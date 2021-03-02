Аваков назвал показания экс-сотрудника белорусского спецназа Макара в деле Шеремета "небезынтересными"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что генпрокурор вскоре примет решение о дальнейших шагах в расследовании уголовного дела, касающегося заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы о том, что за пару лет до убийства Шеремета этот вопрос обсуждался в Беларуси. Этот вопрос заказчиков и "за что?" всегда в этом деле висел. Мы не должны примерять, ложится ли это в расследование. Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаемся вопросом: а какой мотив? И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Шеремет. - Ред.) является неудобным человеком", - сказал Аваков.

Министр напомнил, что с информатором были проведены следственные действия в Украине.

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"Он дал показания. Показания небезынтересные. Еще будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", - подытожил глава МВД.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. 19 января Макар дал показания в Киеве. МИД Беларуси после этого заявил, что располагает аудиоопровержением его показаний. В Нацполиции сообщили, что Макар предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".