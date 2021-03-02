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Новости За рубежом
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Россия (91316) санкции (10623) США (23209) Навальный (825)

США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов

Под санкции минфина США за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального в России попали семь чиновников и три организации.

Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Под санкции попали:

- директор ФСБ Александр Бортников;

- глава ФСИН Александр Калашников;

- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

- генпрокурор Игорь Краснов;

- заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

- заместитель министра обороны Павел Попов;

- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Читайте на Цензор.НЕТ: США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ

Кроме того, под санкции попали организации:

- 27-й научный центр минобороны РФ;

- 33-й центральный НИИ минобороны РФ;

- НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным СМИ, именно там во времена СССР разработали боевое отравляющее вещество "Новичок", которое нашли в пробах Навального.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ

В списке ведомства также фигурируют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ), которые США уже включили в санкционный список ранее на других основаниях.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Наверное расчет на то, что хйл задохнется, когда будет над такими санкциями ржать
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02.03.2021 21:42
+9
Такі санкції нічого москалям не зроблять.Абсолютно нічого.
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02.03.2021 21:38
+5
Офигенные санкции. Ну теперь рашке точно хана.
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02.03.2021 21:40
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США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов - Цензор.НЕТ 2616 США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов - Цензор.НЕТ 2616 США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов - Цензор.НЕТ 2616
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02.03.2021 21:37 Ответить
Это часть только часть перечня...
Там еще есть длинный список технологий,
в том числе космических которые -
от сегодня тоже под запретом передачи...
США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов - Цензор.НЕТ 9025
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02.03.2021 22:06 Ответить
а хейло хде? хейло и его выводок первым пунктом, плиз!
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02.03.2021 23:13 Ответить
Да нет у них на себя счетов в Евросоюзе ,а год ,два на Мальдивы поездят .
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03.03.2021 09:02 Ответить
Такі санкції нічого москалям не зроблять.Абсолютно нічого.
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02.03.2021 21:38 Ответить
Рассмешат.
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02.03.2021 22:06 Ответить
США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов - Цензор.НЕТ 9938Не пали =перемогу= і =здобутки=.

ЦН так старався, анонси від учора робив.
Шось не бачу картинок і іконок. США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов - Цензор.НЕТ 9938
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03.03.2021 02:08 Ответить
Офигенные санкции. Ну теперь рашке точно хана.
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02.03.2021 21:40 Ответить
там еще есть длинный список
попавших под запрет технологий...
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02.03.2021 22:07 Ответить
Наверное расчет на то, что хйл задохнется, когда будет над такими санкциями ржать
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02.03.2021 21:42 Ответить
Чиво ржоте ??? США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов - Цензор.НЕТ 9084
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02.03.2021 21:50 Ответить
Несмешные клоуны...
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02.03.2021 21:50 Ответить
Потужні санксії,такі потужні шо завтра все ринок росії впаде,тху срамота одним словом.Походу Байден починає робити вигляд що щось робить,а реально просто пшик
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02.03.2021 21:54 Ответить
смішні санкції... США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов - Цензор.НЕТ 5448
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02.03.2021 21:54 Ответить
не смешите людей заходил на кацапские сайты они наоборот радуются что мусоров и фсб прикрутили и высших чинов говорят побольше таких санкций
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02.03.2021 22:01 Ответить
Ты думаешь, что у тех челов есть счета за кордоном, и они там отдыхают?
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02.03.2021 22:09 Ответить
думаю нет, поэтому то все фигня, даже если и были бы пострадали бы именно те челы персонально а не вся страна ну ее экономика имеется ввиду а это не важно на обычном ватнике это не сказится на экономике также поэтому кацапы не боятся а нужно ударять по секторальным но импотенты с Европы продолжают осуждать эскалацию на Донбасе и Навального но трубу поток 2 все равно строят то другое поэтому что от сша что от европы санкции не принесут ничего разве неудобства фсб шникам зам обороны зам помощника обороны и тд а такое даже простым кацапам в радость
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02.03.2021 22:16 Ответить
Nikolai Chizhevsky Этим перцам и так запрещен выезд в частном порядке, они что, брюхо греть в Майами поедут?))) А иностранные счета, это фантастика. Вывод, санкции - мертвая тусовка. Травонуть Навального, можно еще раз, для прикола.
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02.03.2021 22:24 Ответить
Ну типа, рукожопые, нормальную отраву сделать не могут.
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02.03.2021 22:26 Ответить
Для пути люди в этом списке - пыль, а вот по друзьям олигархам нанести бы удар, это да, это было бы эффективно
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02.03.2021 22:03 Ответить
так не наносят уже давно предлагают у Пескова родные в Париже накласть санкции арест счетов также много детишек учатся не в москве а Лондоне там им крылья пообрезать и вернуть домой или заморозить рос олигархов счета а они боятся этого но это ничего не делают
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02.03.2021 22:19 Ответить
Лечиться на рассии у врачей-коновалов достаточно большая неприятность, а западная прогрессивная медицина для подсанкционных личностей уже недоступна.
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02.03.2021 22:08 Ответить
И никогда не была доступна, не рвались они. Кого помню, Раиса Горбачева в ФРГ лечилась, Царство Небесное.
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02.03.2021 22:12 Ответить
Як в Нацгвардії України освоюють снайперські гвинтівки українського виробництва UAR-10.

