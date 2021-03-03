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Новости За рубежом
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Байден (2385) Пайфер (134) США (23209) реформы (3866)

Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена замедлением темпом реформ в Украине готова подталкивать Киев к изменениям даже в жесткой форме.

Об этом бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил во время онлайн-конференции, организованной американско-украинским Деловым советом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - сказал Пайфер.

Он отметил, что на Западе существует определенное беспокойство в связи с замедлением украинских реформ в течение последнего года, паузой в программе МВФ, усиленным влиянием олигархов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден

Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы: "Например, те, что президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, на мой взгляд, хорошо".

Кроме того, экс-посол заметил, что подталкивание украинских реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Америки. "Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и принятия реальных решительных мер для сдерживания коррупции", - акцентировал Пайфер.

Также на Цензор.НЕТ: Политика США по Украине меняется. Никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал Байден о Крыме и Донбассе, - Кравчук

В этой связи он подчеркнул: "Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине".

Напомним, Стивен Пайфер служил послом США в Украине с 1998 по 2000 годы. До этого он работал в посольствах США в Варшаве, Лондоне, Москве и специализировался на европейских делах. Пайфер также был специальным помощником президента Клинтона и возглавлял направление России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+73
Надо, Зеля. Надо!
Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8572
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02.03.2021 21:04
+61
Вперед Джо! Дави корумповану та прокацаплену наволоч в Україні! Нарід підтримує! Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер - Цензор.НЕТ 125
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02.03.2021 21:03
+55
Надоело уже "внешнее управление" из Рашки, хочу "внешнее управление" из США, чтобы как в ФРГ, Японии, Южной Корее и т.д..
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02.03.2021 21:07
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Он готов резко закрыть крышку рояля. Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 133
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02.03.2021 22:47 Ответить
Запорізьке підприємство «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) виготовить для Аргентини реакторне обладнання

Після кількох років перерви підприємство «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) повернулося на аргентинський ринок.
Нещодавно було підписано контракт із провідною місцевою компанією Transener S.A., яка займається передачею електроенергії надвисокої напруги. Згідно з документом, українські виробники виготовлять і доставлять три однофазні шунтувальні реактори. Як повідомляють на ЗТР, їхнє устаткування замінить старі зразки на підстанції ET Puelches.

Українське підприємство раніше здійснило цілу низку поставок трансформаторного й реакторного обладнання для аргентинських партнерів. Його присутність на тамтешньому ринку веде відлік з 1970-х років.https://uprom.info/news/cars/zaporizke-*************-vygotovyt-dlya-argentyny-reaktorne-obladnannya/
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02.03.2021 22:48 Ответить
Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы: "Например, те, что президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, на мой взгляд, хорошо".
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02.03.2021 22:51 Ответить
Старик похоже понял что до дурной и хитрой рожи доходит все через кулак .
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02.03.2021 22:54 Ответить
видосики не прокатят..в Штатах своих насмотрелись!
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03.03.2021 10:54 Ответить
Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8848
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02.03.2021 23:17 Ответить
О-оу... Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 1769
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03.03.2021 07:00 Ответить
Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 7124
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03.03.2021 09:24 Ответить
Україна готова до реформ - навіть сама дуже хоче і потребує їх. Підштовхувати треба нашу владу - можна навіть батогом.
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02.03.2021 23:30 Ответить
А як же 144 реформи Порошенка? Хіба то були не реформи? Пригадаємо судову реформу (закони про КС і Судоустрій 2017 і 2016 років), Податкову реформу (ПКУ 2016 року), пенсійну реформу (закон про Пенсійне страхування), і т.п.
Але чогось внаслідок ціх "реформ" суди перестали бути судами, податки стали стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів.

