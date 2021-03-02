Аваков назвал показания экс-сотрудника белорусского спецназа Макара в деле Шеремета "небезынтересными"
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что генпрокурор вскоре примет решение о дальнейших шагах в расследовании уголовного дела, касающегося заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
"Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы о том, что за пару лет до убийства Шеремета этот вопрос обсуждался в Беларуси. Этот вопрос заказчиков и "за что?" всегда в этом деле висел. Мы не должны примерять, ложится ли это в расследование. Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаемся вопросом: а какой мотив? И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Шеремет. - Ред.) является неудобным человеком", - сказал Аваков.
Министр напомнил, что с информатором были проведены следственные действия в Украине.
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"Он дал показания. Показания небезынтересные. Еще будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", - подытожил глава МВД.
4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. 19 января Макар дал показания в Киеве. МИД Беларуси после этого заявил, что располагает аудиоопровержением его показаний. В Нацполиции сообщили, что Макар предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Пожалуйста, подождите...
Це буде складніше, ніж хода чи 10см різниці в зрості... Але бабло творить дива, я в тебе вірю!
Тому замовляю додаткову партію попкорну та пива
Якщо так, то не нервуй - не усцюся, а якщо ні - зґвалтуй себе сам. Пляшка тобі впоміч
Судя по нервной реакции Авакова и его группы в ВР Украины, НАБУ таки получило какие то данные по контрактам во Франции по закупке вертолетов и катеров. Группа Авакова в ВР начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника. В глобальном плане это больше демонстративный удар по Зеленскому, ибо означает конец всяким планам на получение транша от МВФ.
Это кто патриот?!
Это кто на себя брал ответственность за что либо?
Что? Совсем память напрочь отшибло, напомнить почему его прозвали фейсбучным министром, где и постики даже не оно само косноязычное строчило, а его жополиз-антонина..
Забыли, как в дни майдана оно в Италии у себя на виноградниках отсиживалось?
Забыли как оно с домой и гепой потоки по Харькову и области делили все эти десятилетия?
Забыли, что он так боролся, так боролся, что это именно из-за его саботажа большинство ялынковических шнырей вышло из под международных санкций , а некоторые одиозные негодяи даже им лично призваны обратно в Украину империю под него с Коломойским строить. Портнов и прочие...
Неудивительно тогда почему после стольких лет блужданий и войны с двумя майданами , необучаемые выбирают себе главой страны гадкого и беспринципного скомороха одного из самых худших олигархов Украины
А ну да- и пиарщик он знатный, всегда любит на камеры уже после всего выйти и эффектно наврать о своём непосредственном участии...
Не перекручивайте фактов с Харьковом (где собственно не авак а сам гепа, осознав бесперспективность заигрывания с рашостаном быстро и четко закрыл вопрос с хнр. Да, да тем самым Винницким ягуаром)
А к добробатпм так вообще авак никакого отношения тем более изначально не имел- это были в большинстве своём случае стихийная самоорганизация майдановцев и патриотов, которую сразу же хотелось кому-то возглавить, как например аваку, формально оформив их сотрудниками мвд. Да, частично их финансировали поначалу каломой и корбан из средств Днепропетровской ога и т.д.
А по итогу чем под руководством авака и каломоя «добробаты» занимались, напомнить? Мародерством, вооруженными грабежами убийствами бизнесоппоентов указаных господ и рейдерством. Последнее привело к Иловайского трагедии, когда подчиненые аваку и финансированые каломоем добробаты с куратором хомчаком ринулись отжимать в интересах бени ахметовскую тец рядом с зугресом...
Так что поклоняйтесь ему и дальше. И свечек не жалейте
Тогда почему он позволяет себе комментировать материалы дела без письменного разрешения следователя его ведущего? Или он на такое сослался, а я прослушал?
Да и вообще, как индивид вообще настолько далёкий от юриспруденции, как чорт от ангела позволяет себе открывать свой чёрный рот и рассуждать о таких высоких материях?!
Гнида беспринципная!