На Київщині, в Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій НГУ пройшли спеціальні курси снайперів. Учасники курсів зосередились на освоєнні напівавтоматичної снайперської гвинтівки українського виробництва UAR-10 та практичних вправах стрільб з неї по спеціальним мішеням. За діями інструкторів та спецпризначенців спостерігали представники операції UNIFIER Збройних сил Канади в Україні - вивчали систему навчання і оцінювання підготовки снайперів та надавали дорадчу допомогу.

UAR-10 - напіватоматична снайперська гвинтівка під патрон за стандартом НАТО 7,62х51 від української компанії UKROP, яка має кучність до 1 кутової хвилини, для розуміння це трохи меньше 30 мм на 100 метрів. Ця гвинтівка вже знаходиться на озброєнні українського війська.

ФОТО.ВІДЕО. https://defence-ua.com/army_and_war/jak_v_natsionalnij_gvardiji_ukrajini_osvojujut_snajperskoji_gvintivki_ukrajinskogo_virobnitstva_uar_10_video-3024.html
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02.03.2021 22:10 Ответить
AR-10 она же AR-308 не я является "снайперской" - независимо от качества ствола движение затвора и газов не позволяет сделать кучность лучше 1 угловой минуты - 1 MOA
это 1 дюйм на 100 ярдов то есть 2.54 см отклонение на дистанции 91 метр
Для снайперства далее 400 метров надо обычный ручной затвор
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02.03.2021 22:53 Ответить
хня..- это не снайп-оружие..((= на 1км линейно 30см.. (это без учета ветер-давление-влажность)((((
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03.03.2021 00:19 Ответить
Директор ФСБ это очень прикольно, так же как и генеральный секретарь галактики или председатель танковой армии.
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02.03.2021 22:34 Ответить
В ФБР директор и в ЦРУ.
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03.03.2021 00:43 Ответить
Санкции из АДА США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов - Цензор.НЕТ 7327
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02.03.2021 23:27 Ответить
Главное чтоб внешний враг был, как для тех, так и для этих!
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03.03.2021 05:36 Ответить
Всё Зло в мире от Путина. Ууууу вражина, ненавижу!
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03.03.2021 05:38 Ответить
еще немного полезных санкций
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03.03.2021 06:26 Ответить
Санкции против ряда крупных чиновников, тем более силовых и судебных органов ничего не даст. По сути они и так не выездные, а их счета оформлены на подставных лиц. Как минимум санкции должны касаться не только их но и членов их семьи ( в широком понимании этого слова). кроме этого санкционный список мал по числу.. туда нужно было бы внести 50-60 фамилий как минимум. Да и вообще санкции кроме этого должны касаться и самого государства, потому что это личная вотчина Путина и его преступной шайки.. Разговоры о том что мол это не должно коснуться " простых" людей. Полная чушь. Эти люди голосовали за эту преступную власть, они были в восторге после войны в Грузии и захвате Крыма и Донбасса. Так пуская тоже платят как минимум "холодильником" и нахождением за " железным занавесом".
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03.03.2021 07:24 Ответить
Эти санкции пиндосы с гейропецами ввели за отравление лёхи подвального, дибилы, блд. Я б на их месте этих кацапов наоборот премировал бы, пусть травят друг друга как можно больше. Меньше уродов, больше кислорода !!! США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов - Цензор.НЕТ 8026
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03.03.2021 09:57 Ответить
 
 