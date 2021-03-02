РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12321 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Убийство Шеремета
3 624 30
Аваков (3444) Шеремет (565) Макар Игорь (7)

Аваков назвал показания экс-сотрудника белорусского спецназа Макара в деле Шеремета "небезынтересными"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков назвал показания экс-сотрудника белорусского спецназа Макара в деле Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что генпрокурор вскоре примет решение о дальнейших шагах в расследовании уголовного дела, касающегося заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Совсем недавно мы увидели новый эпизод, когда белорусский товарищ рассказал нам историю, показал нам материалы о том, что за пару лет до убийства Шеремета этот вопрос обсуждался в Беларуси. Этот вопрос заказчиков и "за что?" всегда в этом деле висел. Мы не должны примерять, ложится ли это в расследование. Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаемся вопросом: а какой мотив? И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Шеремет. - Ред.) является неудобным человеком", - сказал Аваков.

Министр напомнил, что с информатором были проведены следственные действия в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Если обвиняемых в убийстве Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции, - Аваков

"Он дал показания. Показания небезынтересные. Еще будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", - подытожил глава МВД.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. 19 января Макар дал показания в Киеве. МИД Беларуси после этого заявил, что располагает аудиоопровержением его показаний. В Нацполиции сообщили, что Макар предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок"

