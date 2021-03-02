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34 кандидата претендуют на 2 мандата на довыборах в Раду 28 марта, - ЦИК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
2 марта ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты в двух одномандатных избирательных округах в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Промежуточные выборы состоятся 28 марта 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Всего зарегистрированы 34 кандидата — 20 человек выдвинули политические партии и 14 самовыдвиженцев. В округе № 87 (Ивано-Франковская область) в Раду хотят попасть 15 кандидатов, а в округе № 50 (Донецкая область) — 19.
30 гражданам ЦИК отказала в регистрации. Среди основных причин — не внесение денежного залога в определенном размере и несоответствие документов законодательству.
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Alexander Savely
показать весь комментарий02.03.2021 20:47 Ответить Мне нравится 0
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