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Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук
Фото: fb.com/pressjfo.news

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с Минздравом ищет пути, как вакцинировать жителей ОРДЛО на подконтрольной территории. Планируется, что это можно будет сделать на пунктах пропуска.

Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вільне радіо.

"Мы планируем начать вакцинацию на КПВВ для наших граждан, которые сейчас живут на ВОТ. У нас было уже не одно совещание, а конструктивное общение с МЗ о том, чтобы люди, которые живут в ОРДЛО, имели возможность начать вакцинацию вместе с другими украинцами, непосредственно это касается категории 60+. Мы сейчас разрабатываем алгоритм, как это можно обеспечить вдоль линии разграничения. Это могут быть мобильные бригады или непосредственно в сервисных зонах на КПВВ в медицинских кабинетах", - объясняет Инна Драганчук.

Один из приоритетов работы министерства, добавляет, именно приближения медицинских услуг к линии разграничения.

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"Но мы понимаем, какой бы мы не разработали для себя алгоритм и как бы не приблизили эти услуги, не от нас зависит, кто именно сможет выехать и эти услуги получить", - говорит заместитель министра.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степановподписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ

===========
...и только вакциной Спутник-V
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02.03.2021 20:48
+6
Вы там вообще уху ели? У нас Черновицкая и Франковская области в красной зоне, Зимбаба с Албанией вакцинируют уже месяц а вы за ордло волнуетесь? Может еще премии им дадите за то что укололись за наш счет.
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02.03.2021 20:51
+6
Завтра Степанов закупит в Танзании травы и молитвы...
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02.03.2021 20:57
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Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ

===========
...и только вакциной Спутник-V
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02.03.2021 20:48 Ответить
Полирнуться после спутника.
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02.03.2021 20:53 Ответить
огуречным ? Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 4391 как в старые добрые? ностальджи... Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2779
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02.03.2021 20:56 Ответить
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 9200
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02.03.2021 20:58 Ответить
Тю! Та я им подарю свою порцию говновакцины от Степанова. Пусть ширяются
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02.03.2021 22:23 Ответить
Какого хрена ?
Мы не можем нормально вакцинироваться, а они могут. Теперь будут не только за пенсией гонять, но и за нормальной вакциной.
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02.03.2021 20:51 Ответить
но, предварительно пусть сдадут экзамен по знанию украинского и докажут, что у них нет российского гражданства...
контроль возложить на креминя и мид
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02.03.2021 20:56 Ответить
Вы там вообще уху ели? У нас Черновицкая и Франковская области в красной зоне, Зимбаба с Албанией вакцинируют уже месяц а вы за ордло волнуетесь? Может еще премии им дадите за то что укололись за наш счет.
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02.03.2021 20:51 Ответить
по предъявлению военбилетов лугандониии...и строго по алфавитному списку погремух бойцунов ватоголовых....
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02.03.2021 20:52 Ответить
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 588
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02.03.2021 20:52 Ответить
Завтра Степанов закупит в Танзании травы и молитвы...
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02.03.2021 20:57 Ответить
А міг би попробувати мозґи і совість! Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 6060
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02.03.2021 21:10 Ответить
я одного не понимаю, зачем это делать? пусть это даунбас с лугандоном прививаются в раше... о наших людях думайте .... какой то пипец... вы что не понимаете, что рашензомботв потом скажет что укрофашисти опыты ставят на бедных даунбасятах.
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02.03.2021 20:58 Ответить
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 924 Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2467
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02.03.2021 20:58 Ответить
Спутніком ві вакцинуйтеся , хто хоче! Мені воно й задаром нє надо! Свою чергу уступаю безвозмєздно зєльоним ідійотам! Нє благодарітє..)))
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02.03.2021 20:59 Ответить
Керосином их будут вакцинировать?
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02.03.2021 20:59 Ответить
Не хватало еще мои налоги тратить на орду лугандонскую. Достаточно того, что их распилили на откаты!
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02.03.2021 21:00 Ответить
Вони туди спишуть вакцини ковішайсе! Єта ані ф кварталє такую шютку пґідумалі! Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 2035
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02.03.2021 21:14 Ответить
А який сенс вакцинувати зомбі? Вони вже і так кричать, що їх американці чіпують.
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02.03.2021 21:03 Ответить
Политика всегда была политикой . Те хто на донбасе всегда кричали и кричат : ' путин введи " , - теперь получат акромя вакцины , ещё и пенсии . ... .
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02.03.2021 21:04 Ответить
Це дуже добре! Це найкраща реклама українського способу життя!
Невже до когось з слуг дійшла розумна думка!
В пику бодяжному "супутнику" надати справжню вакцину!
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02.03.2021 21:05 Ответить
Яку справжню? Ковішілд? Авжеж.
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02.03.2021 21:18 Ответить
ну ті, що їздять на рашку, там уколяться своїм супутником. а ті, що їхздять у материкову Україну тримають ковішилд. вони повинні шось отримати, це важливо. щоб не розносили вірус.
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02.03.2021 21:30 Ответить
Та что вы там за ордлоцев беспокоитесь. И вакцинация небось безплатная?! И за счет Украины?! Они выбрали рашенфашизм, пусть их Путлер вакцинирует!
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02.03.2021 22:27 Ответить
Есть люди, которые поддерживают там престарелых родителей.
Родители хотят быть похоронены там, где родились. А дети слишком их любят. Не все они ватники. Но мама есть мама, какие бы тараканы в голове не шмыгали.
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02.03.2021 22:34 Ответить
Вакцинация здесь не при чем. А вакцины от тараканов пока не придумали.
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02.03.2021 23:11 Ответить
Вакцинировать жителей ОРДЛО не обобротся проблем с рашистом,который на любую смерть привитого жителя ОРДЛО в Украине , поставит обвинение Украине перед мировым сообществом о том,что "биндеровская хунта" прививала жителей ОРДЛО каким нибуть ядом Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 2531
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02.03.2021 22:52 Ответить
Наоборот, это Украина должна бить во все колокола, т.к. московия на оккупированной территории проводит медицинские эксперименты на людях. А Украина прививает своих граждан живущик в Укараине, на своей территории зарегистрированной вакциной.
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02.03.2021 23:08 Ответить
 
 