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Сегодня вообще весело...мертвечук, в интервью BBC,вдруг стрынданул,что если в ближайшее время провести выборы,то президентом будет Порошенко...авакян тоже ,в интервью гордону,с чего то начал Пороху подлизывать:"Порошенко не враг Украины...он такие крутые дела для Украины проворачивал,что вообще...".В общем ,далі буде щось)))
показать весь комментарий
02.03.2021 21:25
+5
Антоненку - свободу!!!
показать весь комментарий
02.03.2021 21:48
+5
Аваков прыгает с канала на канал.....только успевает...это значит, что дела в детском саду на Банковой дюже плохи....и что он понял, что , поддерживая на всякий случай штанишки мальчонке с Банковой, одновременно всё-таки напомнить украинцам, что с Порохом он тоже работал....правда Порох, такой сякой не дал ему , огненному защитнику Украины, наложить санкции на мертвечука ещё аж в 2016 году....вот только не поняла из его речи ,а кто будет отвечать за фейковое уголовное дело против ребят по убийству Шеремета?..на том радостном партийном собрании при объявлении на весь мир этих ребят убийцами , никого рядом со счастливым президентом и торжествующим Аваковым не стояло....В европейской, демократической, цивилизованной стране в отставку ушёл бы и президент и главный фальсификатор этого дела , то есть вы, товарищ Аваков.
показать весь комментарий
02.03.2021 23:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
похоже аваков пробашлял журналистам! куда не глянь в новости везде он, директор Галактики просто!!! Аваков назвал показания экс-сотрудник белорусского спецназа Макар в деле Шеремета "небезынтересными" - Цензор.НЕТ 9524
показать весь комментарий
02.03.2021 21:21 Ответить
Та нашёл бы уже каких-нибудь "виноватых" в фабрикации дела и отпустил бы Рифа и остальных. Чем дольше ждёшь - тем больнее будут бить...
показать весь комментарий
02.03.2021 21:22 Ответить
Ну, рюкзаков, тепер в твоїх фальсіфікаторів роботи - як у Тузіка бліх! Тепер треба якось прив'язати Ріфа, Кузьменко та Дугарь до співробітництва з ФСБ.
Це буде складніше, ніж хода чи 10см різниці в зрості... Але бабло творить дива, я в тебе вірю!
Тому замовляю додаткову партію попкорну та пива
показать весь комментарий
02.03.2021 21:24 Ответить
Я щось не те сказав? Чи в Ріфа зріст вже зрівнявся зі зростом людини з камер спостереження? Ба! Може експертиза ходи визнана у всьому світі як неспростовний доказ (на кшалт відбитків пальців чи аналізу ДНК)? А може є прямі та неспростовні докази вини когось із них?
Якщо так, то не нервуй - не усцюся, а якщо ні - зґвалтуй себе сам. Пляшка тобі впоміч
показать весь комментарий
02.03.2021 22:09 Ответить
Не переймайся, то авакян особисто тролити намагається.)
показать весь комментарий
02.03.2021 22:19 Ответить
Сегодня вообще весело...мертвечук, в интервью BBC,вдруг стрынданул,что если в ближайшее время провести выборы,то президентом будет Порошенко...авакян тоже ,в интервью гордону,с чего то начал Пороху подлизывать:"Порошенко не враг Украины...он такие крутые дела для Украины проворачивал,что вообще...".В общем ,далі буде щось)))
показать весь комментарий
02.03.2021 21:25 Ответить
Аваков прыгает с канала на канал.....только успевает...это значит, что дела в детском саду на Банковой дюже плохи....и что он понял, что , поддерживая на всякий случай штанишки мальчонке с Банковой, одновременно всё-таки напомнить украинцам, что с Порохом он тоже работал....правда Порох, такой сякой не дал ему , огненному защитнику Украины, наложить санкции на мертвечука ещё аж в 2016 году....вот только не поняла из его речи ,а кто будет отвечать за фейковое уголовное дело против ребят по убийству Шеремета?..на том радостном партийном собрании при объявлении на весь мир этих ребят убийцами , никого рядом со счастливым президентом и торжествующим Аваковым не стояло....В европейской, демократической, цивилизованной стране в отставку ушёл бы и президент и главный фальсификатор этого дела , то есть вы, товарищ Аваков.
показать весь комментарий
02.03.2021 23:05 Ответить
Весна пришла - бииииигом на поле!
показать весь комментарий
02.03.2021 21:44 Ответить
рифмастер просто греет шконку для рюкзакяна с компанией...
показать весь комментарий
02.03.2021 21:32 Ответить
Ну шо, авакян, всрався?!))) А я ще пам'ятаю харківську філармонію, білий светр, валянки для тьоток під юліною больнічкой... )))
показать весь комментарий
02.03.2021 21:42 Ответить
Абыдна, да?
показать весь комментарий
02.03.2021 21:45 Ответить
Авакян, ти?! Тобі абидна, да?!) Вчи українську, дебіл, бо Закон порушуєш.
показать весь комментарий
02.03.2021 21:50 Ответить
Та я к женским сумочкам равнодушен. Мне не обидно. Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими" - Цензор.НЕТ 1105
показать весь комментарий
02.03.2021 22:16 Ответить
Та понятно, ти ж по рюкзакам.)
показать весь комментарий
02.03.2021 22:21 Ответить
Антоненку - свободу!!!
показать весь комментарий
02.03.2021 21:48 Ответить
А я скажу так, что аваков - самый адекватный политик в Украине. да, не без греха, как и ВСЕ политики, но он, по крайней мере, готов на себя брать ответственность и не отсиживался в стороне, изображая из себя патриота а брал на себя решения. Просрем Авакова - просрем и государтво.
показать весь комментарий