Нам потрібні не будь-які реформи. Антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка теж були реформами. Але вони перетворюють країну в тоталітарну недодиктатуру. Країну, якою керує мафія. Нам потрібні демократичні реформи, які не протирічать, а відповідають фундаментальним положенням нашої демократичної Конституції і перетворюють країну з тоталітарної в демократичну державу. В якій всі громадяни РІВНОПРАВНІ і закони для всіх однакові. Де панує принцип ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА і всі закони відповідають Конституції. Де РИНКОВА ЕКОНОМІКА ставить останню крапку в економічній конкуренції суб'єктів ринку, а монополізм підприємств (в т.ч. державних) є незаконним.
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03.03.2021 07:41 Ответить
Катерина Щербак:Одна моя знайома задала мені питання: "А що Вам так
подобається в Порошенка?"Відповідаю.Мені подобається те, що Президент ЗРОБИВ, РОБИТЬ І БУДЕ
РОБИТИ.А саме. По літерам.ААрміяАсоціація з ЄСАнтипутинська коаліціяАвтокефаліяАвтоматичне відшкодування ПДВ та інші Антикорупційні заходи
в головних корупційних сферах - Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення,
"площадки обнала саши стоматолога"ББезвізБанківська система очищена від банків-пилососівБюджети обласних центрів виросли в 2 разиБум української музики, кіновиробництва і книговиданняБлагодійність. 1,5 млрд грн. з фонду родини Порошенка на
Армію, інклюзивні програми для дітей та інше.ВЗовнішньополітичний Вектор (вступ в НАТО і ЄС)Введення Європою і США санкцій проти РФВихід з нафто- і газозалежності від РФВихід з економічної кризиВідкриті реєстри власностіВідновлення економічного зростаннявідновлення ВПК
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03.03.2021 09:06 Ответить
Ггеополітичні перемогиГаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупантаДдекомунізаціядеолігархізаціядерусифікаціядецентралізаціядипломатичні перемогидорогиДжавеліниЕЕкономічна незалежність від країни-окупантаЕкономіка України зростає з 2015 рокуЕлектронні декларації чиновниківЗЗвільнення 2/3 ДонбасуЗолотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 млрд доларівІІнфраструктурні проекти отримали свій розвитокЛЛетальну зброю з СШАММир в переважній більшості областейМіжнародний авторитет Петра ПорошенкаННайбільший авіаперевізник Європи Ryanair прийшов в УкраїнуНезалежність української церквиНафтогаз виграв суд у ГазпромуНаціоналізація Приватбанку
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03.03.2021 09:07 Ответить
Хотілося б детальніше дізнатися про те, як "внаслідок ціх "реформ" суди перестали бути судами, податки стали стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів". Тобто про те, як Порох поламав чесні суди, створені попередниками (особливо Януковичем) та зруйнував вражаючі досягнення Азарова, Захарченка, Арбузова, Клименка та інших в реформуванні податкової служби та пенсійної системи.
Ну і про "антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка" теж хотілося б почитати.

Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 3846
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03.03.2021 09:09 Ответить
Нічого Пепо не поламав. Як все було тоталітарне і мафіозне, так і залишилось, лише раніше все робилось сором'язливо і в тіні, а при ньому закони стали відверто антиконституційні (прямо порушені преамбула і перші два розділи Конституції УКраїни - ст.1...68) і законодавчо затверджений поділ України на нерівноправні клани, які живуть по різних законах.

Читаємо "Закон про Судоустрій" Розділ Х, ст. 24 (підписан Порошенко в 2016) "...Призначити суддям з 1 січня такі оклади":

а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
- для судді Верховного суду (і КС) - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Що при прожитковому мінімумі 2102грн на 1 січня 2020 означає їх оклади (мінімальні зарплати) 63060грн, 105100грн і 157650грн, а з врахуванням доплат за стаж, посаду, наукову ступінь і т.п. має наслідком зарплату Тупицьких і його подільників понад 400 тис.грн на місяць, що в 40 разів перевершує зарплату середнього українця (10700грн). Чого немає ні в одній демократичній країні світу. Зарплата найбільш висооплачуваного бюджетника в США (президента країни Байдена) $400тис. на рік (7 зарплат середнього американця, яка є $58тис. на рік), зарплата кожного з 9 членів Верховного Суду США - $250...258тис. на рік (5 зарплат середнього американця). Все брутто, до сплати податків. Податки сплачуються кожним американцем по одній для всіх прогресивній шкалі, починаючи з 0% при доходах на члена родини менше прожиткового мінімуму.

Пенсія нашому судді призначається не по загальному для всіх Закону про пенсійне страхування, а згідно ст.142 закону про судоустрій і дорівнює "50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді" (С). Тобто не обмежена 16тис.грн на місяць для плебсу згідно закону про пенсійне страхування, а може досягати і 300тис.грн на місяць і при цьому не обкладатися податками.

Що це як не явне порушення ст.24 Конституції "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом"? Перед яким законом? Перед законом про Судоустрій (для панів) чи перед законом про "Загальнодержавне пенсійне страхування" (для плебсу)?

