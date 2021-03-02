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Русскоязычный канал оштрафовали в Латвии на 16 тыс. евро за ложь о коронавирусе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Русскоязычный канал оштрафовали в Латвии на 16 тыс. евро за ложь о коронавирусе

В Латвии Нацсовет по электронным СМИ оштрафовал Первый Балтийский канал, в программах которого говорилось, что COVID-19 - инфекция с низким уровнем заражения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на балтийское издание Delfi.

Совет пришел к выводу, что канал распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.

Так, в программах "Здоровье" и "Жить здорово" распространялись ложные утверждения о том, что коронавирус - инфекция с низким уровнем заражения. Ложность этой информации подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактике и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения.

Также на Цензор.НЕТ: Кремлевского пропагандиста Соловьева объявили персоной нон-грата в Латвии за "глорификацию нацизма"

Канал оштрафован на максимальную сумму 10 000 евро за нарушение в передаче от 27 декабря "Здоровье" и на 6000 евро за нарушение в программе "Жить здорово" от 30 декабря.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Гарненько кацапам по губам провели
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02.03.2021 23:13
+6
так бы прямо и сказал: кацапам больше веришь чем латвийцам! Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 895
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02.03.2021 23:12
+5
опять ватники без премии останеться, но их можно дресировать, в принцыпе никто и поганого слово боиться сказать в сторону Украины, ведь за такие ляпы закрываеться контора и штрафом не отделаеться.
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02.03.2021 23:05
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кацап звиздит - теряет деньги
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02.03.2021 22:58 Ответить
Русскоязычный канал оштрафовали в Латвии на 16 тыс. евро за ложь о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6558
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02.03.2021 22:59 Ответить
"Ложность этой информации подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактике и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения."

на собі перевірили? чи як? в ході якого експерименту? чи, якщо МОЗ щось підтверджує, то просто треба вірити? не знаю щодо латвійського, а нашому я б не вірив ні за що

усі ГРВІ однаково заразні: при тісному тривалому контакті вірогідність зараження майже 100%, при дистанціюванні - нульова
і кір, до речі, набагато більш контагіозний
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02.03.2021 23:02 Ответить
так бы прямо и сказал: кацапам больше веришь чем латвийцам! Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 895
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02.03.2021 23:12 Ответить
нет таких латвиицов, такое название себе придумали сруские ватники, есть латыши и другие национальности, но всех может обьеденить граждани, не граждани, жители, туристы, беженцы - это просто как информация и не как упрёк.
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02.03.2021 23:18 Ответить
Шахраї однакові усюди, хоч в рашці, хоч в Латвії. Чи ти з різних сортів гівна зазвичай собі щось таки підбираєш?
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02.03.2021 23:44 Ответить
А кому ти можеш вірити? І яка адекватна країна каже щт низький рівень інфекційності, якщо більше року пандемія?
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02.03.2021 23:16 Ответить
Ти розумієш значення слова "пандемія"? Що воно означає і при чому тут "інфекційність"?
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02.03.2021 23:43 Ответить
врахувуючи ******* ситуацію вони реально брехали.
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02.03.2021 23:45 Ответить
Ти розумієш, що заразність - це величина досить "нечітка", яка не має точного фіксованого значення? Є певні моделі, за якими її ОЦІНЮЮТЬ. Ці моделі залежать від початкових умов.
Якщо цілуватися з хворою людиною, ймовірність підхопити будь-яке ГРВІ 100%. Якщо нікого до себе не підпускати ближче 2 метрів - біля 0%. Це з точки зору абсолютного підходу.
Якщо ж розглядати ВІДНОСНО, то порівняно з кором, то ковід - таки малозаразна хвороба.
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02.03.2021 23:57 Ответить
Есть базове число репродукции. Чем оно выше, тем выше контагиозность инфекции.
У ковид-19 оно 3,3-5,7.
У сезонного гриппа 0,9-2,1
У свиного гриппа 2009 1,2-1,6
У ОРВИ 0,19-1,1
У MERS 0,3-0,8
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number

Так что среди схожих заболеваний ковид самый заразный.Кацапы и Вы врете синхронно.
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03.03.2021 08:05 Ответить
І розкажи, розумнику, як це базове число репродукції визначається?
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03.03.2021 14:24 Ответить
R0 залежить від початкових умов. При тісному контакті воно рівно, грубо кажучи, 100. При ізольованості людей одне від одного фактично нулю.

"У ковид-19 оно 3,3-5,7."

