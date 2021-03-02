Новости 2 марта: Зеленский сделал прививку, Шария внесли в базу розыска МВД

Президент сделал прививку, Шарий попал в розыск, в Раде установили сенсорную кнопку, Россия - под санкциями ЕС и США из-за отравления Навального, - главные новости Украины и мира 2 марта.

Зеленский сделал прививку

Президент вакцинировался от COVID-19 препаратом Oxford/Astrazeneca из Индии во время посещения передовой. "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы", - обратился Зеленский к украинцам. Президент пояснил, что хоть уже и болел коронавирусом, уровень антител у него - очень низкий, а потому он решил сделать прививку.

Вакцина задерживается

Поставка в Украину китайской вакцины от коронавируса задерживается, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Она должна приехать 6 марта, но вряд ли будет к этому сроку. Тем временем стало известно, что в рамках механизма COVAX наша страна до конца мая должна получить 1,7 млн доз вакцин AstraZeneca производства Великобритании и Индии. Степанов подчеркивает, что британская и индийская вакцина абсолютно одинаковы.

Шария внесли в базу розыска МВД

Шарий находится в списке "лиц, скрывающихся от органов власти" с 16 февраля 2021 года. Местом исчезновения пропагандиста правоохранители указали Киев.

"Слуги народа" создают молодежное крыло

"Зе!Молодежка" должна объединить активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского, - пояснил лидер партии Александр Корниенко. Молодежное крыло СН займется реализацией законопроекта "Об основных принципах молодежной политики", который зарегистрирован в парламенте.

Конец эпохи кнопкодавства

В Раде установили сенсорную кнопку - ее работу продемонстрировал журналистам председатель ВР Дмитрий Разумков. "Я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня будем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавит в стенах Верховной Рады ни мы, ни вы просто уже не сможем", - сказал нардеп.

ЕС и США ввели санкции против РФ за отравление Навального

Под санкции Евросоюза попали четверо высших российских чиновников, под санкции США - семеро и три организации. США отдельно отметили, что, по их данным, отравление Навального организовала ФСБ.

Украина приветствует санкции ЕС против чиновников РФ из-за преследования Навального и рассчитывает на подобное из-за Крыма.

Львовянку могут посадить на 7 лет за рассылку интимных фото

Женщина снимала себя на смартфон, выкладывала фото и видео в телеграм-канале и предлагала пользователям платную подписку. Ее обвинили в изготовлении порнографии и могут посадить на 7 лет.