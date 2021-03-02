Русскоязычный канал оштрафовали в Латвии на 16 тыс. евро за ложь о коронавирусе
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В Латвии Нацсовет по электронным СМИ оштрафовал Первый Балтийский канал, в программах которого говорилось, что COVID-19 - инфекция с низким уровнем заражения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на балтийское издание Delfi.
Совет пришел к выводу, что канал распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.
Так, в программах "Здоровье" и "Жить здорово" распространялись ложные утверждения о том, что коронавирус - инфекция с низким уровнем заражения. Ложность этой информации подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактике и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения.
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Канал оштрафован на максимальную сумму 10 000 евро за нарушение в передаче от 27 декабря "Здоровье" и на 6000 евро за нарушение в программе "Жить здорово" от 30 декабря.
Пожалуйста, подождите...
на собі перевірили? чи як? в ході якого експерименту? чи, якщо МОЗ щось підтверджує, то просто треба вірити? не знаю щодо латвійського, а нашому я б не вірив ні за що
усі ГРВІ однаково заразні: при тісному тривалому контакті вірогідність зараження майже 100%, при дистанціюванні - нульова
і кір, до речі, набагато більш контагіозний
Якщо цілуватися з хворою людиною, ймовірність підхопити будь-яке ГРВІ 100%. Якщо нікого до себе не підпускати ближче 2 метрів - біля 0%. Це з точки зору абсолютного підходу.
Якщо ж розглядати ВІДНОСНО, то порівняно з кором, то ковід - таки малозаразна хвороба.
У ковид-19 оно 3,3-5,7.
У сезонного гриппа 0,9-2,1
У свиного гриппа 2009 1,2-1,6
У ОРВИ 0,19-1,1
У MERS 0,3-0,8
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number
Так что среди схожих заболеваний ковид самый заразный.Кацапы и Вы врете синхронно.
"У ковид-19 оно 3,3-5,7."
Це ти брешеш (чи твої недолугі джерела), бо в новинах різних країн регулярно повідомляють про те, що деінде R0 стає, наприклад, меншим одиниці.
Перше, що трапилось на очі в гуглі.
https://www.medias24.com/covid-19-le-taux-de-reproduction-se-stabilise-a-0-98-au-maroc-17027.html
На. ******* фактчекер.
При тісному контакті і у ковіда, і у грипа, і у будь-якої ГРВІ він "зашкалює".
В умовах "карантину" однаково низький (відносно). І тільки через те, що люди бояться скупчуватися і багато контактувати.
Тому ще раз. Поцікався, як в принципі він розраховується. Точної формули не існує. Існують методи моделювання, які далеко не є ідеальними, і часто не відповідають реальності. І за ними дають певні ОЦІНОЧНІ значення.
Більше того дані по ковіду спираються на результати гівнотестів. Щодо цього повторюватися не буду. Ти все сам добре знаєш.
Бо R0, надане в наукових статтях розраховують за схожими методиками.
Наприклад
High Contagiousness and Rapid Spread of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
Прочитай сам і передай своїм улюбленим кацапам.
причем сосед моложе меня (ему 47 лет) и он рассказал жуткие вещи:
1) на своем рентгене он увидел, что его легкие все в дырочку, как решето
2) он пролечился в больнице 47 дней и потратил 17000 грн (это минимум, другие тратили больше)
3) антибиотиками он сорвал себе желудок и заработал колит (бегает какать по 7 раз в день поносом)
4) жутко похудел и постарел
5) с его слов,он видел как в COVID отделении больные лежащие на ИВЛ, дрались за маски, когда на всех не хватало кислорода
перше питання
перехворів ЧИМ і як підтверджено діагноз?
при ковідній пневмонії ШВЛ вбиває, досить писати про те, в чому ти ні біса не розумієш
1) когда соседа забрала скорая с температурой под 40,ему сделали тест на covid и он оказался положительным
2) на ШВЛ он не лежал
3) вся его семья (в отличие от него) переболела в легкой форме, дома на самоизоляции
Це ти дивний. Тести дають дуже багато хибнопозитивних результатів. І це давно відомо людям, що мають джерела інформації окрім дебіловізора та недоЗМІ.
Так що він міг хворіти однією з давно відомих хвороб, а не "ковідом", збудника якого жодний вчений досі не ізолював та не виділив в чистому вигляді.
"на ШВЛ он не лежал"
а інші лежали, і дарма, пухом їм земля
"вся его семья (в отличие от него) переболела в легкой форме, дома на самоизоляции"
та невже? така сама ситуація у 99,5% тих, у кого срані гівнотести показують нібито позитивний результат, і що це доводить?
Назви хоч одну інфекційну хворобу за останні 50 років, якою за один рік захворіло більше мільйона українців?
Або хоч одну інфекційну хворобу від якої померло 27 тисяч українців за рік?
Чув вже? У Великобританії в цьому році "офіційно зареєстровано" нуль випадків зараження грипом. Ти і твої господарі серйозно вважають, що в це можна повірити?)
по-перше, смертність - це випадкова величина, що піддається флуктуаціям
по-друге, 6.1% - це не те значення, яке когось із мізками може вразити
по-третє, в тебе не має жодних доказів, що цей приріст у 6.1% спричинений саме "ковідом"
навіть в офіційних звітах не зважуються зв'язати із ковідом більше третини надлишкової смертності, хоча що можна зробити з вигаданою хворобою, для якої навіть не доведено існування збуднику, і не проведено перевірку "золотого стандарту"?
по-четверте, карантин вбиває
потрібні подробиці, чи ти й сам все знаєш?
До речі, на початку 2019 року, коли епідемії ковіду ще не було і в місяці,тільки вона починалася, смертність 2020 року була нижчою за смертність 2019.
Уся теоретична база по ковіду спирається на брехню, сліпу віру в цю брехню і трохи комп'ютерного моделювання.
Загальна смертність в Україні, сумарно з усіх причин.
Дані Держстату, надані ЄвроПравді
2019 рік 2020 рік % від 2019
лютий 47891 47128 98%
березень 49177 48326 98%
квітень 47879 46313 97%
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/15/7111118/
Так що, після впровадження карантину смертність в Україні зменшилася. Бо смертність від ковіду тоді була ще незначна.
Притомні лікарі одразу сказали, що масковий режим з часом призведе до проблем і хвороб дихальної системи. І вже деякі продавці зізнались мені, що проблеми таки з'явились, тим більші, чим довше не знімається маска.
"смертність від ковіду"
Вона і зараз незначна, а точніше відсутня. Люди вмирають від давно відомих хвороб (як то пневмонія), але гівнотести дають змоги вішати на кожного "ковід".
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960421/Weekly_Flu_and_COVID-19_report_w6.pdf
беззаперечно свідчить про те, що Ви збрехали.
Це все вкотре беззаперечно свідчить, що ти абсолютно некомпетентний в тому, що пишеш. Але продовжиш писати свою маячню, бо тобі за це срібняками платять.
До речі, мамка твоя вже вкололася отрутою?
До речі, ти вже почхав соплями з вірусами на своїх діточок?
А ти там колися і сподівайся на специфічні антитіла.
Dr Vanessa Saliba, head of flu at PHE, told The Independent: "The decrease in flu cases this year is likely due to changes in our behaviour, such as social distancing, face coverings and handwashing, as well as the reduction in international travel.
"In England, more than 15 million p
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Афигеть.. Жить оказывается - здорово.. а здорово жить - ещё лудше!! А вот профессор один в журнале "Наука и жить" , да, писал, сердце самогонкой вылечил.. - да подшивку можно взять...