Все так само антиконституційно і в Податковому Кодексі України. Податки не розділені на розвиток і споживання, фактично податки на споживання різні категорії громадян платять різні. Порівняйте фактичні податки на споживання, які сплачують працівники підприємств на загальній системі оподаткування і "спрощенці". ПДВ для підприємств з загальною системою оподаткування, які направлені на фонд оплати праці, сплачуються двічі. В той час якщо направити ці кошти на витрати підприємства, то другої сплати ПДВ не буде. Тобто явне антиконституційне нерівноправ'я громадян і організацій. Якщо вдуматись в формуювання ПКУ, то це означає що робітник такого підприємства прирівнений до кріпака, податки за якого сплачує його господар - підприємство. Але на відміну від кріпака, у нас ще й сам кріпак сплачує податки за себе... Що приводить до фактичного оподаткування праці на рівні 54% від зароблених 100%. Такого немає НІДЕ в демократичному світі.

Можу продовжити і про інші ТОТАЛІТАРНІ реформи Порошенка, наприклад реформа держслужби (2016 рік). Згідно неї він позбувся статусу держслужбовця і докорів в порушенні ст.103 Конституції "Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку". Він став "політичним діячем" і це положення стало йому до фені... Але ж вас, порохоботів, це ж не переконає. Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна, яка принципова неможлива при вашому тоталітарному патроні.
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03.03.2021 11:43 Ответить
Тю. Я був купився на твої гучні заяви: "суди перестали бути судами, податки стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів".
А тепер виявляється, шо "як все було тоталітарне і мафіозне, так і залишилось".
І це лише те, що впадає в очі. Л - логіка.
Стосовно решти можна посперечатися - чи залишилось "так, як і було", чи все-таки змінилось. І хто там був "тоталітарним патроном", а хто ні.
Але вас, "абинепорошенків", факти не переконають. Бо дійсно, "Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна". І саме ви обрали найгірше, що було за всю новітню історію України - ЗЕлене лайно. Їж.ТЕ.
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03.03.2021 12:05 Ответить
Їжте самі своє тоталітарне лайно. Неважливо яке воно шоколадне чи зелене. Важливо лише те, що країна не втратила демократичну перспективу, проголосував ПРОТИ брехні і диктатури, до якої її потенційно міг привести другий термін Пепо. А антидемократичний тоталітарний шлях нашої держави неодмінно би закінчився в обіймах такої самої спорідненої диктатури нашого одвічного ворога. ДумайТЕ (якщо не кремлядь).
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03.03.2021 12:16 Ответить
"проголосував ПРОТИ брехні і диктатури" ©
Бідолаха. Співчуваю. Тебе при тій диктатурі, схоже, запроторили в окопи на сході, де ти кайлом мерзлу землю довбав під окопи. Просто зняли з тролейбуса - і до військомату. Без зайвих пояснень. Як і при будь-якій диктатурі.
Чи, мо, "диктатор" Порох образив тебе тим, що так і не надіслав тобі повістку? І тобі, так само як і Зе, довелось до смертельної втоми, до пролежнів прóсиднів захищати Крим у місцевих кафешках?
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03.03.2021 12:28 Ответить
Таки кремлядь...або зомбі. Мізки зовсім атрофовані. Шкода
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03.03.2021 12:32 Ответить
Навзаєм. Я такої ж думки. Про тебе, звісно, ж.
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03.03.2021 12:34 Ответить
ООновлення системи ППО Києва особистими грошима ПорошенкоОнлайн-послугиОфіційні зарплати зросли в 3 разиППатрульна поліціяПобутова корупція зниженаПорятунок ПриватбанкуПрозорроРРеформа ЗСУССили спеціальних операційСпівпраця з МВФСтабілізація ситуації на фронтіСубсидії для нужденнихТТомосУУкрнафтаУкртатнафтаУкртелеком(Повернуті державі)ЦЦентри надання адмінпослуг
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03.03.2021 09:09 Ответить
Вовка, просыпайся - ты серешь
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03.03.2021 10:01 Ответить
Поставьте сзади писюаниста афроамериканца по фамилии Болт с соответствующим ..... и пусть толкает изо всех сил.
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02.03.2021 23:51 Ответить
Зажми курв.
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03.03.2021 00:17 Ответить
Гадаю краще не просто підштовхувати, а давати регулярно гарні підсрачники. Бо очевидно, що самі не можуть впоратися.
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03.03.2021 00:44 Ответить
_Не могут - это когда хотят, но не получается. А эти враги народа и Украины во-первых - не хотят! Понимаешь разницу?
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03.03.2021 09:27 Ответить
Джо, дай пинка по сильнее Зе-команде!
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03.03.2021 04:53 Ответить
