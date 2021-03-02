США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Под санкции минфина США за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального в России попали семь чиновников и три организации.
Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Под санкции попали:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- глава ФСИН Александр Калашников;
- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
- генпрокурор Игорь Краснов;
- заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
- заместитель министра обороны Павел Попов;
- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Читайте на Цензор.НЕТ: США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ
Кроме того, под санкции попали организации:
- 27-й научный центр минобороны РФ;
- 33-й центральный НИИ минобороны РФ;
- НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным СМИ, именно там во времена СССР разработали боевое отравляющее вещество "Новичок", которое нашли в пробах Навального.
Также на Цензор.НЕТ: Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ
В списке ведомства также фигурируют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ), которые США уже включили в санкционный список ранее на других основаниях.
Пожалуйста, подождите...
Там еще есть длинный список технологий,
в том числе космических которые -
от сегодня тоже под запретом передачи...
ЦН так старався, анонси від учора робив.
Шось не бачу картинок і іконок.
попавших под запрет технологий...
На Київщині, в Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій НГУ пройшли спеціальні курси снайперів. Учасники курсів зосередились на освоєнні напівавтоматичної снайперської гвинтівки українського виробництва UAR-10 та практичних вправах стрільб з неї по спеціальним мішеням. За діями інструкторів та спецпризначенців спостерігали представники операції UNIFIER Збройних сил Канади в Україні - вивчали систему навчання і оцінювання підготовки снайперів та надавали дорадчу допомогу.
UAR-10 - напіватоматична снайперська гвинтівка під патрон за стандартом НАТО 7,62х51 від української компанії UKROP, яка має кучність до 1 кутової хвилини, для розуміння це трохи меньше 30 мм на 100 метрів. Ця гвинтівка вже знаходиться на озброєнні українського війська.
ФОТО.ВІДЕО. https://defence-ua.com/army_and_war/jak_v_natsionalnij_gvardiji_ukrajini_osvojujut_snajperskoji_gvintivki_ukrajinskogo_virobnitstva_uar_10_video-3024.html
это 1 дюйм на 100 ярдов то есть 2.54 см отклонение на дистанции 91 метр
Для снайперства далее 400 метров надо обычный ручной затвор