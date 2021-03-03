Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер
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Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена замедлением темпом реформ в Украине готова подталкивать Киев к изменениям даже в жесткой форме.
Об этом бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил во время онлайн-конференции, организованной американско-украинским Деловым советом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - сказал Пайфер.
Он отметил, что на Западе существует определенное беспокойство в связи с замедлением украинских реформ в течение последнего года, паузой в программе МВФ, усиленным влиянием олигархов.
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Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы: "Например, те, что президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, на мой взгляд, хорошо".
Кроме того, экс-посол заметил, что подталкивание украинских реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Америки. "Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и принятия реальных решительных мер для сдерживания коррупции", - акцентировал Пайфер.
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В этой связи он подчеркнул: "Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине".
Напомним, Стивен Пайфер служил послом США в Украине с 1998 по 2000 годы. До этого он работал в посольствах США в Варшаве, Лондоне, Москве и специализировался на европейских делах. Пайфер также был специальным помощником президента Клинтона и возглавлял направление России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности США.
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Після кількох років перерви підприємство «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) повернулося на аргентинський ринок.
Нещодавно було підписано контракт із провідною місцевою компанією Transener S.A., яка займається передачею електроенергії надвисокої напруги. Згідно з документом, українські виробники виготовлять і доставлять три однофазні шунтувальні реактори. Як повідомляють на ЗТР, їхнє устаткування замінить старі зразки на підстанції ET Puelches.
Українське підприємство раніше здійснило цілу низку поставок трансформаторного й реакторного обладнання для аргентинських партнерів. Його присутність на тамтешньому ринку веде відлік з 1970-х років.https://uprom.info/news/cars/zaporizke-*************-vygotovyt-dlya-argentyny-reaktorne-obladnannya/
Але чогось внаслідок ціх "реформ" суди перестали бути судами, податки стали стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів.
Нам потрібні не будь-які реформи. Антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка теж були реформами. Але вони перетворюють країну в тоталітарну недодиктатуру. Країну, якою керує мафія. Нам потрібні демократичні реформи, які не протирічать, а відповідають фундаментальним положенням нашої демократичної Конституції і перетворюють країну з тоталітарної в демократичну державу. В якій всі громадяни РІВНОПРАВНІ і закони для всіх однакові. Де панує принцип ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА і всі закони відповідають Конституції. Де РИНКОВА ЕКОНОМІКА ставить останню крапку в економічній конкуренції суб'єктів ринку, а монополізм підприємств (в т.ч. державних) є незаконним.
подобається в Порошенка?"Відповідаю.Мені подобається те, що Президент ЗРОБИВ, РОБИТЬ І БУДЕ
РОБИТИ.А саме. По літерам.ААрміяАсоціація з ЄСАнтипутинська коаліціяАвтокефаліяАвтоматичне відшкодування ПДВ та інші Антикорупційні заходи
в головних корупційних сферах - Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення,
"площадки обнала саши стоматолога"ББезвізБанківська система очищена від банків-пилососівБюджети обласних центрів виросли в 2 разиБум української музики, кіновиробництва і книговиданняБлагодійність. 1,5 млрд грн. з фонду родини Порошенка на
Армію, інклюзивні програми для дітей та інше.ВЗовнішньополітичний Вектор (вступ в НАТО і ЄС)Введення Європою і США санкцій проти РФВихід з нафто- і газозалежності від РФВихід з економічної кризиВідкриті реєстри власностіВідновлення економічного зростаннявідновлення ВПК
Ну і про "антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка" теж хотілося б почитати.
Читаємо "Закон про Судоустрій" Розділ Х, ст. 24 (підписан Порошенко в 2016) "...Призначити суддям з 1 січня такі оклади":
а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
- для судді Верховного суду (і КС) - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Що при прожитковому мінімумі 2102грн на 1 січня 2020 означає їх оклади (мінімальні зарплати) 63060грн, 105100грн і 157650грн, а з врахуванням доплат за стаж, посаду, наукову ступінь і т.п. має наслідком зарплату Тупицьких і його подільників понад 400 тис.грн на місяць, що в 40 разів перевершує зарплату середнього українця (10700грн). Чого немає ні в одній демократичній країні світу. Зарплата найбільш висооплачуваного бюджетника в США (президента країни Байдена) $400тис. на рік (7 зарплат середнього американця, яка є $58тис. на рік), зарплата кожного з 9 членів Верховного Суду США - $250...258тис. на рік (5 зарплат середнього американця). Все брутто, до сплати податків. Податки сплачуються кожним американцем по одній для всіх прогресивній шкалі, починаючи з 0% при доходах на члена родини менше прожиткового мінімуму.
Пенсія нашому судді призначається не по загальному для всіх Закону про пенсійне страхування, а згідно ст.142 закону про судоустрій і дорівнює "50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді" (С). Тобто не обмежена 16тис.грн на місяць для плебсу згідно закону про пенсійне страхування, а може досягати і 300тис.грн на місяць і при цьому не обкладатися податками.
Що це як не явне порушення ст.24 Конституції "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом"? Перед яким законом? Перед законом про Судоустрій (для панів) чи перед законом про "Загальнодержавне пенсійне страхування" (для плебсу)?
Все так само антиконституційно і в Податковому Кодексі України. Податки не розділені на розвиток і споживання, фактично податки на споживання різні категорії громадян платять різні. Порівняйте фактичні податки на споживання, які сплачують працівники підприємств на загальній системі оподаткування і "спрощенці". ПДВ для підприємств з загальною системою оподаткування, які направлені на фонд оплати праці, сплачуються двічі. В той час якщо направити ці кошти на витрати підприємства, то другої сплати ПДВ не буде. Тобто явне антиконституційне нерівноправ'я громадян і організацій. Якщо вдуматись в формуювання ПКУ, то це означає що робітник такого підприємства прирівнений до кріпака, податки за якого сплачує його господар - підприємство. Але на відміну від кріпака, у нас ще й сам кріпак сплачує податки за себе... Що приводить до фактичного оподаткування праці на рівні 54% від зароблених 100%. Такого немає НІДЕ в демократичному світі.
Можу продовжити і про інші ТОТАЛІТАРНІ реформи Порошенка, наприклад реформа держслужби (2016 рік). Згідно неї він позбувся статусу держслужбовця і докорів в порушенні ст.103 Конституції "Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку". Він став "політичним діячем" і це положення стало йому до фені... Але ж вас, порохоботів, це ж не переконає. Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна, яка принципова неможлива при вашому тоталітарному патроні.
А тепер виявляється, шо "як все було тоталітарне і мафіозне, так і залишилось".
І це лише те, що впадає в очі. Л - логіка.
Стосовно решти можна посперечатися - чи залишилось "так, як і було", чи все-таки змінилось. І хто там був "тоталітарним патроном", а хто ні.
Але вас, "абинепорошенків", факти не переконають. Бо дійсно, "Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна". І саме ви обрали найгірше, що було за всю новітню історію України - ЗЕлене лайно. Їж.ТЕ.
Бідолаха. Співчуваю. Тебе при тій диктатурі, схоже, запроторили в окопи на сході, де ти кайлом мерзлу землю довбав під окопи. Просто зняли з тролейбуса - і до військомату. Без зайвих пояснень. Як і при будь-якій диктатурі.
Чи, мо, "диктатор" Порох образив тебе тим, що так і не надіслав тобі повістку? І тобі, так само як і Зе, довелось до смертельної втоми, до
пролежнівпрóсиднів захищати Крим у місцевих кафешках?
так що викиньте з рота росіский ізик.