Байден передал привет ЗЕ: - Буду бить сильно но больно 😎
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03.03.2021 07:01 Ответить
Ну тогда капец Украине, на этот раз окончательный!
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03.03.2021 08:32 Ответить
капєц прийде з рашки
так що викиньте з рота росіский ізик.
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03.03.2021 08:39 Ответить
Супрун уже провела реформы, теперь очередь Байдена!
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03.03.2021 08:35 Ответить
Супрун вже би привезла Пфайзер в Україну, а не китайську болтушку
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03.03.2021 08:39 Ответить
З ким Супрун мала проводити реформи?З тими "лікарями,які за хабарі отримали диплом і які дивляться,щоб їм щось у кишеню засунули і то побільше.Результат реформи-це коли лікар отримує свої гроші за реальну діяльнсть,а не за те,що він має диплом,а пацієнт отримує відповідне лікування і відповідальність за це лікування за гроші,які він сплачує у формі податків,або у іншій формі.Система,при якій одні платять податки,а отримати послуги не можуть,а лікарі,що добрі,а що "ніякі"отримують однакові ніщенські зарплати і тільки дивляться за хабарями не має майбутнього і не Супрун це створила.
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03.03.2021 10:10 Ответить
"слуги" или реформы или без поддержки США! Популизм при Байдене не пройдет, как и вы в следующий Парламент Украины.
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03.03.2021 09:24 Ответить
Відверто кажучи, надія залишилися тільки на ЄС і США . Керівництво наше - не може і не хоче, і не вміє.
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03.03.2021 09:28 Ответить
Поки не зникне олігархат, як клас -- нічого доброго в країні не буде.Олігархат і є тою перепоною для реформ, бо вони не хочуть жити по-новому, їх задовільняє те, що їм капає з радянського обладнання ще, вони живуть законами хижаків.Вони купляють президентів і тримають оборону від нового.
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03.03.2021 09:43 Ответить
Видайте 73м відсоткам молотки, хай луплять себе в голову. Оце і буде реформа.
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03.03.2021 09:56 Ответить
Джо!!! ждем официального запроса на выдачу этого Гнилого Поца бени, потом можно говорить про реформы.....
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03.03.2021 10:04 Ответить
А почему американцы называют Медведчука господином?
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03.03.2021 10:16 Ответить
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО В ЖЕСТКОЙ ФОРМЕ, НО ДАЖЕ И В ИЗВРАЩЕННОЙ. ИНАЧЕ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ. Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 7053
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03.03.2021 10:32 Ответить
украинцы готовы к реформам, не готовы чиновники гос. служащие и олигархат Украины, так точнее будет сказано
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03.03.2021 11:24 Ответить
Без изменения системы выборов избавиться от кланово-олигархической системы никак не удастся. Она отточена под интересы олигархата.
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03.03.2021 12:40 Ответить
А именно. Необходимо исключить огромный денежный залог, который является пропускным фильтром в бюллетень только представителям олигархата, а ввести подписи избирателей как пропуск в бюллетень.
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03.03.2021 12:44 Ответить
И на этом этапе необходимо проводить выборы каждый год. Чтобы быстро избавиться от представителей олигархата во власти.
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03.03.2021 12:45 Ответить
раз в год часто, раз в два года выборы - оно
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03.03.2021 13:43 Ответить
Особливо не збуджуйтесь.Це не офіційна позиція адміністрації, а лише особиста думка експосла.
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03.03.2021 12:44 Ответить
диму без вогню не буває.Баді їх треба пи....ти як старе відро ногами
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03.03.2021 12:50 Ответить
Кто то действительно думает , что Байдену важно благосостояние украинцев. Плевать он хотел конкретно на каждого украинца, ему важно что бы Украина и дальше висела на крючке МВФ, и была прокладкой между Россией и Европой.
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03.03.2021 13:04 Ответить
Байден, хоть ты работаешь, убери эту прокладку россию между Украиной и Европой
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03.03.2021 13:46 Ответить
Надо не Украину ! А пане Зеленского подталкивать и желательно фалоимитатором ! ))
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03.03.2021 21:28 Ответить
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