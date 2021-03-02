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Новости Политика Украины
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вакцина (3815) Зеленский (16565) санкции (10623) Навальный (825) кнопкодавство (102) Шарий Анатолий (220) Слуга народа (2548)

Новости 2 марта: Зеленский сделал прививку, Шария внесли в базу розыска МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новости 2 марта: Зеленский сделал прививку, Шария внесли в базу розыска МВД

Президент сделал прививку, Шарий попал в розыск, в Раде установили сенсорную кнопку, Россия - под санкциями ЕС и США из-за отравления Навального, - главные новости Украины и мира 2 марта.

Зеленский сделал прививку

Президент вакцинировался от COVID-19 препаратом Oxford/Astrazeneca из Индии во время посещения передовой. "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы", - обратился Зеленский к украинцам. Президент пояснил, что хоть уже и болел коронавирусом, уровень антител у него - очень низкий, а потому он решил сделать прививку.

Вакцина задерживается

Поставка в Украину китайской вакцины от коронавируса задерживается, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Она должна приехать 6 марта, но вряд ли будет к этому сроку. Тем временем стало известно, что в рамках механизма COVAX наша страна до конца мая должна получить 1,7 млн доз вакцин AstraZeneca производства Великобритании и Индии. Степанов подчеркивает, что британская и индийская вакцина абсолютно одинаковы.

Шария внесли в базу розыска МВД

Шарий находится в списке "лиц, скрывающихся от органов власти" с 16 февраля 2021 года. Местом исчезновения пропагандиста правоохранители указали Киев.

"Слуги народа" создают молодежное крыло

"Зе!Молодежка" должна объединить активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского, - пояснил лидер партии Александр Корниенко. Молодежное крыло СН займется реализацией законопроекта "Об основных принципах молодежной политики", который зарегистрирован в парламенте.

Конец эпохи кнопкодавства

В Раде установили сенсорную кнопку - ее работу продемонстрировал журналистам председатель ВР Дмитрий Разумков. "Я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня будем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавит в стенах Верховной Рады ни мы, ни вы просто уже не сможем", - сказал нардеп.

ЕС и США ввели санкции против РФ за отравление Навального

Под санкции Евросоюза попали четверо высших российских чиновников, под санкции США - семеро и три организации. США отдельно отметили, что, по их данным, отравление Навального организовала ФСБ.

Украина приветствует санкции ЕС против чиновников РФ из-за преследования Навального и рассчитывает на подобное из-за Крыма.

Львовянку могут посадить на 7 лет за рассылку интимных фото

Женщина снимала себя на смартфон, выкладывала фото и видео в телеграм-канале и предлагала пользователям платную подписку. Ее обвинили в изготовлении порнографии и могут посадить на 7 лет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
А что витамины стали прививкой? А ну да переболевших можно прививать витаминами.
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02.03.2021 22:03
+4
вакцинація на передовій

Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 2404
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02.03.2021 22:15
+3
Весна прийде - ширятись будемо.(Янелох-43) Новости 2 марта: Зеленский сделал прививку, Шария внесли в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 7560
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02.03.2021 22:09
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Правила форума Совет форумчан
А что витамины стали прививкой? А ну да переболевших можно прививать витаминами.
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02.03.2021 22:03 Ответить
Ну если это брехловое ослиное мудило соврало о месте прививки ,там до передка 15-20 км то почему бы ему не соврать и о самой прививке , ему вполне глюкозу могли уколоть под видом вакцины .Верить Ослу в принципе может только такой же осел или имбецил.
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02.03.2021 22:05 Ответить
Какую вакцину, какую глюкозу?! Его опять от наркоты прокапывали.
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02.03.2021 22:42 Ответить
Бубу чимось ширнули, шаріка кудись внесли. Зелені будні... Вони такі. Весна однако!)
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02.03.2021 22:06 Ответить
Весна прийде - ширятись будемо.(Янелох-43) Новости 2 марта: Зеленский сделал прививку, Шария внесли в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 7560
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02.03.2021 22:09 Ответить
вакцинація на передовій

Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 2404
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02.03.2021 22:15 Ответить
Лучше бы наоборот: Шарий сделал бы прививку (от бешенства, конечно же), а Зеленского внесли бы в базу розыска.
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02.03.2021 22:26 Ответить



Андрей
Луганский

@lugabeg2


Цифры говорят сами за себя! Ситуация с Ковидом в стране очень плохая. Массовой вакцинации нет и не планируется. Безвиз с ЕС накрывается медным тазом. Все это результат выборов Президента и Парламента.
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02.03.2021 22:36 Ответить
Безвіз на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи.
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02.03.2021 23:06 Ответить
Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 6044
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02.03.2021 22:44 Ответить
Не вірю! Щоб це самозакохане до параної сцикло дало собі вколоти якусь заразу?! Я швидше повірю,що він перехворів навмистно щоб виробити антитіла чим вколоти собі навіть Pfizer вакцину.
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02.03.2021 22:51 Ответить
Так, воно, звичайно не хворіло. Бо зараза до зарази не лип не. Прознущалося з українців з фєофанії, а ви докажіть, шо воно не хворіло за ваші гроші.
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02.03.2021 23:05 Ответить
Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 8850
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02.03.2021 23:04 Ответить
 
 