Це ти брешеш (чи твої недолугі джерела), бо в новинах різних країн регулярно повідомляють про те, що деінде R0 стає, наприклад, меншим одиниці.
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03.03.2021 14:30 Ответить
Я дав посилання, по якому можна перевірити мою інформацію. А твоя заява цілком голослівна.
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03.03.2021 14:33 Ответить
Сонечко, вивчи спочатку елементарні основи теорії. А потім тикай бездумно своїми посиланнями.

Перше, що трапилось на очі в гуглі.
https://www.medias24.com/covid-19-le-taux-de-reproduction-se-stabilise-a-0-98-au-maroc-17027.html
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03.03.2021 14:37 Ответить
Цікаво, чому апологети кацапів для їх виправдання залучають як не Нікарагуа і Вануату, так Марокко?
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03.03.2021 14:48 Ответить
Такі ж новини є з Німеччини, Франції. Пошукай, було б бажання.
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03.03.2021 14:49 Ответить
https://www.businessinsider.com/germany-coronavirus-cases-drop-after-spike-r0-down-as-reopens-2020-5

На. ******* фактчекер.
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03.03.2021 14:50 Ответить
Це новина за May 13, 2020. То що, в Німеччині спалах коронавірусу закінчився? Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 9813
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03.03.2021 15:00 Ответить
Мова ж не про те. А про те, що R0 залежить від різних факторів.Сьогодні він менше 1, завтра - 3.
При тісному контакті і у ковіда, і у грипа, і у будь-якої ГРВІ він "зашкалює".
В умовах "карантину" однаково низький (відносно). І тільки через те, що люди бояться скупчуватися і багато контактувати.

Тому ще раз. Поцікався, як в принципі він розраховується. Точної формули не існує. Існують методи моделювання, які далеко не є ідеальними, і часто не відповідають реальності. І за ними дають певні ОЦІНОЧНІ значення.
Більше того дані по ковіду спираються на результати гівнотестів. Щодо цього повторюватися не буду. Ти все сам добре знаєш.
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03.03.2021 15:22 Ответить
Ти легко можеш подати протест і надати свою редакцію статті про R0 в Вікіпедію. Але чомусь ні ти, ні інший антиваксер чи ковідодісидент цього не зробив. Чому?
Бо R0, надане в наукових статтях розраховують за схожими методиками.
Наприклад
High Contagiousness and Rapid Spread of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

Прочитай сам і передай своїм улюбленим кацапам.
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03.03.2021 15:32 Ответить
Ще одне дебільне вважає вікіпєдію істиною в останній редакції)
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03.03.2021 22:01 Ответить
У всягому випадку там набагато більше розумної інформації, ніж в твоїй "геніальній" голові.
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03.03.2021 22:05 Ответить
"Там" будь-хто може написати будь-що.
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04.03.2021 00:40 Ответить
Якщо те "будь-що" не обгрунтоване належним чином відповідними посиланнями, то написане буде відхилено. Крім того, історія змін кожної статті є загальнодоступною.
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04.03.2021 07:31 Ответить
Ким відхилено? хто ці люди? хто і скільки їм платить? це ****** фактчекери, як і ти?
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04.03.2021 13:21 Ответить
опять ватники без премии останеться, но их можно дресировать, в принцыпе никто и поганого слово боиться сказать в сторону Украины, ведь за такие ляпы закрываеться контора и штрафом не отделаеться.
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02.03.2021 23:05 Ответить
От нас в офісі з 20 людей захворіли лише двоє (за результатами гівнотестів). Маски необов'язкові, але кілька людей носять. Маса прикладів, коли в родині хтось хворів, а більшість близьких родичів не заразилася. То це дуже заразно чи ні?
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02.03.2021 23:08 Ответить
Я болел уже два раза, не пойму, похмелье или ковид, да и пофер в принципе...
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02.03.2021 23:10 Ответить
В офісі в ольгіно? Так у вус там хворі всі поголовно - на голову. Давай вже про чіпірованіє - я знаю ти хочеш цього.
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02.03.2021 23:18 Ответить
крємль з пуйлом усюди ввижається? давай бігом до психіатра
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02.03.2021 23:42 Ответить
ты похож на моего соседа-простофилю, который раньше смеялся с меня, что я не здоровался за руку и ношу маску на улице, а теперь, когда он переболел со всей семьей-больше не смеется!
причем сосед моложе меня (ему 47 лет) и он рассказал жуткие вещи:
1) на своем рентгене он увидел, что его легкие все в дырочку, как решето
2) он пролечился в больнице 47 дней и потратил 17000 грн (это минимум, другие тратили больше)
3) антибиотиками он сорвал себе желудок и заработал колит (бегает какать по 7 раз в день поносом)
4) жутко похудел и постарел
5) с его слов,он видел как в COVID отделении больные лежащие на ИВЛ, дрались за маски, когда на всех не хватало кислорода
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02.03.2021 23:24 Ответить
"а теперь, когда он переболел со всей семьей"

перше питання
перехворів ЧИМ і як підтверджено діагноз?

