ГБР в 2020-2021 годах направило в суд обвинительные акты относительно 283 военнослужащих. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало отчет по результатам расследования военных преступлений в 2020-2021 годах. Среди них - катастрофа самолета Ан-26 в Харьковской области, взрывы военных складов в Сватово дело о закупке некачественных бронежилетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"Львиная доля уголовных производств, расследованных ГБР, приходится на военные преступления. Эта категория преступлений включает значительное количество статей Уголовного кодекса Украины - от самовольного оставления воинской службы до небрежного отношения к военной службе, последствия которого могут быть самые разнообразные", - говорится в сообщении.

В частности, следователи бюро направили в суд обвинительные акты по более 250 военнослужащих по обвинению в нарушении порядка подчиненности (28 производств), уничтожении, повреждении или потере военного имущества (72 производства), завладении оружием и боеприпасами (4 производства), небрежном отношении к службе ( 30 производств) и через другие преступления.

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При этом ГБР участвует в расследовании и других дел. В частности, причин и обстоятельств катастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Тогда погибли 26 военнослужащих, еще один получил ранения.

В процессе расследования следователи ГБР осмотрели место падения самолета, изъяли его обломки, собрали биологические образцы и провели 135 различных экспертиз. Кроме того, они допросили потерпевших родственников всех погибших в авиакатастрофе, выжившего военнослужащего и более 70 других свидетелей, а также изъяли документы относительно технического состояния самолета Ан-26, организации и проведения учебных полетов курсантов.

По результатам предварительного расследования следователи ГБР сообщили о подозрении командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины за совершение военного уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины; бывшему командиру воинской части за совершение военных уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины и руководителю полетов, которые происходили 25.09.2020 в воинской части, за совершение военного уголовного преступления, предусмотренного по ст. 416 УК Украины.

Двое военнослужащих по решению суда до сих пор содержатся под стражей. Расследование дела продолжается.

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Кроме того, следователи ГБР расследуют обстоятельства взрывов 29 октября 2015 года на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины, расположенного в пгт Сватово. Из-за взрывов погибли трое военнослужащих ВСУ и гражданское лицо, а сумма причиненного ущерба составила более 134 миллионов гривен. Следствие ведется по ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 426 и ч. 3 ст. 425 УК Украины.

По результатам предварительного расследования ГБР пришло к выводу, что причиной взрывов стал сброшенное с беспилотника зажигательное устройство.

В феврале 2021 года следствие сообщило о подозрении двум лицам за совершение военных уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Следователи столичного территориального управления ГБР завершили досудебное расследование по факту закупки чиновниками Минобороны некачественных бронежилетов марки "Корсар МИД-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и не способны защитить от пули. При этом следствие считает, что чиновники МО и представители компании-поставщика знали, что в случае намокания в ткани бронежилетов меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства.

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"В октябре 2020 следователи ГБР сообщили о подозрении генерал-лейтенанту - бывшему заместителю Министра обороны Украины и еще семи фигурантам уголовного производства, среди которых генерал-майор - бывший начальник одного из главных управлений Министерства обороны Украины, его заместители, а также основатель предприятия-производителя бронежилетов, который через заместителя Министра обороны лоббировал интересы своего предприятия", - сообщили в бюро.

Сейчас идет открытие материалов дела стороне защиты. После ознакомления с ними подозреваемых и их адвокатов в суд будет направлен обвинительный акт.

Следователи ГБР также проводили досудебное расследование и в ряде других дел - в частности, из-за вымогательства начальником отдела Минобороны у предпринимателя взятки в обмен на содействие в участии в тендере, нанесение государству ущерб на сумму более 11 млн гривен при строительстве казарм в Одесской области, повреждения и кражи частей радиостанции стоимостью почти в миллион гривен, закупки непригодных для использования шин производства 1980-х годов для бронетранспортеров.

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