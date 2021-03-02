США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов

Под санкции минфина США за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального в России попали семь чиновников и три организации.

Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Под санкции попали:

- директор ФСБ Александр Бортников;

- глава ФСИН Александр Калашников;

- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

- генпрокурор Игорь Краснов;

- заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

- заместитель министра обороны Павел Попов;

- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

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Кроме того, под санкции попали организации:

- 27-й научный центр минобороны РФ;

- 33-й центральный НИИ минобороны РФ;

- НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным СМИ, именно там во времена СССР разработали боевое отравляющее вещество "Новичок", которое нашли в пробах Навального.

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В списке ведомства также фигурируют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ), которые США уже включили в санкционный список ранее на других основаниях.