при ковідній пневмонії ШВЛ вбиває, досить писати про те, в чому ти ні біса не розумієш
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02.03.2021 23:41 Ответить
удивительный ты парень Андрій Сокілко,я передаю информацию с первоисточника,а ты кривляешься.
1) когда соседа забрала скорая с температурой под 40,ему сделали тест на covid и он оказался положительным
2) на ШВЛ он не лежал
3) вся его семья (в отличие от него) переболела в легкой форме, дома на самоизоляции
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03.03.2021 10:23 Ответить
"ему сделали тест на covid и он оказался положительным"

Це ти дивний. Тести дають дуже багато хибнопозитивних результатів. І це давно відомо людям, що мають джерела інформації окрім дебіловізора та недоЗМІ.
Так що він міг хворіти однією з давно відомих хвороб, а не "ковідом", збудника якого жодний вчений досі не ізолював та не виділив в чистому вигляді.

"на ШВЛ он не лежал"

а інші лежали, і дарма, пухом їм земля

"вся его семья (в отличие от него) переболела в легкой форме, дома на самоизоляции"

та невже? така сама ситуація у 99,5% тих, у кого срані гівнотести показують нібито позитивний результат, і що це доводить?
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03.03.2021 14:23 Ответить
При чому тут твій офіс? Ми ніяк це перевірити не можемо.
Назви хоч одну інфекційну хворобу за останні 50 років, якою за один рік захворіло більше мільйона українців?
Або хоч одну інфекційну хворобу від якої померло 27 тисяч українців за рік?
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03.03.2021 17:16 Ответить
Це перша "хвороба", діагнози за якою так масово фальсифікуються.
Чув вже? У Великобританії в цьому році "офіційно зареєстровано" нуль випадків зараження грипом. Ти і твої господарі серйозно вважають, що в це можна повірити?)
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03.03.2021 22:02 Ответить
В Україні за 2020 рік померло на 6,1% більше людей, ніж в 2019. Ти і твої господарі серйозно вважають, що це можна зфальсифікувати?
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03.03.2021 22:20 Ответить
ти - тормоз чи просто шлангом прикидаєшся?
по-перше, смертність - це випадкова величина, що піддається флуктуаціям

по-друге, 6.1% - це не те значення, яке когось із мізками може вразити
по-третє, в тебе не має жодних доказів, що цей приріст у 6.1% спричинений саме "ковідом"
навіть в офіційних звітах не зважуються зв'язати із ковідом більше третини надлишкової смертності, хоча що можна зробити з вигаданою хворобою, для якої навіть не доведено існування збуднику, і не проведено перевірку "золотого стандарту"?

по-четверте, карантин вбиває
потрібні подробиці, чи ти й сам все знаєш?
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04.03.2021 00:32 Ответить
Ну, то наведи дані за попередні роки, коли в Україні смертність зростала на 6,1% за рік.
До речі, на початку 2019 року, коли епідемії ковіду ще не було і в місяці,тільки вона починалася, смертність 2020 року була нижчою за смертність 2019.
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04.03.2021 07:47 Ответить
Існування збудника ковіду доведено за всіма стандартами.
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04.03.2021 07:48 Ответить
Ні. Його не ізольовано і не виділено в чистому вигляді. Не виконано перевірку на золотий стандарт.
Уся теоретична база по ковіду спирається на брехню, сліпу віру в цю брехню і трохи комп'ютерного моделювання.
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04.03.2021 13:19 Ответить
З приводу Вашої вигадки "карантин вбиває". Карантин впрловаджено 12 березня. Дивимось статистику
Загальна смертність в Україні, сумарно з усіх причин.
Дані Держстату, надані ЄвроПравді
2019 рік 2020 рік % від 2019
лютий 47891 47128 98%
березень 49177 48326 98%
квітень 47879 46313 97%

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/15/7111118/

Так що, після впровадження карантину смертність в Україні зменшилася. Бо смертність від ковіду тоді була ще незначна.
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04.03.2021 09:59 Ответить
А хто стверджує, що карантин вбиває миттєво? Досить вже маніпулювати, чмо.
Притомні лікарі одразу сказали, що масковий режим з часом призведе до проблем і хвороб дихальної системи. І вже деякі продавці зізнались мені, що проблеми таки з'явились, тим більші, чим довше не знімається маска.