02.03.2021 22:05 Ответить
А я скажу так! Авакян охрєнєл от безнаказанности. Возомніл сєбя мусором всєя України!) Ну-ну, армяшка!)
показать весь комментарий
02.03.2021 22:16 Ответить
А зачем же разжигать национальную рознь на Цензоре?
показать весь комментарий
02.03.2021 22:18 Ответить
А на хрєна ти, тварина авакянська, Україну не поважаєш?! Чому мовою загарбника вєщаєш, порушуючи Закон про Державну Мову?! Шо, всрався, рюкзаканич?!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 22:26 Ответить
Эк тебя калбасит Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими" - Цензор.НЕТ 7374
показать весь комментарий
02.03.2021 22:59 Ответить
Та нє, коли мене заковбасить, то ти, авокянич ,до своєї вілли італійської можеш не дістатися не обісравшись!) До речі, мої близькі родичі поруч мешкають!))) До зустрічі, милий!)
показать весь комментарий
02.03.2021 23:17 Ответить
Завтра, 03.03.2021 г. председатель Европейского союза Charles Yves Jean Ghislaine Michel встретится с руководителем НАБУ Артемом Сытником. так как судя по всему Зеленский решил уволить Сытника по многим причинам, Татаров, расследование по вакцинам, французские дела Авакова, советуем изложить на бумаге все обстоятельства этих дел и передать Шарлю Мишелю.
Судя по нервной реакции Авакова и его группы в ВР Украины, НАБУ таки получило какие то данные по контрактам во Франции по закупке вертолетов и катеров. Группа Авакова в ВР начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника. В глобальном плане это больше демонстративный удар по Зеленскому, ибо означает конец всяким планам на получение транша от МВФ.
показать весь комментарий
03.03.2021 00:07 Ответить
Это кто адекватный?!
Это кто патриот?!
Это кто на себя брал ответственность за что либо?
Что? Совсем память напрочь отшибло, напомнить почему его прозвали фейсбучным министром, где и постики даже не оно само косноязычное строчило, а его жополиз-антонина..
Забыли, как в дни майдана оно в Италии у себя на виноградниках отсиживалось?
Забыли как оно с домой и гепой потоки по Харькову и области делили все эти десятилетия?
Забыли, что он так боролся, так боролся, что это именно из-за его саботажа большинство ялынковических шнырей вышло из под международных санкций , а некоторые одиозные негодяи даже им лично призваны обратно в Украину империю под него с Коломойским строить. Портнов и прочие...
Неудивительно тогда почему после стольких лет блужданий и войны с двумя майданами , необучаемые выбирают себе главой страны гадкого и беспринципного скомороха одного из самых худших олигархов Украины
показать весь комментарий
03.03.2021 00:08 Ответить
Какие вы все умные! А где же вы были в марте-апреле 2014-го? Когда Аваков лично прибыл в Крым, чтоб арестовать Януковича, когда он без капли крови подавил русскую весну в Харькове! Когда он создавал добробаты в МВД! Да если бы не Аваков, то недороссия сегодня была бы по всему юго-востоку! Не нравится Аваков? А кто же был лучше? Что касается ФБ - так это нормальная практика для несовковых политиков, когда они коммуницируют с обществом! Избавляйтесь от совка в своих головах, на дворе 21-й век!
показать весь комментарий
04.03.2021 15:35 Ответить
А еще можно вспомнить уровень доверия к доаваковской милиции (1%) и сегодня к полиции - 40%, а к офицерам громады - 70! А выборы-2019, когда впервые МВД не принимало участия в мутках на стороне власти?
показать весь комментарий
04.03.2021 15:38 Ответить
Господин аваков в указанное вами время и события в фейсбучике сидел и посты клепал, пока остальные пытались сохранить то, что ещё не успели оттяпать.
А ну да- и пиарщик он знатный, всегда любит на камеры уже после всего выйти и эффектно наврать о своём непосредственном участии...
Не перекручивайте фактов с Харьковом (где собственно не авак а сам гепа, осознав бесперспективность заигрывания с рашостаном быстро и четко закрыл вопрос с хнр. Да, да тем самым Винницким ягуаром)
А к добробатпм так вообще авак никакого отношения тем более изначально не имел- это были в большинстве своём случае стихийная самоорганизация майдановцев и патриотов, которую сразу же хотелось кому-то возглавить, как например аваку, формально оформив их сотрудниками мвд. Да, частично их финансировали поначалу каломой и корбан из средств Днепропетровской ога и т.д.
А по итогу чем под руководством авака и каломоя «добробаты» занимались, напомнить? Мародерством, вооруженными грабежами убийствами бизнесоппоентов указаных господ и рейдерством. Последнее привело к Иловайского трагедии, когда подчиненые аваку и финансированые каломоем добробаты с куратором хомчаком ринулись отжимать в интересах бени ахметовскую тец рядом с зугресом...
Так что поклоняйтесь ему и дальше. И свечек не жалейте
показать весь комментарий
12.03.2021 08:18 Ответить
Объясните мне кто-нибудь : какой процессуальный статус в деле Шеремета у бениной обслуги???
Тогда почему он позволяет себе комментировать материалы дела без письменного разрешения следователя его ведущего? Или он на такое сослался, а я прослушал?
Да и вообще, как индивид вообще настолько далёкий от юриспруденции, как чорт от ангела позволяет себе открывать свой чёрный рот и рассуждать о таких высоких материях?!
Гнида беспринципная!
показать весь комментарий
03.03.2021 00:00 Ответить
 
 