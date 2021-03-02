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Новости Политика Украины
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Украина приветствует санкции ЕС против чиновников РФ из-за преследования Навального и рассчитывает на подобное из-за Крыма, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина приветствует санкции ЕС против чиновников РФ из-за преследования Навального и рассчитывает на подобное из-за Крыма, - МИД

Евросоюз 2 марта ввел санкции против российских чиновников из-за уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Согласно официальному журналу ЕС, ограничения коснулись главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Европейского союза впервые применить новый глобальный санкционный механизм против указанных российских чиновников и заявило, что рассчитывает также на введение подобных ограничений за подавление прав и свобод на Крымском полуострове.

"Отмечаем тот факт, что новый санкционный режим заработал в очень сжатые сроки. Он может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы нашего государства с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины, восстановления ее территориальной целостности в международно признанных границах. Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным", - сказано в заявлении пресс-службы МИД.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

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Автор: Анна Судак
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такие санкции как мертвому препарки,Европа тихо ложится под *****...все как было перед второй мировой с Гитлером
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02.03.2021 21:48 Ответить
Для початку перша леді Лєна (прости, Господи) повинна перестати платити податок на нерухомість у Криму, як і комунальні послуги у б'юджет окупантів. Тобто ввести такі собі санкції, як дружина українського президента. Потім можна вимагати введення санкцій від Євросоюзу.
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02.03.2021 21:49 Ответить
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения. Источник: https://censor.net/ru/n3251085
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Т. е. ничего , эти санкции, не предусматривают. Интересно, ЕС, консультировался с Кремлем, о введении этих "санкций"
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02.03.2021 21:58 Ответить
Европейскому союзу глубоко насрать и на Навального, и на Крым, и на всё остальное, что не является частью ЕС. Чиновников ЕС интересует благополучие и спокойствие собственного электората, которому не очень нравится, когда сильный обижает слабого и прочая несправедливость, от которой у сытого и довольного жизнью человека портится настроение. Поэтому вводятся чисто символические санкции, дабы умиротворить собственный электорат, мол выбросьте из головы, пусть ваша совесть спит спокойно, а вы наслаждайтесь жизнью - мы (чиновники ЕС) обо всём как бы позаботились.
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02.03.2021 22:12 Ответить
Примитивно, высосано из пальца. Но я не оправдываю инфантильности ЕС.
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03.03.2021 02:25 Ответить
Весьма глубокомысленно, т.к. высосано из детородного органа бешеной обезьяны.
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03.03.2021 11:13 Ответить
 
 