"смертність від ковіду"

Вона і зараз незначна, а точніше відсутня. Люди вмирають від давно відомих хвороб (як то пневмонія), але гівнотести дають змоги вішати на кожного "ковід".
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04.03.2021 13:16 Ответить
Графік на с. 17 цього документу
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960421/Weekly_Flu_and_COVID-19_report_w6.pdf

беззаперечно свідчить про те, що Ви збрехали.
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03.03.2021 22:46 Ответить
А може ти уважніше подивишся на нижню вісь, де вказано номери тижнів минулого і цього року, і тоді стане ясно навіть безмозкому, що останній випадок грипу зафіксовано у Великобританії на 52му (останньому) тижні минулого року?

Це все вкотре беззаперечно свідчить, що ти абсолютно некомпетентний в тому, що пишеш. Але продовжиш писати свою маячню, бо тобі за це срібняками платять.

До речі, мамка твоя вже вкололася отрутою?
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04.03.2021 00:38 Ответить
Але моніторинг на грип там весь час ведеться, про що свідчать дані на кінець 2019.

До речі, ти вже почхав соплями з вірусами на своїх діточок?
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04.03.2021 07:44 Ответить
В мене не було нежитю, дякуючи клітинному імунітету, який підтримую впродовж усього року.
А ти там колися і сподівайся на специфічні антитіла.
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04.03.2021 13:17 Ответить
https://www.independent.co.uk/news/health/flu-cases-covid-england-phe-latest-b1805124.html
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04.03.2021 00:39 Ответить
Ну, це логічно

Dr Vanessa Saliba, head of flu at PHE, told The Independent: "The decrease in flu cases this year is likely due to changes in our behaviour, such as social distancing, face coverings and handwashing, as well as the reduction in international travel.



"In England, more than 15 million p
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04.03.2021 07:49 Ответить
Але ж в 2019 році сама ВООЗ провела дослідження, в якому визначила, що карантин ніяк не впливає на поширення ГРВІ.
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04.03.2021 13:18 Ответить
Ну это просто русофобия какая-то затевается вот эта вся.. Надо собрать вот ребят наших, и показать этим вот всем тем, кто это затевает вот это всё, ну нельзя же так терпеть фашизм этот, мы же их от вымирания можно сказать, от геноцида гитлеровского спасали, вот этих всех вот малоевропейцев, жабоедов этих сизоруких.. и американцев проучить надо, пиндосов этих, что они там чипировать всех задумали, пусть индейцам земли вернут, они же все там русскоязычные, индейцы то наши все, русские, братушки, ёптыть, и чего греха-то таить, Америка - русская земля была и будет, видали-то как подгнивает то у них, штурмуют уже буржуев, марксизм, это брат, наука!
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02.03.2021 23:08 Ответить
Дивно що такий канал в Латвіі взагалі існує !!!)))
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02.03.2021 23:09 Ответить
Гарненько кацапам по губам провели
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02.03.2021 23:13 Ответить
и не только провели, а еще и по щекам отхлестали Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 6564
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02.03.2021 23:29 Ответить
Так, в программах "Здоровье" и "Жить здорово"

==
Афигеть.. Жить оказывается - здорово.. а здорово жить - ещё лудше!! А вот профессор один в журнале "Наука и жить" , да, писал, сердце самогонкой вылечил.. - да подшивку можно взять...
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02.03.2021 23:18 Ответить
Оце нормально! І нам би так!
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02.03.2021 23:33 Ответить
Это ж че получается то) не веришь в ковид, приравниваешься к мокшанину что ли? Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 780 Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 9574
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03.03.2021 00:42 Ответить
а им пофигу - платить не будут... Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 3173
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03.03.2021 06:20 Ответить
тоді закриють.
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03.03.2021 08:13 Ответить
От же фашизди Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус - Цензор.НЕТ 9117
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03.03.2021 08:13 Ответить
Окак, вдруг, и канал русскоязычный в Латвии есть оказывается)
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03.03.2021 10:06 Ответить
А просто за ложь никак нельзя было
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04.03.2021 13:18 Ответить
 
 