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В Украине циркулируют итальянский и испанский штаммы COVID-19, мутировавшего британского и из ЮАР нет, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине циркулируют итальянский и испанский штаммы COVID-19, мутировавшего британского и из ЮАР нет, - Степанов

На данный момент известно, что в Украине циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, мутировавшего британского и из ЮАР нет.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24" о штаммах коронавируса, которые сейчас имеются в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - сказал он.

Степанов рассказал, откуда и куда еще Украина направила образцы на исследование штаммов.

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"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование", - сказал он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Надеюсь его скоро выкинут на помойку вместе с тем шмурдяком!
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02.03.2021 20:31
+2
Не слушайте этого болвана и мародёра.
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02.03.2021 20:20
+1
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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02.03.2021 20:38
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Не слушайте этого болвана и мародёра.
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02.03.2021 20:20 Ответить
Надеюсь его скоро выкинут на помойку вместе с тем шмурдяком!
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02.03.2021 20:31 Ответить
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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02.03.2021 20:38 Ответить
Їбанько втік з дурдому?

Не вакцинуйся, одним їбаньком буде менше
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02.03.2021 21:18 Ответить
У Вас с головой всё в порядке? Нет и не было никакого иска у нас в Америке против вакцин! Это чистой воды ЛОЖЬ! Если Вы против вакцинации, так об этом и пишите, а не прикрывайтесь громкими именами! Стыдоба!
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03.03.2021 07:14 Ответить
А шо, разве еврейский еще не завезли?
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02.03.2021 20:41 Ответить
В Украине за ноябрь и декабрь 130 тысяч умерло. В 2019 80 тысяч. Избыточная смертность около 70 процентов. Полный пипец конечно. Нет эти дебилы открыли буковель. Январь даже стращно представить. У дебилов статистика в ручном режиме
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02.03.2021 20:58 Ответить
Нет вируса, всё обман. Помните?
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02.03.2021 21:56 Ответить
Очередная ложь от Степанова. Ивано-Франковск рапортует о том, что стало больше инфицироваться молодые и увеличилась смертность. А это признаки и Британской и Южноафриканской мутации вируса. Общая картина именно об этом и говорит. По-моему они уничтожают украинскую нацию, попутно воруя как можно больше. Настоящий геноцид украинского народа!
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03.03.2021 07:19 Ответить
 
 