21:29 Ответить
Думай-те.
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03.03.2021 00:02 Ответить
ОБСЕ кормится за счёт Германии и Франции,по большому счёту.Официальные платежи не покрывают аппетитов руковощдщего соства ОБСЕ и они "заказывают музыку".Именно этим объъясняется тридцатилетнее "стояние на месте" конфликтов на Кавказе и в Приднестровье,где "кушает" Российская Федерация-основной спонсора "гуманитарного сектора" ЕС
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02.03.2021 21:14 Ответить
Украина не только должна гнать с переговоров лугандонскую шваль, но и обязана более жёстко отстаивать свои интересы перед продажным алчным политическим импотентом - ОБСЕ... ОБСЕ - не наш союзник....Просто, ОБСЕ боится Америку больше, чем паРашу и кремлёвскую крысу...Самый надёжный наш союзник - США, и путен сидит под плинтусом только благодаря политике американцев....
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02.03.2021 22:00 Ответить
Західна Європа, ОБСЄ завжди підтримували і були на стороні Кремля. І наплювати їм на СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ДЕМОКРАТІЮ, ТЕ ЩО ЕРЕФІЯ АГРЕСОР, ТЕРОРИСТ... БАБЛО НЕ ПАХНЕ. ЄВРОПА ПРОДАЖНА.
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02.03.2021 22:38 Ответить
ПІсля спілкування придуркуватого Кравчука з Пушиліним, "експертам" з Лугандонії саме місціе в ТКГ. Потім вже можна і дипломатами мінятися, посольства відкрити, робити безвіз)
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02.03.2021 23:15 Ответить
Ткг останнім часом нагадує зборище некомпетентних ідіотів(вибачайте), якщо на трибуну вийшов терорист, його повинні були лишить мікрофона, якщо цього не сталося, украінська делегація повинна була залишити місце переговорів. Ви так скотитесь до переговорів з ордло
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03.03.2021 07:54 Ответить
 
 