В Украине циркулируют итальянский и испанский штаммы COVID-19, мутировавшего британского и из ЮАР нет, - Степанов

На данный момент известно, что в Украине циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, мутировавшего британского и из ЮАР нет.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24" о штаммах коронавируса, которые сейчас имеются в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - сказал он.

Степанов рассказал, откуда и куда еще Украина направила образцы на исследование штаммов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Николаева Сенкевич: Кто откажется от вакцинации - будет лечиться за свой счет

"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование", - сказал он.