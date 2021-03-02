Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с Минздравом ищет пути, как вакцинировать жителей ОРДЛО на подконтрольной территории. Планируется, что это можно будет сделать на пунктах пропуска.

Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вільне радіо.

"Мы планируем начать вакцинацию на КПВВ для наших граждан, которые сейчас живут на ВОТ. У нас было уже не одно совещание, а конструктивное общение с МЗ о том, чтобы люди, которые живут в ОРДЛО, имели возможность начать вакцинацию вместе с другими украинцами, непосредственно это касается категории 60+. Мы сейчас разрабатываем алгоритм, как это можно обеспечить вдоль линии разграничения. Это могут быть мобильные бригады или непосредственно в сервисных зонах на КПВВ в медицинских кабинетах", - объясняет Инна Драганчук.

Один из приоритетов работы министерства, добавляет, именно приближения медицинских услуг к линии разграничения.

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"Но мы понимаем, какой бы мы не разработали для себя алгоритм и как бы не приблизили эти услуги, не от нас зависит, кто именно сможет выехать и эти услуги получить", - говорит заместитель министра.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степановподписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.

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